Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil na Facebooku video o "dni útoku"

15. 2. 2022

čas čtení 1 minuta





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil na Facebooku video v angličtině: "Bylo nám řečeno, že 16. únor (středa) bude dnem útoku."



Zelenskij neuvádí zdroj této informace.



Podle agentury Reuters pak Zelenskyj dále uvádí: "Uděláme z toho den jednoty. Snaží se nás vystrašit tím, že opět jmenují datum zahájení vojenské akce. Zastrašují nás velkou válkou a opět stanovili datum vojenské invaze. Není to poprvé. Ale náš stát je dnes silnější než kdy jindy. Usilujeme o mír a všechny otázky chceme řešit výhradně jednáním."



Takové prohlášení je překvapivé, a pokud byl prezident spolehlivě informován o termínu plánovaného vpádu, resp. invaze, je zcela mimořádné.



Zelenskyj na Facebooku dále píše: "Máme jednu velkou evropskou touhu. Chceme svobodu a jsme připraveni pro ni hlasovat. Z nebe se na nás dívá 14 tisíc obránců a civilistů, kteří v této válce [od ruské agrese na ukrajinském území od roku 2014] zemřeli.



"A my jejich památku nezradíme. Všichni chceme žít šťastně a štěstí miluje silné. Nikdy jsme se nedokázali vzdát a nehodláme se to naučit. milujte Ukrajinu! Jsme v klidu! Jsme silní! Jsme spolu!"

