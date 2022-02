Turówský diktát

16. 2. 2022 / Petr Haraším

V minulém volebním období vládl samoBabiš. Vládl svému hnutí, vládl vládě, vládl ČSSD, KSČM, SPD a ovládal část médií. Pro jeho až fanatické zastánce se vžil termín „koblihy“. Tím vším rozkládal stát. Teď jsme v situaci obdobné, přičemž ale vládne všeODS. Vládu teoreticky tvoří pět stran, avšak prstenem ostudně kroutí Fiala a ODS. Rozklad státu nabírá na rychlosti a o fanatické „fialové koblihy“ není zrovna nouze. O rozpočtu rozhoduje ODS. O pandemii mluví ODS. O energiích fabuluje ODS. O ostudné smlouvě s Polskem lže ODS.

Zahradil Jan k Turówu nezván

Je znám a pověstný svou vřelou přítulností k vietnamským papalášským komunistům. Označen dokonce za pracovníka komunistické Národní fronty Vietnamu. Jistě omylem. Takto nezávislý pak dojednává smlouvu výhodnou pro vietnamské komunisty. Tak dlouho boxoval a kopal za vietnamské komáry, až ho příslušné orgány EU nechaly rovněž vykopnout.

Aby veškerá podezření smyl, angažoval sebe udatný rek do vedení spolku přátelství EU – Čína. Šéfoval tomu podivnému spolčení. Interně jej vyšetřoval Evropský parlament. Nějaké techtle a mechtle s fondy a nějaké vynášení informací. Nic nezvyklého. Obviněný vše důrazně a navíc i kategoricky popřel. Já mu věřím… když totiž lapený odéesák něco důrazně popře, tak. Nejmenovaní úředníci ovšem před aktivitami šéfa Zahradila varovali. Prosazoval zřejmě zájmy nejmenované cizí mocnosti. Nejmenované, která Si své koně podporuje, sponzoruje a pečlivě si kola… spolupracovníky vybírá. Já jim nevěřím. Nebo ano, věřím?

Proč tedy Turów?

Proč se tedy nadějný, mladý a pro komunistické podivnosti dosti zapálený kádr, nikým nepozván, nezván, vměšoval do záležitostí kolem dolu Turów? Proč, proč, proč? Že by zavoněla povinnost k mamonu a zazněl ohlušující chechtot mincí? To jistě neéé. Hnala ho povinnost k vlasti. Ostatně jako vždy. Ovšem ke které vlasti z těch vlastí?

Maximum možného, jen naši odborníci vědí

„Já (Zahradil) jsem přesvědčen, že je to úspěšné ukončení. Dostali jsme maximum možného.“ O tom nikdy nikdo nepochyboval, že dostali maximum, jen státu ubývá sil a mizí voda. Zmínka o maximu možného je v rozhovoru s panem internacionálním pomahačem diktaturám všeho druhu opakována mnohokrát. Zahradil se snaží vsugerovat obecenstvu názor, že Polsko ztrácelo chuť smlouvu uzavřít. Zřejmě nikdo nesledoval média a polskou stranu, jak všemožně naléhá, vyhrožuje, uráží se, jedná a jak polský premiér Morawiecki spěchá do Prahy, aby už už nepodepsal smlouvu, na kterou nespěchá. Někdo tady lže jako čínští komunisté. takovou zbabranou smlouvu zvou v ODS maximem možného? To bych nechtěl vidět minimum možného.

Co za pět let, když zjistíme, že jsme díky ODS trapně naletěli? Můžeme přeci podat žalobu k soudu. Ano, k tomu soudu, na který ODS vyplázla rozeklaný jazyk a vystrčila českou tučnou zádel.

Zahradil je přesvědčen, on věří, že za polské výpalné česká strana následkům těžby v polském dole skvělým technickým nápadem tuzemských odborníků na poškozeném českém území zabrání. Důl s požehnáním ODS bude však přes deklamace přistižených bez omezení dál škodit až do roku 2044. Toto si myslí i polská strana. My (Polsko) jsme zaplatili a vy (Pepíci) si teď řešte. Obdobné nevýhodné smlouvy pro ČR ODS umí.

