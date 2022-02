České televizní zprávy

8. 2. 2022 / Wenzel Lischka

Trvalo mně velmi dlouho, než jsem pochopil, o co jde v českých televizních zprávách, co je jejich skutečným účelem. Bylo to z části díky mé vrozené duševní nedostatečnosti, a z části také díky mozkové příhodě, kterou jsem přechodil. Posledních 20 před odchodem do důchodu jsem nijak nemarodil, a díky pracovnímu nasazení jsem tu příhodu neléčil.





Nechtěl jsem riskovat pracovní neschopnost a vyhazov ze zaměstnání. Po smutných osobních zkušenostech však nikomu přecházet mozkové příhody a záněty mozkových blan nedoporučuji. Zvláště pokud jste na tom stejně jako já, a máte rovněž slabé maloburžoazní zdraví.

Z výše uvedených důvodů mně trvalo dosti dlouho, než jsem pochopil, že žánr českých televizních zprávy je velmi humorný. Jejich účelem je pobavit diváky a nikoliv je poučit o tom, co se děje v jejich domovině nebo na druhém konci světa u protinožců.

Pokud v televizi zrovna nedávají Vlastu Buriána, Ženu za pultem nebo 30 případů majora Zemana, dívejte se rozhodně na zprávy a politické komentáře. Nechci vám jejich obsah nijak extra popisovat, abych vás nepřipravil o radost z překvapení. Potrapte se pěkně sami.

Nenechte se při sledování televizního přístroje odradit vysvětlováním oněch různých moderátorů a odborníků (politologů, psychologů, sexuologů, analytiků, politiků a jiných znalců), kteří vám vysvětlují to, co vysvětlili odborníci před nimi, kteří zase vysvětlili to, co vysvětlili odborníci před nimi, a tak do nekonečna dále. Opakování je matkou modrosti a moudrost je výsledkem osvícení!

Každý vtip musí nejprve u posluchačů vytvořit napjaté očekávání, které se pak vybije explozí smíchu při pochopení jeho pointy. Nic takového ovšem u českých televizních zpráv dlouho neočekávejte. Oproti sprostým vtipům lidovým, jsou české televizní fóry sice také obscénní, ale jsou mnohem více duševně komplikované. Nenechte se odradit jejich intelektuální perverzí.

U českých televizních zpráv obvykle trvá velice dlouho, než se složité předivo jejich nesmyslů pošetilostí a pochybných informací pospojuje ve vaší neuronové síti do výboje vaší mysli, který přináší pochopení, poznání a osvícení. Rozhodně to však stojí za to. Dávejte si však dobrý pozor na případné mozkové příhody. Dbejte na to, aby síla zprávami vyhecovaného pudu neprošla nesprávným místem vaší lebky. Mohli byste skončit na vozíku, v blázinci, nebo i u pohřební služby.

Musíte být nekonečně vytrvalí a pravidelně sledovat české televizní zprávy. Nelitujte přitom zdraví své, svých bližních, ani případné ztráty na životech. Nepoddávejte se pláči, zlosti, vzteku a jiným emocím, které vámi budou určitě lomcovat. A také při těch zprávách neusínejte! A rovněž poctivě plaťte všechny televizní poplatky!

Pozorně sledujte všechny ty nehorázné kraviny, poslouchejte všechny ty nehorázné žvásty a zadrhávání zpravodajů, které na vás chrlí televizní přístroj. Stoupající napětí nekompenzujte pitím alkoholu, přijímáním omamných látek, ani rozbíjením televizního přístroje nebo čelistí přísedících televizních diváků. Stoupající napětí musíte vydržet za každou cenu! Po jeho kulminaci a osvícení vás čeká nepříčetná radost, nesmírná blaženost a nebeský mír. Je to vyhrazeno skutečně jenom pro nemnohé.







