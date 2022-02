Jak se technologičtí miliardáři snaží zvrátit proces stárnutí

18. 2. 2022

čas čtení 14 minut

Jeff Bezos a Peter Thiel vkládají obrovské částky do startupů, jejichž cílem je udržet nás všechny mladé - nebo dokonce obejít smrt. A z vědeckého hlediska to není natolik přitažené za vlasy, jak by se mohlo zdát V létě 2019, několik měsíců předtím, než slovo "koronavirus" vstoupilo do každodenního diskurzu, Diljeet Gill kontroloval data ze svého posledního experimentu. Zjišťoval, co se stane, když se staré lidské kožní buňky "přeprogramují" - což je proces, který se používá v laboratořích po celém světě k přeměně dospělých buněk (srdce, mozku, svalů a podobně) - na kmenové buňky, což je v těle obdoba začátku úplně znovu.

Gill, doktorand na Babrahamově institutu nedaleko Cambridge, zastavil proces přeprogramování v polovině, aby zjistil, jak buňky reagují. Byl si jistý svými zjištěními a předal je svému školiteli Wolfu Reikovi, přednímu odborníkovi na epigenetiku. To, co Gillova práce ukázala, bylo pozoruhodné: zestárlá kůže zmládla - a to o hodně. Testy zjistily, že se buňky chovaly, jako by byly o 25 let mladší. "To byl pro mě skutečný okamžik překvapení," říká Reik. "Třikrát jsem spadl ze židle."

Od té doby se toho událo hodně. Loni v létě Reik rezignoval na funkci ředitele Babrahamova institutu a stal se šéfem nového britského institutu, který buduje společnost Altos Labs. Altos, podporovaný miliardáři ze Silicon Valley částkou 3 miliardy dolarů, podepsal smlouvu s týmem čelných vědců, Gilla a mnoha nositelů Nobelovy ceny mezi nimi. Na jaře začnou pracovat ve dvou laboratořích v USA a v jedné ve Velké Británii, přičemž významně přispějí i výzkumníci v Japonsku. Jejich cílem je omladit lidské buňky, nikoliv však s cílem dosáhnout nesmrtelnosti, jak se uvádí v některých zprávách, ale odvrátit nemoci stáří, které nás neúprosně ženou do hrobu.

"Je to obor, jehož čas nadešel," říká profesorka Dame Linda Partridgeová z Institutu zdravého stárnutí na University College London. "Myslím, že Altos velmi urychlí proces zjišťování, zda to přinese výsledky, nebo ne. Potřebujeme vidět nějaké klinické úspěchy."

Nadšená je i profesorka Janet Lordová, ředitelka Institutu pro záněty a stárnutí na Birminghamské univerzitě. "Nejde o to vyvinout prvního tisíc let žijícího člověka; jde o to, aby si člověk stáří užíval, a ne ho jen trpěl. Kdo by chtěl prodlužovat délku života, kdyby to znamenalo jen dalších 30 let špatného zdraví? Jde o prodloužení délky zdraví, ne o prodloužení života jako takového."

Není to poprvé, co miliardáři ze Silicon Valley vrhli své bohatství na problém stárnutí. V roce 2013 Google založil společnost Calico - California Life Company - s vlastními vysoce postavenými zaměstnanci. S miliardou dolarů na kontě začala tato utajená firma studovat myši, které se průměrně dožívají šesti let, a nahé krtky, které s délkou života 30 let zřejmě vyměnily hezký vzhled za dlouhověkost. Cílem společnosti je zmapovat proces stárnutí a prodloužit zdravý život, ale zatím nevyrobila žádný produkt.

Ne že by to zklamalo očekávání Silicon Valley. V mikrokosmu, který utváří velké technologie, je stárnutí chápáno jako kód, který je třeba hacknout, a smrt je pouze problém, který je třeba vyřešit. Peter Thiel, spoluzakladatel společnosti PayPal a analytické firmy Palantir, vložil miliony do výzkumu zaměřeného na boj proti stárnutí, zejména do neziskové nadace Methuselah Foundation, jejímž cílem je, aby se do roku 2030 "věk 90 leti stal novou padesátkou". Thiel prohlásil, že s tím, jak se do biologie dostanou výkonné výpočty, bude možné "odstranit všechny lidské nemoci stejným způsobem, jakým můžeme opravit chyby v počítačovém programu". Smrt se nakonec změní ze záhady na řešitelný problém."

K smrti samozřejmě nedochází jen stářím. Od chvíle, kdy se objevil homo sapiens, jsme umírali v důsledku násilných činů, nehod, hladu a nemocí. K odstranění smrti by bylo zapotřebí mnohem víc než skoncovat se stárnutím, ale miliardáři se zdají být méně zapálení pro řešení chudoby, válek, hladomoru, dětské úmrtnosti, drogové závislosti atd.

