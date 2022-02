Evropa se obává, že Putin zamýšlí něco ještě horšího než válku

4. 2. 2022

Evropané si sice nedokážou představit, že by někdo na jejich kontinentě vyvolal velkou válku, zároveň se však obávají, že může být ještě hůře, píše Ivan Krastev.

Západoevropané a Ukrajinci jsou skeptičtí k větší ruské invazi na Ukrajinu ne proto, že by měli na Putina příznivější názor než Američané. Naopak, je to proto, že ho považují za ještě zlomyslnějšího. Tvrdí že válka nepatří k Putinově hře. Místo toho se prý snaží destabilizovat Západ. Pro Evropu se hrozba války může ukázat ještě destruktivnější než válka samotná.

Ve Washingtonu i Bruselu pochopili, že Putinovi jde o obnovu "historického Ruska". Ale zatímco Američané mají sklon věřit, že Putin potřebuje na Ukrajině k uskutečnění svých velkých ambicí plnou válku, Evropané věří, že mu lépe poslouží "hybridní strategie" zahrnující vojenskou přítomnost na hranici, proměnu dodávek energií ve zbraň a kybernetické útoky.

To se do jisté míry zakládá na rozumných argumentech. Ruský vpád na Ukrajinu by mohl perverzním způsobem zachránit současný evropský pořádek. NATO by muselo asertivně reagovat, uvalit tvrdé sankce a jednat jednotně. Naopak tím, že by se držel zpět, by Putin mohl rozdělit a paralyzovat NATO.

Evropané mají pravdu, že invaze na Ukrajinu není nevyhnutelná. A dokonce možná mají pravdu i v tom, že nejde o nejpravděpodobnější scénář. Ale nemůžeme si nalhávat, že bychom se tak vyhnuli testu odolnosti. "Pokud vyzvete k tanci medvěda, nejste to vy, kdo rozhoduje, kdy tanec skončí," říká ruské přísloví. "Je to medvěd."

