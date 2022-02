Koronavirus: Vysoká míra nákazy v Rusku a v Ukrajině komplikuje přípravy na válku

5. 2. 2022

- Rekordní počet nákaz v Rusku a na Ukrajině komplikuje plány na ruskou invazi do Ukrajiny. Drtivá většina ukrajinských i ruských vojáků je plně očkována, a smrtnost covidu je prý v armádě 45 krát menší než v běžné populaci, tvrdil ruský ministr obrany Šojgu, jenže velké počty vojáků jsou v karanténě. ZDE





V pátek 4. února 2022 zaznamenala Česká republika 28 658 denních nákaz. K tomu je nutno připočíst dalších 6550 případů reinfekce, tedy celkový počet nákaz je v ČR 33 808. Hospitalizováno je 3120 osob, to je denní nárůst o 122 nemocných. Celkem zemřelo v ČR 37 410 lidí, to je denní nárůst o 85 mrtvých. Počet suspektních reinfekcí je 136 127. V ČR je 2230 potvrzených nákaz na 100 000 obyvatel za poslední týden, 4454 potvrzených nákaz na 100 000 obyvatel za posledních čtrnáct dní. ZDE - Počet mrtvých na covid v USA přesáhl 900 000.- Rusko v sobotu registrovalo rekordní počet 177 282 denních nákaz. V pátek to bylo 168 201 nákaz. V Rusku také za posledních 24 hodin zemřelo na covid 714 osob.