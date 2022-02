Rusko organizuje na Ukrajině provokace s cílem zahájit invazi

Ukrajinské ministerstvo zahraničí vyzvalo mezinárodní společenství, aby odsoudilo provokace, které podle něj Rusko provádí v separatisty ovládaných východoukrajinských oblastech.Ministerstvo uvedlo, že nedostatek náležité reakce nebo neutrálního postoje by vedl k další eskalaci ze strany Ruska.Mluvčí ministerstva zahraničí v prohlášení konstatoval:



Amy Mackinnon: Velitel ukrajinských vojsk promluvil k obyvatelům oblastí ovládaných ruskými separatisty. Zdůraznil, že ukrajinská armáda neplánuje tyto oblasti osvobodit, jak tvrdí Rusko.



Valerii Zaluzhnyi, Commander-in-Chief Ukraine's Armed Forces, addresses residents of Russian-backed separatist controlled territory. Says separatist claims that the Ukrainian army is planning to use its forces to liberate the territory are lies. pic.twitter.com/bA3ahHcmj4