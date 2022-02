Reálná fakta jsou skutečně důležitá. Tak je neignorujme

11. 2. 2022 / Pavel Urban

čas čtení 2 minuty

"Britské listy v uplynulých týdnech publikovaly spoustu článků, z nichž vyplývá, že ruská invaze na Ukrajinu je prakticky hotovou věcí. Otázkou tedy není, zda k vojenskému vpádu dojde, nýbrž kdy k němu dojde – máme-li vycházet z těchto textů."

Články na BL na toto téma sleduji pozorně, v případě "válečného štváče" Karla Dolejšího dvojnásob. Mohu říci, že jsem tady nečetl žádný článek, z něhož by vyplývalo, že válka je hotovou věcí. Že je velmi pravděpodobná, pokud Západ Rusku neustoupí, to ano.





Jaký je v tom rozdíl? V tomto případě dost velký. Pokud tvrdíme, že válka je prakticky jistá, pak by to opravdu chtělo pádnější důkazy. Pokud tvrdíme, že je velmi pravděpodobná (a válka je věc, kde už pravděpodobnost 30% je dost velká, abychom ji brali vážně), pak stačí to, co je veřejně známo.





Kdyby Rusko pouze zahájilo veřejnou diplomatickou ofenzívu hraničící s ultimátem, tak by se prostě jednalo. Kdyby pouze provedlo velké vojenské cvičení u hranic s Ukrajinou, bylo by to možná jen brnkání na nervy. Dohromady jde o jednání z pozice síly. To vidí nejen váleční štváči, ale i Rusové. Pokud Západ neustoupí, pak se Putin dostane do situace, kdy buď zaútočí, nebo se projeví jako blafující slaboch. To druhé by Putin možná riskoval, pokud by musel reagovat na aktuální kroky druhé strany. Současná krize ale vznikla čistě z ruské iniciativy. To znamená, že Putin s porážkou bez boje nepočítá.





Ke konstatování, že válka je vysoce pravděpodobná, to stačí. To ostatní mohou být klidně výmysly tajných služeb.





Podle pana Veselého je Rusko lepší, protože dodržuje dohody o omezení zbrojení. A USA horší, protože ty smlouvy vypovídají. Obojí je ovšem ve světě mezinárodní politiky standard. Dodržujeme dohody, které jsme uzavřeli, vypovídáme ty, které do budoucna dodržovat nechceme. Adolf Hitler byl po okupaci českých zemí vnímán na Západě jako nedůvěryhodný politik. Přesto i on zatím považoval za vhodné vypovědět smlouvu o neútočení s Polskem několik měsíců předtím, než tuto zemi napadl.





Vladimír Putin v roce 2014 tuto potřebu neměl. O ruském angažmá na jižním Kavkaze nebo v Podněstří si můžeme myslet, co chceme. Ale Gruzii ani Moldávii Rusko, pokud vím, nic negarantovalo. Východní hranice a speciálně Krym Ukrajině ano. Jestliže Putin tuto garanci porušil, aniž by ji dopředu aspoň vypověděl, pak to znamená, že se mu nedá věřit. Pokud tohle Daniel Veselý a další mírotvůrci nevidí, pak se dopouští zásadnější chyby, než jaké se kdy dopustil Karel Dolejší.