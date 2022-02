Západ musí Putinovi vysvětlit, co riskuje. Mohl by být souzen za válečné zločiny

21. 2. 2022

Putin k tomuto okamžiku směřuje krok za krokem již několik let tím, že zpochybňuje mezinárodní právo a prochází mu to, píše Andrij Zagorodňuk, bývalý ukrajinský ministr obrany. V roce 2008 obsadil část Gruzie a svět si toho téměř nevšiml. Obsadil Krym a zahájil trvalou válku na východní Ukrajině a svět na to o několik let později téměř zapomněl. Na jaře 2021 shromáždil vojska kolem Ukrajiny a jediným důsledkem bylo, že se mu dostalo grandiózního setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem v Ženevě s pozorností, jakou žádný jiný světový politik nedostal. Putin k tomuto okamžiku směřuje krok za krokem již několik let tím, že zpochybňuje mezinárodní právo a prochází mu to,V roce 2008 obsadil část Gruzie a svět si toho téměř nevšiml. Obsadil Krym a zahájil trvalou válku na východní Ukrajině a svět na to o několik let později téměř zapomněl. Na jaře 2021 shromáždil vojska kolem Ukrajiny a jediným důsledkem bylo, že se mu dostalo grandiózního setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem v Ženevě s pozorností, jakou žádný jiný světový politik nedostal.







Sankce proti projektu ropovodu Nord Stream 2, který spojuje Rusko a Německo, byly v červenci 2021 téměř zrušeny. Zatímco svět po celé ty roky pokračoval v běžném obchodováním s Ruskem, Ukrajina každých pár dní přicházela o své vojáky, zatímco Rusko světu tvrdilo, že je zabili "nezávislí povstalci". Západ už léta ví, že tito povstalci jsou zástupné jednotky financované, vycvičené a řízené Ruskem, ale bylo pro něj pohodlné dál jednat s Putinem. Nyní vidíme, k čemu může vést dlouhé zavírání očí.



Jaké jsou tedy možnosti a je už pozdě to všechno zastavit?



Věříme, že i vzhledem k velmi krátkému času, který máme k dispozici, je stále možné zabránit Putinovi v rozpoutání války. To však do značné míry závisí na krocích, které světoví lídři učiní v příštím dni či dvou.



Z dlouholetého studia ruského rozhodovacího procesu víme, že si vždy vybírají z několika dostupných možností. Putin je sice velmi vytrvalý ve svých konečných cílech, ale zároveň zaujímá agilní přístup: když narazí na vážný odpor, ustoupí a upraví své kroky.



Světoví lídři musí Putinovi ukázat, že nepůjde o rychlou vítěznou válku, ale o katastrofu, která povede k politické izolaci Ruska, k sankcím, jež zničí jeho ekonomiku, a ponižující vojenské porážce. V konečném důsledku by to mohlo znamenat konec Putinovy politické kariéry a jeho místo v dějinách by bylo místo strůjce ruského úpadku namísto hrdiny.



Kroky, které by Západ měl podniknout, aby ho o tom přesvědčil, jsou jasné. Je třeba uvalit sankce, aby Rusko přestalo hrát aktivní roli ve světové ekonomice. Rusko vydělává na Západě spoustu peněz, jeho podnikatelé sídlí ve Velké Británii, v USA a v Evropě, je členem západních kapitálových trhů, významným dodavatelem komodit a užívá si výhod plynoucích z tohoto zapojení. Zároveň násilně zpochybňuje samotné principy, na nichž jsou západní demokracie založeny. Ruská společnost musí pochopit, že ji Západ zablokuje. Sankce musí být nejen tvrdé, ale i zničující.



Putin také musí pochopit, že existuje reálná šance, že se stane odsouzeným válečným zločincem. Ukrajina neudělala nic, co by tuto válku ospravedlňovalo, a neexistuje žádné věrohodné vysvětlení, proč by k ní vůbec mělo dojít. Nespravedlivé války jsou nezákonné.



Putinovy vojenské plány jsou založeny na dvou zásadních předpokladech: že má k dispozici velké množství ruských vojáků rozmístěných na strategických pozicích a nespornou převahu v některých kritických schopnostech (především v bojovém letectvu a námořnictvu).



Ukrajinské jednotky však nejsou snadným cílem. Mají bojové zkušenosti z posledních osmi let bojů na našich hranicích, jsou motivované, znají terén své země mnohem lépe než Rusové a - což je rozhodující - mají masovou podporu mezi místním obyvatelstvem. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění více než třetina Ukrajinců uvedla, že by se přihlásila do odboje, kdyby Rusko napadlo jejich zemi.



Ukrajina bude existovat i v případě, že bude muset své hlavní město přesunout na západ země. Složitá geografie Kyjeva znamená, že město není možné uzavřít. Nicméně i kdyby ruské jednotky Kyjev dobyly, což by bylo velmi obtížné, budou čelit silnému útoku ukrajinských armádních jednotek.



Ukrajina má štěstí, že její partneři (USA a Velká Británie a několik dalších podpůrných zemí) dodávají stovky tun vybavení, které má zničit ruské pozemní kapacity. Ukrajina nikdy nepožadovala a nepožaduje, aby západní jednotky přišly na Ukrajinu bojovat. Má statisíce kvalifikovaných vojáků. Potřebuje však vybavení. Jsme na správné cestě: Domnívám se, že Ukrajina již má více protitankových zbraní, než má Rusko tanků. Pozemní invaze by byla pro Rusko katastrofou, ale západní představitelé musí Putinovi říci, že zaručeně neuspěje. To bude největší odstrašující prostředek a nyní je rozhodující okamžik, aby mu to bylo řečeno.



Samozřejmě si uvědomujeme, že uzavření ruské ekonomiky bude pro mnoho západních podniků velmi tvrdé. Ale náklady na tato ekonomická opatření, stejně jako na vybavení, by nebyly ničím ve srovnání s potenciálními náklady velké evropské války. Pokud jde o potenciální škody, cena míru je zdarma.



Je třeba, aby Západ přijal tato opatření nyní, dnes, než se probudíme do nové temné reality.



Kompletní článek v angličtině ZDE

