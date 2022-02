Představujeme vám satirika Michaela Spicera a jednu nesmírně hloupou britskou ministryni

8. 2. 2022

čas čtení 4 minuty

(Mimochodem, YouTube nyní poskytuje pro anglická videa simultánně překládané české titulky - avšak na mobilech to nefunguje, musíte být na počítači. Zadejte si v dolní liště videa na YouTube anglické titulky a pak klikněte na ozubené kolečko, kde najdete možnost simultánního překladu a ze seznamu jazyků zvolte češtinu. Není to ale moc dobré, proto uvádíme lepší překlad níže:)

Charlie Stayt: Dobře, Přejděme k dalším otázkám. Mluvila jste v poslední době s panem premiérem?





Michael Spicer: Ano, Charlie, a on mi řekl, že zůstává velmi pozitivní a soustředěný na svou práci.





Nadine Dorriesová: Proč se mě na to ptáte?





Michael Spicer: Jak to myslíte? Protože je vyšetřován policií a všichni, kdo pro něj pracují, podali v posledních 24 hodinách výpověď. Proto je moderátor trochu zvědavý, Nadine.





Charlie Stayt: Rád bych to věděl.







Nadine Dorriesová: Am, on. Jsme spolu komunikovali.





Michael Spicer: "Am, on. Jsme spolu komunikovali"? To je vaše odpověď? "Am, on. Jsme spolu komunikovali" - opravdu si myslíte, že bude spokojen s "Am, on. Jsme spolu komunikovali"??







Charlie Stayt: Mluvila jste v posledních 24 hodinách s panem premiérem?





Michael Spicer: Ano, mluvila, Charlie, a on mi řekl, že zůstává velmi pozitivní a soustředěný na práci.





Nadine Dorriesová: Komunikovali jsme spolu.





Michael Spicer: Proč jste to řekla znovu? Proč mluvíte tak, jako byste byla u soudu?







Charlie Stayt: Co vám sdělil?





Michael Spicer: Řekněte mu to, poskytněte mu odpověď! Řekněte, že se nadále soustřeďuje na svou práci.





Nadine Dorriesová: Nebudu vám sdělovat rozsah své komunikace s panem premiérem.





Michael Spicer: Ne, chraň bůh, abyste na otázku ve zpravodajském pořadu odpověděla jako zodpovědný dospělý člověk, a ne jako, řekněme, malicherný hajzlík bez humoru. S osobností pytle nehtů.





Nadine Dorries: Odpověděla jsem na vaši otázku. Komunikovali jsme. Jaká je vaše další otázka?





Michael Spicer: Další otázka zní. Proč potřebujete masivní knihovnu na jedinou kalkulačku a otázka po ní zní, jak moc je náš politický systém rozbitý, že člověk, který je tak nekvalifikovaný pro jakoukoli vládní funkci a který má takové kulturní znalosti jako kůň s košem na prádlo na hlavě, se dokáže vyšvihnout na post ministryně pro kulturu, média a zatracený sport.





Charlie Stayt: Jakou má pan premiér náladu?





Nadine Dorriesová: Řekla bych, že jeho nálada byla velmi...





Michael Spicer: Pozitivní, řekněme pozitivní. Už jsem vám to říkal dvakrát, ty beznadějná můro.





Nadine Dorriesová: Myslím, že je docela pozitivní.





Charlie Stayt: Změnil se?





Michael Spicer: Ano, ano. Ano, změnil.





Nadine Dorries: Změnil co?







Michael Spicer: Co změnil? Změnil si svůj prací prášek? Co myslíš, ty růžový maniaku? Ano, změnil se. Změnil se k lepšímu. Řekněte to.







Charlie Stayt: Jeho přístup.





Nadine Dorriesová: K čemu?







Michael Spicer: K něčemu, co aspoň v kostce připomíná základní lidskou důstojnost, paní ministryně kultury. Zda je už méně jen hluboce nepříjemný prolhaný parazitický červ. Něco takového.





Charlie Stayt: Vzniká nový Boris Johnson? Nebo je podle vás úplně stejný?





Michael Spicer: Dobře. Zbývá vám už jen pár vteřin. Zkuste na tuto otázku odpovědět diplomatičtěji a graciézněji, Nadine.





Nadine Dorriesová: Takže vaše otázka byla vlastně velmi otevřená a nekonkrétní.





Michael Spicer: Do prdele!







Nadine Dorries: Myslím, že každý, kdo vezme do ruky noviny nebo čte noviny nebo se dívá na televizní zprávy...





Michael Spicer: Řekněte mi, máte za sebou v té knihovně nějakou knihu o větné stavbě? Ale ne, promiňte, máte tam jen tu jednu kalkulačku. Omlouvám se.