dTest: Nebezpečné bílé barvivo končí

tisková zpráva

Látku oxid titaničitý je od 7. února 2022 zakázáno používat při výrobě potravin. Bílé barvivo (E 171) je jedním z nejdiskutovanějších „éček“ posledních let. Ačkoliv se látka přidávaná např. do žvýkaček a cukrovinek používá už velmi dlouho, pochyby o její zdravotní nezávadnosti se objevily před šesti lety. Podle závěrů vědeckých studií nelze vyloučit, že se E 171 v lidském organismu může chovat genotoxicky. Evropská komise proto v lednu vydala zákaz tohoto potravinářského aditiva. Komise ponechala výrobcům půl roku na to, aby mohli na nařízení reagovat. Po 7. srpnu ale bude možné jen doprodat již vyrobené zásoby.