Partridgeová považuje výrazy jako "řešení stárnutí" a "řešení smrti" za scestné. "Kromě toho, že je to v současné době hloupé, vyvolává to nejrůznější společenské problémy. Myslím, že je to morálně pochybné. Obrovské věci by pronikly do společnosti při podstatném prodloužení délky života, které by přinesl lidský zásah," říká. "Už teď žijeme stále déle. Lidé trpí nemocemi a ztrátou kvality života v důsledku stárnutí. To bychom se měli snažit napravit. Měli bychom se snažit udržet lidi déle zdravé.. Zůstaňte zdraví a pak zemřete ve spánku. Myslím, že to je to, co si většina lidí přeje."

Thiel, který doufá, že se dožije 120 let, je jedním z odvážnějších zastánců terapií proti stárnutí. Jedna z nich, která ho zaujala - i když není jasné, zda ji vyzkoušel -, vychází ze série makabrózních pokusů, které zjistily, že svaly, mozky a orgány starých myší částečně omládly, když sdílely krev mladého zvířete. (Vědci se stále snaží zjistit, které složky krve za tímto efektem stojí, aby mohli zpomalit demenci a další nemoci související s věkem. To však nezabránilo řadě amerických firem nabízet transfuze mladé krve za tisíce dolarů - dokud nezasáhl americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, který varoval spotřebitele, že "není prokázán žádný klinický přínos".)

Další přístup, který přilákal soukromé sponzory, se zaměřuje na vyplavení opotřebovaných buněk z těla. Když jsou buňky poškozeny - například toxiny nebo zářením - mohou přejít do stavu podobného zombie, který se nazývá senescence. Tento proces má své výhody: senescence může vyřadit buňky s poškozenou DNA a zabránit jim v tom, aby se z nich staly nádory. Senescentní buňky však také způsobují problémy: hromadí se v našem těle jako odpad a uvolňují látky, které zvyšují zánětlivost. Ta je pak hnacím motorem nemocí spojených se stářím.

V roce 2016 získal startup Unity Biotechnology ze Silicon Valley 116 milionů dolarů od investorů včetně Thiela a Jeffa Bezose z Amazonu na vytvoření terapie, která vyplaví senescentní buňky. Spoluzakladatel společnosti Unity Ned David věří, že tyto léky by mohly "zlikvidovat třetinu lidských nemocí v rozvinutém světě". Dosavadní poznatky jsou povzbudivé. V roce 2018 James Kirkland, výzkumník z Mayo Clinic v Minnesotě, prokázal, že "senolytické" léky, které ničí senescentní buňky, nejen zlepšují fyzické schopnosti stárnoucích myší, ale také prodlužují jejich život. Na lidech probíhá více než tucet klinických studií zaměřených na osteoartritidu, Alzheimerovu chorobu a slabost způsobenou zestárnutí.

Pro případ, že by se smrt ukázala být tvrdým oříškem, se Thiel a další pojistili tím, že podepsali smlouvu s nadací Alcor Life Extension Foundation, která od roku 1976 zmrazuje těla a mozky zemřelých. Za zhruba 200 000 dolarů a roční příspěvky vám firma se sídlem v Arizoně (motto: "Spokojený život nemusí skončit") uchová vaše tělo v ledu, dokud vás věda znovu neoživí. Pro ty, kteří mají skromnější finance, Alcor zmrazí jen vaši mrtvou hlavu za 80 000 dolarů.

Společnost Altos minulý měsíc vystoupila z utajeného režimu a jejím potvrzeným sponzorem je rusko-izraelský technologický miliardář Jurij Milner. Proslýchá se, že se na projektu podílí i Bezos. Je zřejmé, že to myslí vážně. Hlavní vědecký pracovník a spoluzakladatel Rick Klausner je bývalým šéfem amerického Národního institutu pro výzkum rakoviny, zatímco výkonný ředitel Hal Barron opustil pozici ve společnosti GlaxoSmithKline, která platila více než 8 milionů liber ročně.

Ale co to je s miliardáři středního věku, že mají takový zájem o výzkum proti stárnutí? Už jim došlo, že i oni jednoho dne zmizí? Doufají, že věda o omlazování ještě více zvětší jejich majetek?

Když se Billa Gatese po spuštění projektu Calico zeptali na tento trend, vyjádřil se rozhořčeně: "Připadá mi dost egocentrické, když máme ještě malárii a tuberkulózu, aby bohatí lidé financovali věci, díky kterým mohou žít déle," řekl na fóru "Ask me anything" na Redditu. Možná na motivaci nezáleží. Lord říká: "Máme stárnoucí populaci, ale žijeme déle, aniž bychom žili zdravěji. Pokud se chystáte něco udělat se svými miliardami, je to stejně dobrý cíl jako kterýkoli jiný."

Profesorka Lorna Harriesová, molekulární genetička z lékařské fakulty Exeterské univerzity, souhlasí. "Není nic lepšího než zvyšující se věk, abyste si uvědomili svou vlastní smrtelnost. Myslím, že za tím stojí snaha prodloužit si život co nejdéle," říká. "Ale jsem ráda, že své peníze vkládají do něčeho, co podle mě bude mít v budoucnu velmi hmatatelný přínos. Pokud to s uvedením věcí do klinické praxe myslíte opravdu smrtelně vážně, není to něco, co bychom byli schopni udělat na základě akademických grantů."

Cambridge Institute of Science Altosu se staví v Granta Parku, upraveném 120 akrovém areálu jižně od města, kde sídlí společnosti AstraZeneca, Pfizer a Illumina, firma zabývající se sekvenováním genů. První výzkumníci by sem měli dorazit v květnu. Další dva ústavy vznikají v San Diegu a v oblasti sanfranciského zálivu a další podporu jim poskytne profesor Shinya Yamanaka, nositel Nobelovy ceny za výzkum kmenových buněk z Kjótské univerzity v Japonsku.

Jedna z oblastí, kterou bude Altos zkoumat, se nazývá integrovaná stresová reakce (ISR). Když se buňky v těle dostanou do stresu například v důsledku virové infekce, nedostatku kyslíku nebo nahromadění chybných bílkovin, ISR dokáže restartovat buněčný mechanismus pro tvorbu bílkovin. Je to biologický ekvivalent funkce "vypni a zapni", kterou používá IT. Pokud to nezafunguje, ISR nařídí buňce, aby se sama zničila: biologický ekvivalent vyhození notebooku do koše.

V posledních deseti letech vědci zjistili, že ISR se podílí na řadě onemocnění souvisejících s věkem, včetně Alzheimerovy choroby. V prosinci 2020 Peter Walter, který povede institut Altosu v San Francisku, ukázal, že léky dokáží přeladit ISR a rychle obnovit mladistvé kognitivní schopnosti stárnoucích myší. Když už nic jiného, Altos je dobrou zprávou pro hlodavce, kteří už jsou za zenitem.

Další oblastí, v níž Altos doufá, že se mu podaří dosáhnout pokroku, je omlazení imunitního systému. S přibývajícím věkem náš imunitní systém slábne, takže jsme náchylnější k rakovině a infekcím. Částečně za to mohou změny v brzlíku, žláze velikosti ústřice, která se nachází mezi plícemi. Brzlík je místem, kde dozrávají ochranné T-lymfocyty imunitního systému, ale od puberty se brzlík zmenšuje a je postupně nahrazován tukem.

Steve Horvath, profesor lidské genetiky, který se do Altosu stěhuje z Kalifornské univerzity v Los Angeles, našel v malé klinické studii důkaz, že růstový hormon užívaný spolu se dvěma léky proti cukrovce dokáže brzlík regenerovat a zvrátit biologický věk člověka. Terapie založená na této práci by mohla pomoci předcházet rakovině a učinit starší lidi odolnějšími vůči infekcím.

Ústředním bodem vize Altosuje postup zvaný buněčné přeprogramování. Při každém lidském narození prokazuje biologie své omlazovací schopnosti tím, že mění staré buňky rodičů na mladé tkáně novorozence. V roce 2006 vytvořil Yamanaka podobný efekt v laboratoři. Zjistil, že aktivací čtyř genů v kožních buňkách je přeměnil do embryonálního stavu, z něhož dokázaly vyrůst četné tělesné tkáně. Tato práce podnítila vlnu zájmu o pěstování náhradních orgánů pro pacienty, ale postup má svá rizika: aktivujte "Yamamakovy faktory" uvnitř živých zvířat a mohou se u nich vyvinout teratomy - nádory vzniklé v důsledku ponuré záměny různých typů buněk.

Vědci postup zdokonalují a vracejí čas zpět právě natolik, aby buňky byly mladé, ale ne rakovinné. V jedné z přelomových studií Juan Carlos Izpisua Belmonte, vývojový biolog, který povede institut Altos v San Diegu, ukázal, že zapnutí faktorů Yamanaka na šest týdnů omladilo staré myši a prodloužilo jejich život téměř o třetinu. "Při pečlivé modulaci by se stárnutí dalo zvrátit," říká.

Stejný trik by se u lidí těžko podařil. Místo toho se doufá, že se podaří najít nové biologické dráhy, na které se zaměří léčiva a které omladí staré nebo stárnoucí buňky, aniž by způsobily rakovinu. Vědci jako Reik a Gill mají v plánu tyto mechanismy podrobně prozkoumat a využít sofistikované biologické hodiny k měření toho, jak moc vracejí čas stárnoucím buňkám. Dobré je, že terapie, která pomáhá předcházet jednomu onemocnění, by mohla pomoci i jiným.

"Pokud máte práva na něco, co funguje proti demenci, což je obrovský problém veřejného zdraví, a můžete to pak otočit a použít na kardiovaskulární onemocnění, mrtvici nebo osteoartritidu, vydělá to někomu spoustu peněz," říká Harries, který je také ředitelem a spoluzakladatelem společnosti Senisca, biotechnologického spin-offu Exeterské univerzity, který vyvíjí "senoterapeutika" ke zvrácení stárnutí.

Úspěch samozřejmě nelze zaručit, ale taková je povaha lékařského výzkumu. "Na Altosu mě vzrušuje, že je to nový způsob, jak dělat vědu," říká Reik. "Láká mě to, protože ve větším týmu můžete dosáhnout mnohem více. Chceme se do toho pořádně dát."

Zdroj v angličtině ZDE



0