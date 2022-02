Fialový komik a jeho svět

7. 2. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 7 minut

Co se dělo od Vítězného října s kauzou kolem dolu na hnědé konzervativní zlato zvané též fosil? Předchozí vláda odborníků necouvla a dohodu s Polskem nepodepsala. Možná že nenabídli dost, možná že nabídka, ač dobrá, nebyla vhodná. Kdo ví? Možná zatahal za drát některý z českých fosilních šílenců. Nastoupila nám k nám nová, krásná a již zcela odpovědná vláda věcí veřejných. Nastoupila vláda svižných profesionálů. Anglicky moc nevládnou a o fungování struktur EU ví méně než zhrzený diskutér Lojzík na flasteneckých fórech. Čím však vládne a čím vládne dokonale, je ochota okamžitě uzavřít nevýhodnou a nevypověditelnou smlouvu v neprospěch domácích a ve prospěch hostí.

K tomu je nutno lidem tam v chudobě a tísni říct, že je to vláda pěkná, slušná a že musí hodně zametat. A že na ně myslí. Kdo nevěří, nechť si nalistuje stranické fórum webu Forum24 a zírá. Takový iDnes pro ODS. Naštěstí iDnes si nedává pod články výstrahu hanebného znění: „Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice“. Je hezké, že i ODS a koalice SPOLU se STAN si pořídili svého Vedoucího kolotoče na mediálním kolbišti. Co se dozvíme? Fiala je klidná síla, co sám Zemana obklíčil, zacvičil s Babišem, rovněž zcela sám a zachránil Česko před zelenou zkázou elektromobility a čistého vzduchu. Rovněž sám samojediný. I hoši z Haló novin skrývají slzy zoufalství nad kvalitou naivního vleztamdozádelství jedné ultrapravicové straně.



Kolem obrovské fialové ostudy zvané důl Turów je na Fóru stranický a demokratický klid. Opatrně se jen naznačí, že jde o skvělý výkon pana Fialy a že vše krom uzavření smlouvy by bylo velké špatné. Situaci musí zachránit pan Jandourek, který si zřejmě vytáhl Černého, nebo Fialového Petra a dal dohromady mírně humorný článek s odkazem na Liptákov a slavnou větu o bardovi s dírou v zemi.

Po odchodu vlády jedné ANO jsme alespoň na chvíli směli doufat, že ve sporu s polskými sousedy o nekompromisní ničení životního prostředí tam i zde a o neutuchající snahu o vyžíznění studní, vláda politické změny jedná v zájmu této země. Nejedná! A jak tedy jedná? Jako kdysi dávno za šéfa Klause, pak za Topolánka a za Nagyho zas a znovu piklí kulaté pikle v zájmu pár jedinců od vody pro podvody za zlaté kulaté. A na scéně se zjevil odborník přes čínské chlebíčky a bylo po nadějích. Aneb dospějeme k oboustranně výhodné dohodě, tak zazněl popěvek ODS před podzimními volbami. Popěvek z úst oddaných straníků Zahradila, RamzerA a BeitlA.

Milí hloupí, pitomí a na praktiky modrých nepamatující voliči i nevoliči. Tak jsme vám smlouvu s Polskem za ničení území Česka a za nenávratné ničení krajiny v širokém dalekém okolí statečně dojebali. Ops, dojednali. Nasadili jsme na to naše nejlepší konzervativní kádry z minulosti a vybojovali jsme nejkrásnější a nejvznešenější prohru. Protože se jedná o prohru s ručením jistým a je báječná, skvělá, dokonalá, tak musí být v režimu přísně tajném. Spěchali borci modří, proše pana, spěchali, aby země jim opět omylem svěřená viděla, jak na soudní dvůr EU, co hájil zájmy země a krajiny, dokáží dočasní správci synchronně vystrčit prostředníčky všech z vlády. Hlavní prostředníček, prostředníček fialový, mával ze všech prostředníčků směrem k Bruseli nejslušněji a nejdivočeji.

Na tiskovce slušný pán neslušně povídal, že nám spadl balvan z ramen. Tak možná spadl někomu onen balvan na fialovou slušnou hlávku, ale komu dalšímu? Komu se ulevilo? Lidem v českém pohraničí? PiSákům v Polsku? Majitelům ODS a hejtmanům kraje libereckého?

Ano, Polsku vláda a premiér Fiala zvlášť pomohli odvalit opravdu velký balvan z cesty. Jenže pokud si dobře vzpomínám, fialová síla změny nadutě vede ČR a nikoli Polsko. Možná spadl balvan z dotačních ramen u severních sousedů (osekané dotace by jim totiž řádně nechali vyžrat), ale přistál na noze obyvatelům v českém pohraničí, které i nadále ohrožuje PISODS důl Turów. Naši zaprášení občané bez vod to pochopí a nebudou zlobit.

Dále Fiala bezostyšně fialí, že žádným jiným způsobem bychom nezískali takový výsledek! Prosím nepěkně, jaký výsledek? Obrátit výhru v prohru a prohru ve výhru? Co si o nás v EU, Polsku, Rusku a támhle všude pomyslí? Že jsme stále za levno na prodej, to si pomyslí. A že jsou zde strany a politici, kteří to za dobrou nabídku malé domů stále výborně umí.

Pak už se jen borci různých barev a názvů poklepali po ramenou již bez balvanů a vzkázali, že tímto hnědouhelným průserem zabránili Kremlu, aby útočil na Ukrajinu. A pokud by zaútočil, tak spojené hnědouhelné jednotky polských gurňiků a fialových kšeftařů spolu s tamními vodárnami těm invazním vojskům ukáží!

Z článků v médiích je patrno, že veškeré bláboly, tedy právní závazky protistrany, co svou klidnou spoluprací podepsali, jsou a budou k ničemu. Podzemní voda nenávratně zmizne, žádný ochranný val (už dávno slibovaný) nezabrání hluku a prachu. Po dolu, až ho zavřou, zbude díra v zemi spějící k poušti a přecpaná prasátka. O spřátelených vodárnách na Liberecku psát nebudu, protože to se neděje. Ale 35 mega EUR se dobře rozpustí. Polsko potřebovalo dohodu a smlouvu, nikoli Česko. Polsko, které kašlalo na nařízení a soudy z EU, bude najednou poslouchat ubohou tajnou smlouvu uzavřenou se slabým Českem a vykutáleným , ba až překutáleným premiérem.

Val neválí, těsnící stěna netěsní a důl dál dolí. Už nebudeme mít zastání ani u soudu. Ti, co toto podepsali, se k Česku zachovali jako praví soudruzi komunisté v dobách největší podlézavosti a méněcennosti směrem Kreml. Na Česku byl spáchán nevábný zločin. Pachatelé jsou známí.

Jak moc obrovská je ušlechtilá ochota obětovat své bližní za cár papíru se slušným podpisem. Obětovat zástup bližních za neexistující čestnost, rozvahu a morálku… a za pár drobných. Pochopitelně v jejich zájmu!

Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého





