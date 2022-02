Polská daňová reforma je katastrofa

Mezitím v Absurdistánu 209:

9. 2. 2022 / Tomasz Oryński

čas čtení 12 minut

Konečně je oficiálně potvrzeno to, co se vždycky vědělo. Vzpomínáte si, jak byl Jarosław Kaczyński dotázán na daňovou reformu "Polski Ład" (Polský řád) poté, co jeden odborník upozornil, že většina Poláků si díky ní pohorší? Tehdy řekl, že "Polsko potřebuje pozitivní změny, ale ztratí jen ti, kteří se živí - s prominutím - vychytralostí". A teď najednou, poté, co byl Polski Ład konečně zaveden, si poslanci uvědomili, že jejich platy jsou nižší o 1400 zlotých (8400 Kč).