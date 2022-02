Z řetězu urvaný (ur)Válek: Zasáhne Fiala, nebo bude raději don Pedro?

4. 2. 2022 / Karel Dolejší

Dalším oslabením podfinancovaných a personálně poddimenzovaných Krajských hygienických stanic se ministr Válek zřejmě rozhodl definitivně dokázat, že je horší než všichni Babišovi pochybní ministři zdravotnictví dohromady.

Ministr nemocnictví Vlastimil Válek (TOP09) nařídil propouštění na Krajských hygienických stanicích. Od počátku pandemie ovšem vychází najevo, že mnoho let trvající nezodpovědné podfinancování hygieny za předchozích vlád způsobilo odchod velkého množství zaměstnanců a podvázalo schopnost zvládat jakékoliv nové náročnější úkoly. Typickou zaměstnankyní hygieny je dnes žena po padesátce, která se v minulých měsících musela za pochodu učit stovky nových dovedností. Na konci tohoto mimořádného záběru pak mnohé vyčerpané hygieničky čeká prostě vyhazov.



Je pravda, že hygiena ve stávající podobě mj. během pandemie nezvládala trasování. To však samozřejmě neznamená, že bychom trasování už nepotřebovali. Posuďte sami, jakou logiku objevíte v rozhodnutí ministra Válka: On snad odněkud ví, že už se napříště neobjeví žádné mutace viru SARS-CoV-2 s větší smrtností, než mají současné varianty omikronu? On dostal odněkud z nebes spolehlivou zprávu, že nemůže dojít k žádné další epidemii způsobené jiným virem nebo baktérií, během níž bychom potřebovali fungující hygienickou službu?

A nejde jen o tohle. Podfinancovaná a personálně vyždímaná hygiena se mimo jiné stará také o "banální" epidemie, včetně v posledních letech ožívající TBC. To všechno má tedy podle Válka zvládnout ještě ve snížených počtech?

Naprosto nekvalifikované působení ministra Válka už představuje zjevné ohrožení veřejného zdraví v České republice. Nedokážu si představit, že jej premiér Fiala po takovém rozhodnutí ponechá dále ve funkci.

Pokud ano, bude to pro mě osobně potvrzením skutečnosti, že přítomnost kmotrů formátu Pavla Blažka ve Fialově vládě není záležitost bohužel vynucená rozložením sil uvnitř ODS, ale posvěcená samotnou vůlí premiéra, který po nástupu k moci neskutečně zpychl a vyznačuje se teď naprostým odtržením od reality.

