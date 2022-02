Británie: Už pozoruhodná zuřivost nad lhářem Borisem Johnsonem

5. 2. 2022

Toto je jedno z pravidelných vystoupení satirika Jonathana Pie. Tentokrát pro americký deník New York Times. Viděly to už tři miliony lidí:

And THAT was an absolute tour de force by @JonathanPieNews on everything that is wrong with Boris Johnson and his inept country-wrecking cabal. pic.twitter.com/gFBZpHtGrL — Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) February 4, 2022 (PS. Mimochodem, podívejte se na ony stovky komentářů na Twitteru pod tímto videem.)



Český překlad:



Jo, ne, ne, ne. Je skvělé tu být, je skvělé tu být. Dělat to pro New York Times. Je to velmi vzrušující. Ano, slyším vás, ano.



Zkusím něco udělat se svýma napuchlýma očima.



Takže chcete, abych vám vysvětlil, proč jsou Britové tak vyděšení z Borise Johnsona?



V podstatě tak, aby to americké publikum pochopilo správně, bez nadávek, samozřejmě, promiňte.



Nechte mě přemýšlet. Nechte mě přemýšlet o Borisi Johnsonovi, prokazatelném trumpovském lháři, kterému jde jen o sebe.



Víte, jestli to americkému publiku zní povědomě. Boris Johnson je narcis s blbými vlasy.



Ano, opět to zní povědomě. Vlastně nesmím říct lhář, že ne? Opravdu? Aha, v Británii jim nesmíte říkat lháři, musíte říct jako aha, "On neúmyslně uvedl parlament v omyl..." Vážně? Smím to říct rovnou, nazvat ho lhářem?



No teda, Bůh žehnej Americe. Dobře, tak jdeme na to, ne?



Jo, první věc, kterou musíte o Borisi Johnsonovi vědět, je, že je to lhář. Je to ta lehkost, s jakou říká porkies. Ale Boris je produktem systému, který, pardon, pardon, Aha, vy nevíte, co jsou porkies. To je anglicky "lži".



Americké publikum, promiňte. New York Times.



Boris Johnson je lhář. Držte se toho jednoduše. Držte se toho.



Dobře, začneme znovu od začátku, ano?



Začalo to večírkem.



TV: Zdá se, že v Downing Street se opravdu konal vánoční večírek.



TV: Zaměstnanci zde v Downing Street uspořádali velký večírek, čímž zřejmě porušili karanténní předpisy pro covid-19.



TV: Objevují se obvinění, že opět porušil své vlastní předpisy pro karanténní lockdown.



Bylo to ŠESTNÁCT MEJDANŮ. Šestnáct samostatných pitek. Když byla celá země v plném uzamčení.



Boris Johnson národu: Neměli byste se setkávat s přáteli. Když vás přátelé požádají o schůzku, měli byste jim říct Ne.



V době, kdy nám všem premiér říkal, abychom neměli žádné společenské kontakty s přáteli, kolegy a v tisících případů ani s umírajícími příbuznými. Když policisté rozdávali pokuty za to, že někdo pozval na šálek čaje více než dva lidi, lidé, kteří tyto předpisy stanovili, pořádali drinky, letní zahradní večírky a později vánoční kvízové večery v kanceláři, ale ten mejdan, který nás opravdu rozčílil, byl večer před pohřbem vévody z Edinburghu, kdy se konaly dva večírky v premiérském úřadu v Downing Street. Boris byl nucen se královně omluvit, když vyšlo najevo, že dva z těchto večírků se konaly noc před pohřbem jejího manžela. Královna, to je naše hlava státu, něco jako váš prezident, ale víte, jí je devadesát, takže je mnohem mladší než ta vaše hlava státu.



Takže v den, kdy královna kvůli předpisům seděla na pohřbu svého manžela sama, Boris zařídil, aby si jeho nejbližší kolegové ve vládě brali Alka Seltzer a pilulky po sexu. Opíjeli se do němoty podle hesel BYOB M&S G&T uvedených ve zvacích emailech. BYOB znamená bring your own booze, tedy Přineste si vlastní chlast, M&S je supermarket Marks and Spencers, je to něco jako britský luxusní Walmart, jen místo vojenských útočných pušek si tam můžete koupit máslo. G&T je gin and tonic. To je anglický alkoholický sprite.



Boris Johnson: Všechny předpisy byly dodrženy. Myslel jsem, že se účastním pracovní akce.



