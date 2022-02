Rozhovor Britských listů 468. Zaútočí Rusko na Ukrajinu?

15. 2. 2022

čas čtení 1 minuta





Will Russia invade Ukraine?

Amy Mackinnon, absolventka studia politologie, rusistiky a českých studií na Glasgow University zastává nyní prestižní postavení reportéra pro americkou národní bezpečnost ve významném americkém časopise Foreign Policy. Jako reportér tohoto periodika se právě vrátila z Kyjeva. Britským listům poskytla rozhovor o tom, jaká je tam situace. Hovoří s ní Jan Čulík. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od úterý 15. února 2022.







Jan Čulík speaks to Amy Mackinnon, National Security Reporter at the Foreign Policy Journal, a specialist in Russian affairs, after her fact-finding missing to Kiyv. This Britské listy Interview is conducted in English, there are Czech subtitles. It was broadcast by the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz on 15th February 2022.







