Pozn. red. Upozorňujeme, že velmi závažným prvkem destabilizace České republiky je, že četná média nejen o hrozící válce na Ukrajině, ale i o koronavirové pandemii a o dalších tématech, šíří brutálně lživé dezinformace. Je pozoruhodné, že to, zdá se, není trestné. Ohrožuje to totiž životy lidí.



Francouzský prezident Emmanuel Macron bude v neděli telefonicky přesvědčovat Putina, aby nezaútočil na Ukrajinu. Podle ruské zprávy zřejmě Macron znovu poletí do Moskvy:

French President Emmanuel Macron will call Russia's Vladimir Putin on Sunday to try to avert what Western powers predict will be an imminent invasion of Ukrainehttps://t.co/ks4Nx6yzMp