Boris popíral, že by o nějakých večírcích věděl, dokud nevyšlo najevo, že na některých z nich byl.



Boris Johnson: Pane předsedo, chtěl jsem se omluvit.



Tj. lhal zemi a parlamentu a tento týden to udělal znovu, když lhal parlamentu tím, že popřel, že předtím lhal parlamentu, a to je celý Boris. Jeho lži nejsou žádným tajemstvím. Lhal královně, když nezákonně uzavřel parlament. Lhal zemi, když tvrdil, že brexit bude dobrý pro zemědělství a rybolov a obchodní dohody a ekonomiku. Za lhaní byl dvakrát vyhozen ze zaměstnání. Jako novinář byl vyhozen z londýnských novin Times, protože si prostě v článcích vymýšlel. A byl vyhozen za lhaní o tom, že za zády své ženy s někým šoustal. Anglický výraz shag znamená souložit. Ale tak nějak vzadu v hospodě vedle popelnic. Hospoda, to je britský bar, kde se podává teplé pivo a skotská vejce. Skotská vejce, to jsou to vařená vejce obalená v mletém mase a strouhance a jsou absolutně hnusná.



Promiňte, ale to jsem trochu odbočil od tématu, že? Jsem trochu nervózní, když to dělám pro New York Times. Jak se někdo s prokazatelně pochybnou morálkou a více než nezávazným vztahem k pravdě může dostat na tak mocnou pozici? Napadá mě jedno slovo. Pocit, že na to mají vrozené právo.



Boris pochází z dlouhé posloupnosti nóbl nemotorných idiotů z vyšší třídy, kteří jsou předurčeni k velikosti jen proto, že jim nikdo nikdy neřekl a neřekne, že to jsou blbci. Boris chodil do soukromé školy v Etonu, to je něco jako Bradavice pro bankéře, kde se učí latina a vyhýbání se placení daní, a chodí se tam v cylindru a ve večerních šatech. Tito lidé nikdy v životě nemluvili se skutečným člověkem, snad kromě svého šoféra. Pak šel do Oxfordu, kde byl Boris Johnson členem nechvalně proslulého Bullingdon Clubu, zábavného elitního společenského klubu pro chlapce.



Mezi jejich aktivity patřilo i rozbíjení restaurací a pálení bankovek v hodnotě 50 liber (1500 Kč) před zraky bezdomovců.



Boris Johnson: Byla to tehdy skvělá zábava.



A britská vláda je plná těchto sráčů, kteří si myslí, že na své vysoké postavení mají vrozené právo, a tihle lidé za nás všechny rozhodují o věcech, kterým nikdy nebudou rozumět. Aristokraté řídí pátou největší ekonomiku na světě a zároveň způsobují, že 30 % britských dětí žije v relativní chudobě, v zemi, kde bohatí bohatnou a chudí doslova hladoví. Jsou to milionáři, kteří tráví svůj čas ve vládě a poskytují daňové úlevy a zakázky pro své bohaté kamarády. Kanibalové, sobečtí parazité, tasemnice v čelenkách, které proplouvají střevy státu a vysávají z něj všechno dobré pro své vlastní odporné uspokojení. Boris se narodil do bohatství, nikdy mu nic nechybělo, nikdy si své místo na světě pořádně nezasloužil. Je to narcistický šejdíř recidivista, oportunistický lhář, který nadšeně jedná proti zákonům a mimo sféry uznávané slušnosti. Tenhle člověk svou kdysi významnou politickou stranu zatáhl do skandálů a do morálního bankrotu.



Zní vám to povědomě? Už chápete, kam tím mířím, že? Boris i Trump jsou produkty nefunkčního politického systému, který odměňuje neznalost a pýchu, a stejně jako Trump i Boris říká, že svou zemi miluje, ale Boris a jeho spolek zlovolných pravicových populistů dávají najevo otevřené pohrdání vším, co je na ní dobré.



Tihle lidé nenávidí britské státní zdravotnictví, učitele, soudce, sociální stát, nenávidí BBC a dovolují korporacím chrlit do našich řek nezpracované splašky. Oni rozprodávají a deregulují vše, co mohou, aby rychle vydělali, čímž umožňují a otevřeně podporují to, aby země hnila zevnitř, aby ji mohli prodat do šrotu tomu, kdo nabídne nejvíc.



Že se mám trochu krotit? Ano, je to příliš silné? Myslíte ti sobečtí paraziti, že jo?



Tak to natočme znovu.



Vlastně, můžu dostat šálek čaje?







