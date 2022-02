Piráti a STAN se ve vedení Plzeňského kraji spojili s Ano proti ODS a TOP09

15. 2. 2022 / Boris Cvek

V Plzeňském kraji se piráti a STAN rozhodli spojit s Ano, aby vyhodili ODS a TOP09 do opozice (dosud byla hejtmankou politička ODS). Piráti tak mají svého prvního hejtmana – a koaliční partneři z vlády, tedy ODS a TOP09, si stěžují, celý problém nebyl předem konzultován na úrovni celostátní politiky. Předseda pirátů Bartoš se zaštiťuje tím, že regiony rozhodují samostatně.





První hejtman je pro piráty nepochybně úspěch, nota bene když to mohlo utužit jejich vazby se STAN. Problém může být spojení s Ano, které bude oběma formacím předhazováno v kampani ke komunálním volbám ze strany ODS a TOP09. Piráti a STAN v Plzeňském kraji zřejmě vsadili na to, že jejich voliči koalici s Ano nebudou vnímat jako velký problém. Ostatně ODS a TOP09 vládnou s Ano v Moravskoslezském kraji – a ve Zlínském kraji je koalice Ano s ODS a piráty. V obou těchto krajích je hejtmanem politik z Ano, takže nelze říci, že by kompromis s Babišovým hnutím byl vykoupen ziskem pozice hejtmana, jak se to podařilo pirátům na Plzeňsku.

Nejdůležitější otázkou je, jaký vliv – a zda vůbec nějaký – bude mít dění v Plzeňském kraji na komunální volby v Praze a dalších velkých městech. Místní podmínky, včetně osobních vztahů, jsou samozřejmě nejdůležitější. V každém případě se ukazuje, že ani po vzniku nové vládní koalice není jednota „demokratů“ nějaké posvátné, nedotknutelné tabu – a piráti a STAN mohou vyjít vstříc Hnutí Ano (a stejně tak se to může stát ODS, TOP09 nebo lidovcům). To je právě ten rozdíl oproti situaci na Zlínsku nebo na Ostravsku: tamní krajské koalice vznikaly ještě v době, kdy opozice proti Babišovi byla výrazně roztříštěná a marginální, dnes už naopak vládne a snaží se držet nerozbornou jednotu.