Maximum možného, jen naši odborníci vědí

Zahradil: „Poláci by důl nikdy neuzavřeli, protože nerespektují Evropský soudní dvůr a nedovolí jim to národní hrdost. Výroky ESD v Polsku berou jako vměšování do vnitřních záležitostí“. Dobrá, proč tak neberou Poláci a hlavně ODS smrad, špínu, prach a zkažený vzduch, který k nám z Polska exportují? Proč ta mizící voda? To není vměšování? Zahradil přede dál: „Poláci důl neuzavřou, neboť tam pracuje 20 tisíc pracovníků a důl potřebují pro svou energetickou bezpečnost“. A co je nám po tom? Aby se v Polsku měli fajn, měli práci, měli klid a smrádeček, tak obětujeme za pár do prasátka české území a naše lidi? Skvělá politika ODS. Takové prasárny zapovídá i právo EU.

Maximum možného, jen naši odborníci vědí

Bratři a sestři z frakce konzervativních zbloudilců. Premiér Morawiecki objasňoval europoslancům ODS, jak Polsko Česku nic nezaplatí, protože přeci musí platit kvůli Pepíkům penále. A když platí penále, tak do fialového prasátka nemusí náplň vybýt. Pak je možná už jasné, kdo a proč tlačil na rychlé uzavření smlouvy, ač Česká republika tímto prohrála i kaťata a z ostudy má kabáty. Ovšem bratření a sestření v konzervativních hlubinách jedné frakce na rapidním podpisu nemělo vliv. Tak soudí pan Zahradil. A ty ústupky polské straně nikde nevidí a nejsou výrazné.

Přátelská družba státostrany PIS a odpovědné všeODS vedla k báječné smlouvě, kterou nezhatili odporní aktivisté s jejich „fakty, pravdou a láskou“. Proto smlouvu uzavřeli rychle, snadno a v neprospěch české strany.

Maximum možného, jen naši odborníci vědí

Z EU budou záhy dostupné miliardy na transformaci území. Polsko by mohlo využít velké peníze z EU (pokud jim je neseberou penále a pokuty) a důl uzavřít. Ovšem hloupým trváním na další těžbě nedostane region kolem dolu nic. To ale, dle Zahradila, nevadí, je to záležitost Polska. Naštěstí s Polskem nesousedíme. Ach, omyl, sousedíme. Nám tedy nemá nic být do Polskem ničeného českého území? To je ovšem pravá politika komárů, kterou tady provozovali pod dohledem ruských okupantů velmi dlouho. Proč ji dnes provozuje ODS?

Maximum možného, jen naši odborníci vědí

A co dělají těsnící stěna, budoucí val, monitoring? Dle věrozvěsta ODS odborníci z ministerstva životního prostředí a odborníci z Libereckého kraje jsou odpovědní a dobře to spočítali. Spočítali to dobře, protože se jich to týká. Ostatní odborníci jsou aktivisté a z kdovíjakých ekologických organizací. Ti pochopitelně počítat neumějí a počítají špatně. Že sám důl přiznal, že je celá těsnící stěna k ničemu? No a co, už je to podepsáno, už je to hotovo, vyplaceno, rozděleno, budeme škodit nanovo. Odpovědnost má vláda v utajení, odpovědnost se projednává neveřejně bez poslanecké sněmovny a odpovědní dobře zrádcovský zlotý rozdělí. Na činnost vodárenských firem v okresech na Severu bedlivě dohlédnou politici ODS a STAN.

