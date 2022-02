Analýza: Co se stane, pokud Rusko napadne Ukrajinu?

19. 2. 2022

Očekává se, že Rusko zaútočí současně na několika frontách, ale ukrajinské ozbrojené síly nebude snadné porazit



Jak by probíhala invaze v plném rozsahu?



Očekává se, že Rusko využije své drtivé převahy v pozemních, námořních a vzdušných silách a zaútočí současně na několika frontách, a to ze severovýchodu, z Donbasu a z Krymu. Pozemní jednotky v Bělorusku podporované leteckými údery by se postavily do čela bleskového tažení na jih s cílem zmocnit se hlavního města Kyjeva. Obklíčená ukrajinská armáda by byla teoreticky donucena ke kapitulaci, píše Simon Tisdall.

Jaké jsou hlavní cíle?



Hlavním cílem by byla rychlá kapitulace ukrajinské vlády v Kyjevě a "neutralizace" jejích zvolených představitelů. Mezi hlavní cíle by patřil prezidentský palác, parlament, ministerstva, sdělovací prostředky a Majdan Nezávislosti - symbolické místo prodemokratických revolucí na Ukrajině.



Za jakou cenu?



USA odhadují, že dělostřelecké, raketové a bombové údery a pozemní střety by mohly usmrtit 50 000 civilistů, což se může ukázat jako konzervativní údaj, pokud se boje protáhnou. Statisíce lidí mohou uprchnout a Evropa se ocitne v obrovské humanitární a uprchlické krizi. Nelze vyloučit hrubé porušování lidských práv a zvěrstva s použitím chemických zbraní, jako tomu bylo v Sýrii. Britští představitelé předpovídají "strašlivé" utrpení.



Má Vladimir Putin plán B?



Podle analytiků by se Rusko mohlo rozhodnout pro omezenější a méně riskantní ofenzívu s cílem získat další území na východní Ukrajině a v Donbasu a zároveň zajistit nezávislost tamních promoskevských separatistických republik, jako tomu bylo v roce 2008 v Gruzii. Může se také pokusit obsadit hlavní přístavy Mariupol u Azovského moře a Oděsu u Černého moře a vytvořit "pozemní most" na Krym.



Může se to všechno zvrtnout?



Ano. Ukrajinské ozbrojené síly nebude snadné porazit. Do boje se mohou zapojit i civilisté. USA a Velká Británie nevyloučily vyzbrojování bojovníků odporu, jako tomu bylo během sovětské okupace Afghánistánu. Britští ministři předpovídají dlouhotrvající boje, při níž Rusko utrpí značné ztráty. V takovém případě by se ruské veřejné mínění mohlo obrátit proti Putinovi.



Jaký je plán Kremlu po invazi?



Putin chce institucionálně slabou, závislou Ukrajinu, která bude reagovat na jeho vůli a bude odtržená od Západu - podobně jako Bělorusko. Lze očekávat, že do čela Kyjeva dosadí promoskevské politiky a zároveň bude eliminovat své odpůrce a zfalšuje volby (stejně jako v Rusku). Američtí představitelé se domnívají, že Kreml vypracoval seznam veřejných činitelů určených k zatčení nebo zavraždění.



Co bude dělat Západ?



Americké síly se nyní přímo nezapojí, ale vojenskou pomoc urychleně poskytnou některé státy NATO, včetně smrtící pomoci, sdílení zpravodajských informací a zbraní, jako jsou přenosné rakety (jako v Afghánistánu). Pokud se boje protáhnou a dojde k nárůstu civilních obětí, tlak na Západ, aby zasáhl, rychle vzroste.



Párijský stát?



Po invazi budou následovat bezprecedentní sankce USA a EU, které údajně změní pravidla hry. Zahrnují potenciálně ochromující omezení ruských bank, podniků, vývozu, půjček a transferu technologií, diplomatickou izolaci a postih Putinova osobního majetku a majetku jeho oligarchických kumpánů. Plynovod Nord Stream 2 do Německa bude zmrazen na dobu neurčitou.



Jaký to bude mít širší dopad?



Vzroste globální hospodářská nestabilita a nestabilita na akciových trzích. Ceny energií dále porostou. Budou zasaženy dodávky základních potravin v afrických a asijských zemích, které jsou závislé na Ukrajině, pátém největším vývozci pšenice na světě v roce 2020. Podpora Číny Putinovi může prohloubit napětí mezi Východem a Západem. Další obranné rozmístění NATO na ruských hranicích by mohlo zvýšit riziko celoevropské války.



Podrobnosti v angličtině ZDE

