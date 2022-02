Jak definitivně ubránit mír na Ukrajině

4. 2. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

K tomu, aby zlo definitivně zvítězilo a nastal věčný mír, postačí, když dobří lidé budou ze všech sil bojovat za to, aby se proti zlu nesmělo udělat vůbec nic.

Válka na Ukrajině trvá již devátým rokem. Začalo a udržuje ji Rusko, které má drtivou vojenskou převahu. To ale rozhodně neznamená, že bychom tam přesto nemohli ubránit mír. Mír je totiž nejdůležitější věc na světě. Váží víc než lidská důstojnost, svoboda, svědomí, odpor vůči totalitárním ideologiím, rozchod Západu s imperiální mentalitou, právo národů na sebeurčení, státní suverenita a mezinárodní právo dohromady. Ustupovat fosilnímu impériu a prohlubovat závislost na něm kvůli míru je mnohem důležitější, než bojovat s globálním oteplováním. Bojujme za mír až do roztrhání těla! Co těla, planety!



Ukrajina zákeřně obkličuje Rusko. Překáží návratu sovětského impéria, které přináší světu mír. Evropa do probíhající krize na kontinentě teď nemá co mluvit, protože je vojensky a politicky příliš slabá - takže v éře návratu politiky velkého klacku ji nikdo nebere vážně, přinejmenším dokud si klacek nepořídí. Ale to nevadí. Pojďme, my bezmocní, zachránit mír. To je nejvíc.

Rusko má aktuálně v ukrajinském pohraničí zhruba 200 000 vojáků a dalších 70 000 se nachází v různém stádiu mobilizace. Zlé Spojené státy vyslaly do Rumunska 1 000 a do Polska a Německa celé 2 000 vojáků. V Rusku nemá mírové hnutí žádný reálný vliv, ti kdo se k němu hlásí jen "zachraňují svou duši", nicméně země přechází od autoritářského režimu k plně totalitnímu a za politicky nebezpečné se už považuje i to, pokud poddaný není dosti nadšen z rozšiřování impéria a uzavírá se do soukromí. Proto celá tíže úkolu ubránit mír spočívá na mírových aktivistech na Západě. Musejí ruskému totalitárnímu impériu ustoupit až do Portugalska, aby zabránili válce. Radši hnědý než mrtvý.

Západ nabídl Rusku odzbrojovací jednání, pokud na Ukrajině deeskaluje, ale vlastně nemůže nic opravdu důležitého nabídnout, protože Rusko má už v Evropě nejméně 2 000 ks moderních taktických jaderných hlavic, zatímco USA jen asi 200 zastaralých gravitačních bomb B61. Také v konvenční oblasti má Rusko navrch. Posílá teď do Evropy jednotky z Vladivostoku, na čínské hranici se nachází nejméně ruských vojáků od roku 1922. Z Čečenska jedou do Evropy kadyrovovské bandy určené k okupaci Ukrajiny. Jenže to nám přece nezabrání bojovat za mír.

Úplně postačí, když Západ přestane Ukrajinu vojensky podporovat a poskytovat jí půjčky. Ukrajina se pak zhroutí a všem ukrajinským fašistům, co chtěli samostatný nezávislý stát, nezbude než sbalit fidlátka a odjet do emigrace.

One of Pakistan's most capable killers - a leader of the ISI's Taliban - quotes Chomsky. So the simulation can't have long left. https://t.co/0I59kRkCLU — Kyle Orton (@KyleWOrton) February 3, 2022

Putin bude spokojen a jeho milostivé zraky spočinou na Pobaltí, Polsku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku. To jsou totiž místa, kde bude třeba nastolit ruský mír příště. Už byl oficiálně vznesen požadavek, aby se odsud NATO stáhlo. Mírové poselství přináší všem lidem dobré vůle humanitární organizace Russians Without Borders. Ta, co její příznivci v Česku plánovali vybít v občanské válce zhruba pětinu "nežádoucího" obyvatelstva.

Těšte se a oslavujte! Světu mír!

0