Právníci z organizace Frank Bold říkají, že je smlouva protiprávní, že poškozuje české zájmy a že ODS Polsku maximum možného ustoupila. Zahradil statečně oponuje, že žádnou takovou nevládní organizaci nezná. Tím má hotovo. Že zná Greenpeace. Greenpeace, která ostudnou smlouvu označila za zcela skandální? Greenpeace konstatuje, že uzavřená smlouva nikterak neřeší omezení a už vůbec ne uzavření dolu Turów. Zahradil ohrnul nos a vypustil tupou hlášku, že se v rámci celé EU bude jednou určitě omezovat a uzavírat.

Geologové avizují, že se neví, zda bude stěna fungovat. Fiala říká, že pokud nebude, tak Polsko těžbu zastaví. Dle smlouvy ovšem až na horizontu konce roku 2023. Poláci přiznali, že stěna funguje v jejich prospěch. Chrání důl a nikoli úbytky vody na české straně . Takže jak? Iniciujeme zmocněnce, voláme Soudní dvůr, chystáme arbitráž?

Maximum možného, jen naši odborníci vědí

Zahradil očividně zoufalý z vlastního předvedeného šaškovského výkonu vytahuje zkoušku z hydrologie z dob komárů. Zlatí Jakešovi bojleři! Nikým nezvolený, nevybraný vrchní vyjednávač protičeské smlouvy Zahradil oponuje netěsnící stěně s velkou pompou, že to ale naši kovaní odborníci museli spočítat dobře, že jim věří. A co když budou lidi u hranic na suchu z vodou? Odborníci to spočítali dobře! Dobře a konec! Nevím, jak to odborníci z kraje počítali, když jsme od polské strany neměli důvěryhodné údaje, na což si politici a odborníci stěžovali.

Maximum možného, jen naši odborníci vědí

Sucho, voda, vítr ví. A co, pane Zahradile, prach, sucho dole, sucho nahoře, toxické zplodiny, hluk a puch z Polska, když se důl Turów bude dál a dál rozšiřovat blížením k lidem v pohraničí? Neví, Zahradil neví, protože smlouvu nečetl. Tak proč o ní jde žvanit do celostátního rozhlasu. Pak nahodí floskuli o odbornících, o odpovědnosti a blabla, ale věří (už zase), že to v té báječné fialové smlouvě je řešeno maximálně možným způsobem. A ty metry pod hladinou moře? Asi byl za každý jeden navíc speciální bonus.

A co když Polsko smlouvu poruší? V té smlouvě, kterou nečetl, je to tak, že Soudní dvůr má dohled a pokud Polsko poruší, dohled sezná porušení a Polsko neuzná, tak si můžeme stěžovat u téhož Soudního dvora. Ještěže tu smlouvu nečetl.

Maximum možného, jen naši odborníci vědí

Vždy je potřeba kopnout si do EU. Instituce EU, které se naší země zastávaly, nehrály žádnou pozitivní roli. Naopak instituce EU mohly Polsku škodit a prostředí sporu zhoršovat. Takový nenávistný kopanec do institucí EU? Navíc od všeODS, která od léta bude EU předsedat? To si v ODS myslí, že poklonkováním straně PiS a obětováním vlastních občanů si jich budou v EU vážit? Nebudou. Přidají si ODS na úroveň Zemana, Klause a Babiše s Okamurou.

Poslední nelítostný konzervativní kopanec obdržel „gríndýl“, kdy Zahradil odhalil, že je v „gríndýlu“ spousta nebezpečí, o kterých se navíc mlčí a odborníci je nezkoumají. A kolik to bude stát se neví, nikdo to nevyčíslil. Ani Skopeček?

Maximum možného, jen naši odborníci vědí

Proč si zvou do rozhlasu podivného zbytečného politika , který smlouvu nečetl, nezná ji, neúčastnil se oficiálně žádných jednání a o odpovědnosti nikdy neslyšel? A když už tam byl, stačilo by pár minut, kde by dokola opakoval. „maximum možného, výborná smlouva, naši odborníci a vláda má odpovědnost! A co na to slušný Fiala? Nechal se slyšet, že smlouva udělala něco pro české občany. Pochopitelně nedodal, pro které, co a za kolik.

Haraším Petr Orlau

