I při 100% využívání obnovitelných energií je v Německu zaručena bezpečnost dodávek

14. 2. 2022

čas čtení 3 minuty

Čeští politikové tvrdí, že následovat energetickou strategii Německa, založenou na obnovitelných zdrojích, by bylo pro Česko katastrofa. Je to hloupost. (Kromě toho Dukovany nebudou dostavěny do roku 2030, bude následovat patnáctiletá energetická mezera!)



Milan Lelek připravil shrnutí informací z německých zdrojů:

Zásobování elektřinou v Německu by bylo také zaručeno 100 procenty obnovitelných energií. I ojedinělé extrémní situace lze v maximální možné míře zvládnout evropskou propojenou sítí a inteligentním řízením zátěže. Jako záloha pro případné nedostatky v příkonu by byla nutná pouze mírná doplnění přes plynové elektrárny. Povětrnostní rok 2012 je obzvláště vhodný pro vyhodnocení extrémní situace, protože v tomto roce v únoru panovaly zvláště nízké teploty s malým předpokládaným výkonem větrných elektráren v celém Německu a Evropě. Napájení elektráren větrem v tomto období kolísalo kolem 10 % maximálního možného výkonu a je tak hluboko pod obvyklou úrovní v tomto zimním týdnu, která se v průměru pohybuje kolem 50 % maximálního výkonu.