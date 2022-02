Ukrajinská krize: chybný odhad může vyvolat nechtěný širší konflikt

14. 2. 2022

Riziko, že se něco stane, například srážka stihaček, nebo že nějaký Rus nebo Američan začnou impulzivně střílet, může válku opravdu rychle eskalovat





Bezprecedentní ruské vojenské obklíčení Ukrajiny nejen přiblížilo vyhlídky na ničivou válku v této zemi, ale také zvýšilo riziko vyvolání nezamýšleného širšího konfliktu, míní list Guardian,



USA a NATO neochvějně prohlašují, že jejich vojáci na Ukrajinu nevstoupí, ať se děje cokoli, a Pentagon stáhl 160 vojáků národní gardy, kteří působili jako vojenští poradci.



"Byla by to světová válka, kdyby po sobě Američané a Rusko začali střílet," řekl Biden.



Nicméně soustředění ruských vojsk v Bělorusku a rozmístění značných ruských námořních sil v Černém moři, kterému v menším měřítku odpovídají pozemní, námořní a letecké posily NATO na východním křídle aliance, znamená, že v těsné blízkosti je mnohem více vojenské techniky, než je obvyklé. A s blízkostí se zvyšuje nebezpečí nehod a nechtěných následků.



"Riziko, že se něco pokazí, například srážka ve vzduchu, nebo že Rus nebo Američan začne impulzivně střílet, může situaci opravdu rychle eskalovat," řekl Danny Sjursen, bývalý armádní major a ředitel Eisenhower Media Network.



"Připravujete se na nehody a chybné výpočty, a tehdy se to může velmi rychle vymknout kontrole, protože existují domácí ohledy jak v Rusku, tak ve Spojených státech. Zemře americký pilot - co pak? Neříkám, že to nutně znamená, že přejdeme ke kataklyzmatické jaderné válce, ale eskaluje to situaci."



Americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan v neděli pro CBS News uvedl, že USA se snažily o transparentnost ohledně rozmístění svých vojsk ve východní Evropě, aby se "vyhnuly chybné kalkulaci nebo eskalaci a také aby vyslaly velmi jasný signál Rusku, že budeme bránit každý centimetr území NATO".



Nad Baltským a Černým mořem docházelo v minulosti k blízkým střetům. Začátkem tohoto měsíce americké stíhačky vyrazily k zadržení ruských bojových letounů operujících v blízkosti vzdušného prostoru NATO a britská a norská letadla vzlétla monitorovat ruské letouny letící do Severního moře.



Rusko pro své manévry uzavřelo velké části Černého moře. Námořnictvo NATO se prozatím drží mimo jeho bezprostřední blízkosti, ale posiluje svou přítomnost ve Středozemním moři. Pokud se rozhodne projít Bosforem v rámci demonstrace síly nebo kvůli ochraně obchodní lodní dopravy, riziko opět vzroste.



Elisabeth Brawová, vedoucí pracovnice American Enterprise Institute, uvedla, že nebezpečí dále zvyšuje podezření, že Rusko používá "GPS spoofing", tedy rušení navigačních zařízení jiných plavidel.



"Nemůžeme si být zcela jisti, že NATO a Rusko budou v době před konfliktem nebo během něj schopny komunikovat, zejména proto, že současné civilní a vojenské komunikační systémy mezi nimi nejsou tak robustní a technicky odolné, jak by měly být," uvedl Sahil Shah, politický pracovník European Leadership Network.



"Dva největší jaderné státy světa se přesně šedesát let po kubánské raketové krizi vrátily na pokraj konfliktu. Pokud se nebude v maximální míře uplatňovat diplomacie, rizika chybné kalkulace a komunikace by mohla potenciálně vtáhnout širší Evropu do zničující války.



