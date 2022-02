Koronavirus: Počet mrtvých v Indii překročil půl milionu

4. 2. 2022

Foto: Spalování zemřelých na covid v Indii



Ve čtvrtek 3. února 2022 zaznamenala Česká republika 37 662 denních nákaz. Je to o cca 3000 nákaz více než minulý čtvrtek. K tomu je nutno připočíst dalších 6550 případů reinfekce, tedy celkový počet nákaz je v ČR 44 220. Hospitalizováno je 2998 osob, to je denní nárůst o 142 nemocných. Celkem zemřelo v ČR 37 325 lidí, to je denní nárůst o 38 mrtvých. Počet suspektních reinfekcí je 131 035.





- Počet mrtvých na covid v Indii překročil půl milionu. Indie má globálně čtvrtý nejvyšší počet mrtvých. Loni v červenci dosáhl počet mrtvých v Indii 400 000.



- Bulharsko ve čtvrtek registrovalo 8142 nákaz, denní průměr je tam nyní 8134 nákaz. V nemocnicích v Bulharsku je hospitalizována 6124 covidových pacientů. Dalších 96 lidí v Bulharsku zemřelo na covid, 88,5 procent z nich nebylo očkovaných. V Bulharsku průměrně umírá na covid 82 lidí denně. Bulharsko, nejméně proočkovaná země v EU, zaznamenala 33 500 mrtvých, je co do počtu mrtvých na covid per capita na 28. místě na světě.





- V USA je v důsledku omikronu stále ještě 80 procent nemocnic "pod velkým tlakem".



- V Británii přestal klesat počet nákaz, varuje britský statistický úřad. Počet hospitalizací však zatím klesá a i když došlo k nárůstu počtu úmrtí v důsledku omikronu, v důsledku očkování počet mrtvých nestoupl na šílené počty z ledna 2021, kdy v Británii umíralo na covid až 1200 lidí denně.



- Rakouský parlament schválil povinné očkování proti covidu pro všechny osoby od 18 let.



- Nový Zéland Zaznamenal 209 denních nákaz, to je pro tu zemi rekord.



- Kanadský premiér Justin Trudeau uvedl, že zatím vláda nepoužije armádu proti antivaxerským protestům v Ottawě. Po demonstraci tisíců antivaxerů centrum města stále blokuje asi 250 osob. Antivaxery, kteří mají bělošské supremacistické názory, podpořil Donald Trump.



- Dva roky po vzniku pandemie by se Evropa nyní mohla octnout v "dlouhém období klidu" v důsledku vysoké proočkovanosti, konstatovala Světová zdravotnická organizace.



- Afrika musí zšestinásobit míru očkování, má- li být do konce roku 2022 proočkováno 70 procent tamějšího obyvatelstva, uvedla WHO.



- Palestinci čelí zimní vlně omikronu. Ohrožuje to nemocnice, i když očkování je široce k dispozici.



- Jihoafrická firma Afrigen Biologics vyrábí vlastní verzi vakcíny mRNA od firmy Moderna.



- Počet dospělých v Dánsku nakažených covidem je zřejmě dvonásobný, než se oficiálně uvádí.



