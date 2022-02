Británie: Příští varianta covidu by mohla usmrtit daleko víc dalších lidí, varují vědci

14. 2. 2022

Rušení karanténních opatření je nerozumné a není založeno na vědeckém konsensu





Přední britští vědci varovali, že budoucí varianta viru Covid-19 by mohla být mnohem nebezpečnější a způsobit mnohem více úmrtí a případů vážných onemocnění než omikron



Řada z nich proto tvrdí, že je třeba postupovat opatrně při rozhodování politiků zrušit karanténní omezení.



Zároveň sílí požadavky, aby nejvyšší britští vědečtí poradci britské vlády pro covid, Chris Whitty a Patrick Vallance, uspořádali tiskovou konferenci, na které by sdělili veřejnosti, jaké vědecké důkazy podpořily rozhodnutí Borise Johnsona ukončit pandemická omezení. Zdá se totiž, že žádné.

Na nebezpečí, které představuje přijetí rozšířeného předpokladu, že varianty covidu-19 budou mít nadále mírnější dopad, upozornil epidemiolog profesor Mark Woolhouse z Edinburské univerzity.



"Varianta omikron nevznikla z varianty delta. Pochází z úplně jiné části rodokmenu viru. A protože nevíme, z jaké části rodokmenu viru nová varianta bude pocházet, nemůžeme vědět, jak moc může být patogenní. Může být méně patogenní, ale stejně tak může být patogennější," řekl.



Tento názor podpořil i virolog profesor Lawrence Young z Warwické univerzity. "Zdá se, že lidé si myslí, že došlo k lineárnímu vývoji viru od alfa přes beta k delta k omikronu. Ale tak to prostě není. Představa, že varianty viru budou stále mírnější, je mylná. Může se ukázat, že nová varianta je ještě patogennější než například varianta delta."



David Nabarro, zvláštní vyslanec Světové zdravotnické organizace pro covid-19, rovněž zdůraznil nejistotu, jak se mohou chovat budoucí varianty: "Po omikronu se objeví další varianty, a pokud budou nakažlivější, budou dominovat. Kromě toho mohou způsobovat odlišné průběhy onemocnění, jinými slovy se mohou ukázat jako smrtelnější nebo mít dlouhodobější následky."



Nabarro vyzval úřady, aby i nadále plánovaly možnost, že dojde k nárůstu počtu nemocných, kteří budou potřebovat nemocniční péči. "Bylo by rozumné povzbuzovat lidi, aby důsledně chránili sebe i ostatní. Přístup, který by to nedělal, by byl hazardem s potenciálně vážnými důsledky. V takovém hazardu nevidím žádné pozitivní stránky. Pandemie má před sebou ještě dlouhou cestu a - stejně jako je tomu od jejího počátku - lidé a jejich představitelé ovlivní její dlouhodobý dopad svými kroky, které učiní nyní."



Tato varování zazněla v době, kdy charitativní organizace a učitelé vyzvali hlavního lékaře a hlavního vědeckého poradce Anglie, aby nabídli veřejnosti vysvětlení plánu, který byl minulý týden představen v parlamentu a který počínaje čtvrtkem 24. února ruší v Anglii všechna omezení týkající se Covidu - včetně povinnosti izolace po pozitivním testu.



Výrazně ohroženi i nyní jsou osoby trpící rakovinou krve a dalšími onemocněními, která způsobují oslabenou imunitu. V Británii zemřelo v období od října do prosince 2021 na covid celkem 428 osob s rakovinou krve, je to každý dvacátý mrtvý na covid v tomto období.



Ceinwen Gilesová, která má po léčbě rakoviny sníženou imunitu, uvedla, že se po Johnsonově oznámení, že ruší karanténní opatření, cítí vyloučená. "Zdá se, že panuje názor, že lidé se sníženou imunitou jsou jaksi velmi staří a velmi nemocní a že na tom vlastně nezáleží. Pokud jste staří a nemocní, stále na vás záleží. Tohle prostě znamená, že jsme ze společnosti vyloučeni."





Podrobnosti v angličtině ZDE

