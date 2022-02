Rusko jako globální rakovinu může vymýtit jen Putinova smrt

21. 2. 2022 / Fabiano Golgo

Minulé desetiletí bylo poznamenáno Kremlem podporovanou mašinérií falešných zpráv, jejímž cílem bylo zničit důvěru v demokracii a její instituce. Rusko aplikovalo onu známou historku: Když má tvůj soused dvě krávy a ty máš jen jednu, zabij jednu ze sousedových krav, abys neměl méně než on. Místo toho, aby se v Rusku rozvíjela demokracie, vyváží se nedemokratické myšlenky a svět se více podobá zkrachovalému státu Rusko. Abyste v globálním davu vypadali lépe, zařiďte, aby se všichni stali přinejmenším stejně chaotickými a zkorumpovanými jako země Vladimira Putina.





K šikmé ploše nenávistného populismu z Putinovy doktríny šíření svárů se přidává i to, že Rusko ukradlo Ukrajině Krym a už deset let drží pod palbou Doněck a Luhansk, podporuje archaickou diktaturu Alexandra Lukašenka v Bělorusku, zrůdný režim v Čečensku, rozdmýchává syrský konflikt, beztrestně otravuje oponenty ve Spojeném království a otevřeně si hraje na tyrana světa, jehož jediným cílem je kazit hru.



Pokud Putin dá zelenou plné invazi na Ukrajinu, jak tvrdí Bílý dům, pak už nebude pochyb o tom, že se stal Hitlerem naší generace, ovšem bez koncentračních táborů. Jeho digitální válečná mašinérie však již podnítila rasové napětí v celé Evropě, což vedlo k nesnášenlivosti vůči uprchlíkům, přistěhovalcům, jiným rasám a životním stylům, Mělo to za následek spoustu mrtvých. Skutečná fyzická válka, kdy je celá země obsazena proti své vůli a jsou zabíjeni nevinní lidé, jen dodá Putinovi punc válečného štváče, kterého je třeba zabít, aby se zastavila způsobená zkáza. Jen bez jeho stále vedení lze takové grandiózní škodlivé šílenství zastavit.



Již není pochyb o tom, že Putin je rakovinou, která zabíjí demokracii ve světě. Diplomacie ani politické hry mu nezabrání v dosažení jeho napoleonských cílů vzkřísit sovětské impérium. Jako pyšný muž před smrtí, jehož vláda vedla k ekonomickému propadu Ruska, s obyvatelstvem stále nespokojenějším se ztrátou své ekonomické moci, neschopným přizpůsobit svou zaostalou zemi nové digitální ekonomice individuálního podnikání, se může jen pokusit odejít s vyvoláním exploze. Chce, aby se jeho jméno zapsalo do dějin pro Rusy jako jméno hrdiny, který se alespoň pokusil zajistit Rusku údajně zasloužené nejvyšší místo na světových stupních vítězů.



Byly války, které nezávisely na vůdci, který vyburcoval obyvatelstvo, aby šlo bojovat. Nebyla to popularita nebo šarm Františka Josefa, co přimělo lidi jít pomstít atentát na Františka Ferdinanda. V době začátku první světové války to v Evropanech vřelo, kulturní otřesy z nových vynálezů vyvolávaly úzkost a zmatek, mládež z venkova toužila po městském životě a hospodářská nejistota živila nenávist a neshody mezi lidovými masami. K tomu stačila jen jiskra, kterou poskytla smrt arcivévody v Sarajevu. Ale bez moci Benita Mussoliniho nebo Adolfa Hitlera nad svými národy by nebylo druhé světové války.



Pouze Putinova smrt může zastavit Rusko v jeho šikanózním šílenství.

