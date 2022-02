Keir Starmer obvinil koalici Stop the War, že se staví na stranu nepřátel NATO

11. 2. 2022

Předseda britských labouristů potvrdil podporu transatlantické alianci a zaútočil na organizaci, v níž je Jeremy Corbyn vůdčí osobností



Keir Starmer otevřeně zaútočil na koalici Stop the War, v níž je Jeremy Corbyn vůdčí osobností, a fakticky obvinil tuto organizaci, že se staví na stranu Ruska proti NATO.



V článku pro deník Guardian, který napsal cestou do Bruselu, kde potvrdil rozhodnou podporu labouristů Severoatlantickému společenství, Starmer tvrdí, že členové koalice Stop the War "nejsou pozitivními hlasy pro mír".

"V lepším případě jsou naivní, v horším aktivně poskytují podporu autoritářským politikům, kteří přímo ohrožují demokracie. Na solidaritě s agresorem není nic pokrokového, když naši spojenci potřebují naši solidaritu a - což je rozhodující - naši praktickou pomoc nyní více než kdy jindy."



Putinův režim by podle něj považoval demonstranty z hnutí Stop the War v Británii za "signalizátory ctnosti", kteří mu "poskytují kouřovou clonu, aby mohl dál bít a věznit ty statečné jedince, kteří se odváží v ruských ulicích postavit jeho despotismu".



Obvinil tuto skupinu z "nepodmíněného reflexu": 'Británie, Kanada, Spojené státy, Francie - špatně; jejich nepřátelé - správně'".



Předsedou skupiny Stop the War je hudebník Brian Eno. Skupina byla založena v době před invazí do Afghánistánu v roce 2001 a pravidelně pořádá shromáždění k otázkám Izraele a Palestiny. Její kritici tvrdí, že je nejen protiválečná, ale i protizápadní.



Ve čtvrtek večer pořádá Stop the War online shromáždění s názvem No War in Ukraine (Žádnou válku na Ukrajině): Zastavte expanzi NATO. Mezi řečníky jsou Corbyn a labouristická poslankyně Diane Abbottová.



Starmer uvedl: "Nikdo nechce válku. Na první pohled mohou někteří lidé na levici sympatizovat s těmi sirénami, které odsuzují NATO. Ale odsuzovat NATO znamená odsuzovat záruku demokracie a bezpečnosti, kterou přináší a na kterou naši spojenci ve východní a střední Evropě spoléhají, protože řinčení šavlemi z Moskvy je stále hlasitější."



Starmer se opakovaně distancoval od Corbyna, který v současné době zasedá jako nezávislý poslanec poté, co byl zbaven členství v poslaneckém klubu Labouristické strany kvůli své reakci na kritickou zprávu vládní Komise pro rovnost a lidská práva o postupu labouristů v případě stížností na antisemitismus.



Pokud mu nebude umožněno vrátit se zpět do poslaneckého klubu, nebude moci Corbyn v příštích parlamentních volbách kandidovat za labouristy. Jeho přátelé navrhli, že by mohl kandidovat jako nezávislý.



Starmer se při své cestě do NATO ve stejný den jako premiér - vzácný projev jednoty uprostřed politických zmatků ve Westminsteru kvůli skandálu Johnsonových mejdanů během lockdownu - chce zařadit mezi čelné labouristy, včetně poválečného ministra zahraničí Ernesta Bevina, kteří zaujímali tvrdý postoj vůči Sovětskému svazu.



"Attlee, Healey a Bevin věděli, co je komunismus zač, a byli připraveni postavit se proti jeho agresi," řekl Starmer. "Dnešní labouristé mají na současný režim v Kremlu stejně jasný pohled."



"Stejně jako oni víme, že tyrani respektují pouze sílu. Ruské tanky stojí s burácejícími motory na pokraji anexe Ukrajiny, ale protestní transparenty, kterými zde mávají obvyklí podezřelí, odsuzují NATO, nikoli Moskvu."



Corbyn po otravě Skripalů v Salisbury v roce 2018 šokoval mnohé labouristické stoupence, když odmítl připsat odpovědnost za útoky Moskvě bez "nezvratných důkazů".



Někteří labourističtí stratégové se domnívají, že Corbynova zjevná ambivalence ohledně role Ruska při otravě Skripalů v Salisbury byla klíčovým důvodem skepse veřejnosti vůči jeho vedení, která přispěla ke katastrofálnímu výsledku labouristů v parlamentních volbách v roce 2019.



Corbynovi příznivci však dávají vinu velmi kritickému mediálnímu zpravodajství o tehdejším labouristickém lídrovi a také vysilující parlamentní bitvě o brexit, která stranu rozdělila.



Podrobnosti v angličtině ZDE

