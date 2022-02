Rozhovory mezi Macronem a Putinem nevedly k dohodě ohledně Ukrajiny

8. 2. 2022

Francouzský prezident po pětihodinovém jednání v Kremlu prohlásil, že obě strany musí pracovat rychle, aby se vyhnuly eskalaci situace



Emmanuel Macron a Vladimir Putin nedosáhli v pondělí večer při jednáních v Kremlu shody.



Po pěti hodinách jednání Macron varoval, že obě strany musí pracovat rychle, aby se vyhnuly riziku eskalace.





"Právě teď roste napětí a zvyšuje se riziko destabilizace," uvedl Macron podle simultánního překladu svýchvýroků po jednání. "Ani Rusko, ani Evropané si nepřejí chaos nebo nestabilitu, když národy již trpí epidemií koronaviru. Musíme se tedy dohodnout na konkrétních opatřeních."



Macron má v úterý odcestovat do Kyjeva, kde bude jednat s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Uvedl, že o výsledcích jednání hodlá Putina informovat v telefonickém rozhovoru.



Není jasné, jak může Macronova kyvadlová diplomacie uspokojit požadavky Ruska, aby bylo vyloučeno členství Ukrajiny v NATO, a zároveň trvat na tom, že politika otevřených dveří NATO je pro Evropu "existenčně důležitá", jak uvedl Macron v úvodním projevu.



Z rozhovorů, které se konaly u večeře o sedmi chodech, vyplynuly určité známky pokroku.



Aniž by zašel do podrobností, Putin řekl, že je možné zvážit "řadu [Macronových] návrhů a nápadů ... s cílem položit základ pro naše další kroky".



Zároveň však kritizoval politiku otevřených dveří NATO s tím, že z ní těží pouze Spojené státy. Zdálo se také, že Zelenského Ukrajinu popichuje tím, že Rusko je připraveno nabídnout politický azyl jeho rivalovi Petru Porošenkovi, který byl obviněn z vlastizrady kvůli údajnému podílu na financování Moskvou podporovaných separatistů.



"Domnívám se, že [Porošenko] udělal mnoho chyb," řekl Putin. "A přesto si myslím, že jeho stíhání za velezradu je ze strany současného vedení přehnané. Jsme připraveni poskytnout takovým lidem, jako je pan Porošenko, azyl v Rusku."



Mezitím uvedl mluvčí Pentagonu John Kirby, že Putin "doplnil své silové kapacity podél hranice s Ukrajinou a v Bělorusku". Američtí představitelé konstatovali, že Rusko již disponuje více než 70 % vojáků, které by potřebovalo k útoku na Ukrajinu, a někteří analytici se domnívají, že Kreml získává čas pro své posilování jednotek právě jednáním se západními představiteli.



Francouzský prezident hodnotil šance na nalezení kompromisu ohledně evropské bezpečnosti optimisticky, ale při pondělním příletu do Moskvy se Macron snažil očekávání mírnit.



"V krátkodobém horizontu můžeme některým věcem zabránit," řekl v Moskvě, ale dodal: "Nemyslím si, že existují krátkodobá vítězství.



"Nevěřím na spontánní zázraky. Je tu spousta napětí, nervozity," dodal Macron.



Před schůzkou s vysokým nasazením se Moskva rovněž snažila mírnit očekávání.



"Situace je příliš složitá na to, abychom mohli očekávat rozhodující dohodu v průběhu jedné schůzky," uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "V posledních dnech se na téma bezpečnostních záruk pro Rusko neobjevilo nic nového, naši západní partneři toto téma raději nezmiňují."



Macronovo setkání s Putinem bylo součástí horečného dne diplomacie ve stínu možné nové války v Evropě. Německý kancléř Olaf Scholz se v Bílém domě setkal s Joem Bidenem a ministryně zahraničí Annalena Baerbocková v Kyjevě ujišťovala ukrajinskou vládu o podpoře. Mezitím USA a EU jednaly ve Washingtonu o tom, jak zachovat dodávky energie do Evropy, pokud by Rusko zastavilo dodávky zemního plynu.



Po jednání v Bílém domě Biden a Scholz představili jednotnou frontu, když pohrozili sankcemi v případě ruského útoku. Ale zatímco Biden byl neoblomný v tom, že plynovod Nord Stream 2 z Ruska do Německa bude odstaven, Scholz tak konkrétní být nechtěl.



"Pokud Rusko zaútočí - to znamená, že tanky nebo vojáci znovu překročí hranice Ukrajiny - pak už Nord Stream 2 nebude. Ukončíme ho," řekl Biden.



Scholz řekl, že USA a Německo budou v otázce sankcí "naprosto jednotné", neslíbil, že Nord Stream 2 bude uzavřen, a trval na určité nejednoznačnosti.



"Je součástí procesu, že vše nevyřkneme veřejně, protože Rusko by mělo pochopit, že toho může být ještě více," řekl německý kancléř.



Na otázku, zda je pravděpodobné, že Putin nařídí invazi, Biden odpověděl: "Vím, že je nyní v pozici, kdy je schopen invazi provést, za předpokladu, že je nad Kyjevem zamrzlá půda. Je schopen to udělat. Co se chystá udělat, nevím."



Prezident řekl, že by bylo "obrovskou chybou", kdyby Putin zaútočil, ale doporučil americkým civilistům, aby Ukrajinu opustili: "Nechci, aby se dostali do křížové palby."



Josep Borrell, šéf zahraniční politiky EU, vedl evropskou delegaci do Washingtonu. Jednala tam o nouzových dodávkách energie na kontinent v případě přerušení plynovodu vedoucího přes Ukrajinu.



"Prožíváme pochopitelně nejnebezpečnější okamžik pro bezpečnost v Evropě po skončení studené války," řekl Borrell.





"Nikdo neshromažďuje 140 000 těžce ozbrojených vojáků na hranicích země, aniž by to bylo hrozbou," řekl Borrell a dodal, že ruští vojáci tam nejsou "na čaj".



Uvedl, že evropské ceny plynu jsou již nyní šestkrát až desetkrát vyšší než před rokem, což zvyšuje naléhavost potřeby diverzifikace energetických zdrojů.



"Když Rusko v roce 2009 zastavilo dodávky plynu kvůli sporu s Ukrajinou, lidé umírali nmrazem. A když selžou dodávky energií, ekonomiky ochabnou," řekl americký státní tajemník Antony Blinken.



"Jsme odhodláni tomu zabránit a zmírnit dopady na dodávky a ceny energií, pokud by se Rusko rozhodlo omezit dodávky zemního plynu do Evropy více, než tomu bylo doposud."



