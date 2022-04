Rusko-ukrajinská válka: satelitní snímky ukazují masové hroby v Mariupolu; humanitární koridory zůstávají uzavřené

22. 4. 2022

čas čtení 9 minut





- Starosta Mariupolu sděluje, že ruská nákladní auta sbírala mrtvoly a házela je do masových hrobů



- Rusko "uspořádá na jihu Ukrajiny fingované hlasování o nezávislosti

- Ruské síly obviněny z tajného pohřbívání civilistů v Mariupolu





- Satelitní snímky ukazují masové hroby u Mariupolu



Rusko skrývá důkazy o svých "barbarských" válečných zločinech v Mariupolu tím, že pohřbívá mrtvoly civilistů do nového masového hrobu, uvedl ve čtvrtek starosta města. Americká společnost pro satelitní snímkování zveřejnila fotografie nového masového hrobu.



Starosta Vadym Bojčenko uvedl, že ruská nákladní auta posbírala mrtvoly z ulic přístavního města a převezla je do nedaleké vesnice Manhuš. Poté byly tajně naházeny do hromadného hrobu na poli vedle starého hřbitova v osadě, řekl.



Útočníci důkazy o svých zločinech tají. Hřbitov se nachází poblíž čerpací stanice na levé straně okružní silnice. Rusové vykopali obrovské zákopy široké 30 metrů. Vhazují do nich lidi."



"Těla mrtvých přiváželi po náklaďácích a prostě je naházeli na hromady," uvedl na Telegramu Bojčenkův pobočník Piotr Andrjuščenko.



V hrobech může být až 9 000 mrtvých, uvedla ve čtvrtek mariupolská městská rada v příspěvku v komunikační aplikaci Telegram.



Starosta odhadl, že od zahájení útoku ruských sil na město v prvních dnech invaze Vladimira Putina bylo zabito více než 20 000 obyvatel Mariupolu. Většina těl byla podle něj nyní odvezena, některá byla zlikvidována v mobilních krematoriích.



Ve čtvrtek americká společnost Maxar Technologies zveřejnila snímky něčeho, co vypadá jako masový hrob v této oblasti. Podle společnosti Maxar bylo toto místo v posledních týdnech rozšířeno a obsahuje více než 200 nových hrobů. Starosta Vadym Bojčenko uvedl, že ruská nákladní auta posbírala mrtvoly z ulic přístavního města a převezla je do nedaleké vesnice Manhuš. Poté byly tajně naházeny do hromadného hrobu na poli vedle starého hřbitova v osadě, řekl.Útočníci důkazy o svých zločinech tají. Hřbitov se nachází poblíž čerpací stanice na levé straně okružní silnice. Rusové vykopali obrovské zákopy široké 30 metrů. Vhazují do nich lidi.""Těla mrtvých přiváželi po náklaďácích a prostě je naházeli na hromady," uvedl na Telegramu Bojčenkův pobočník Piotr Andrjuščenko.V hrobech může být až 9 000 mrtvých, uvedla ve čtvrtek mariupolská městská rada v příspěvku v komunikační aplikaci Telegram.Starosta odhadl, že od zahájení útoku ruských sil na město v prvních dnech invaze Vladimira Putina bylo zabito více než 20 000 obyvatel Mariupolu. Většina těl byla podle něj nyní odvezena, některá byla zlikvidována v mobilních krematoriích.





- Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba byl v pátek ráno v Bukurešti, kde se setkal s rumunským premiérem Nicolaem Ciucă. Na Twitteru zveřejnil jejich společné fotografie a uvedl:



Jednali jsme o rozvoji obchodní, energetické a infrastrukturní spolupráce, zaměřené na způsoby diverzifikace tras pro ukrajinský export. Jsem vděčný Rumunsku za podporu Ukrajiny a přijetí ukrajinských uprchlíků.





- EU vyzývá lidi, aby méně jezdili autem, vypínali klimatizaci a tři dny v týdnu pracovali z domova, a snížili tak závislost na ruské ropě a plynu.



Podle Evropské komise by tato opatření, vypracovaná ve spolupráci s Mezinárodní energetickou agenturou, ušetřila domácnostem v průměru téměř 500 eur ročně.



Pokud by se všichni občané EU řídili devítibodovým plánem nazvaným "Playing My Part", ušetřilo by se tím tolik ropy, že by se jí dalo naplnit 120 supertankerů, a tolik zemního plynu, že by se jím dalo vytápět téměř 20 milionů domácností.



EU a IEA uvedly:



Lidé v celé Evropě pomohli Ukrajině formou darů nebo přímé pomoci uprchlíkům a mnozí by rádi udělali více. Většina domácností také pociťuje vyšší účty za energie kvůli energetické krizi, kterou válka ještě zhoršila. Spotřebovávání menšího množství energie je pro Evropany nejen okamžitým způsobem, jak snížit své účty, ale také podporuje Ukrajinu tím, že snižuje potřebu ruské ropy a plynu, čímž pomáhá snižovat zdroje příjmů financující invazi.



Podle plánu by snížení termostatu o 1 °C ušetřilo asi 7 % energie spotřebované na vytápění, zatímco nastavení klimatizace o 1 °C by mohlo snížit množství spotřebované elektřiny až o 10 %.



Vyzvali občany, aby:



V zimě ztlumili vytápění a v létě méně používali klimatizaci.

Upravit nastavení kotle.

Úsporněji využívali svůj automobil.

Snížili rychlost na dálnicích a ztlumili klimatizaci v autě.

Ve velkých městech nechat v neděli své auto doma.

Krátké cesty absolvovat pěšky nebo na kole namísto jízdy autem.

Používat veřejnou dopravu.

Používat vlak místo letu letadlem.







- Starosta Mariupolu vydal novou výzvu k "úplné evakuaci" tohoto jihoukrajinského města, o němž Rusko nyní tvrdí, že padlo do jeho rukou kromě metalurgického závodu Azovstal, který prezident Vladimir Putin nařídil zablokovat.



"Potřebujeme jediné - úplnou evakuaci obyvatelstva. V Mariupolu zůstává asi 100 000 lidí," řekl podle agentury Reuters starosta města Vadym Bojčenko ve státní televizi.





- Ukrajinské ozbrojené síly vydaly nejnovější operační zprávu o válce. Kromě toho, že naznačují ruskou aktivitu na rozsáhlých územích na východě země, sdělují, že způsobily ruským silám další ztráty:



Podle dostupných informací byla 20. dubna do ústřední okresní nemocnice v Novoajdaru převezena další skupina zraněných vojáků ozbrojených sil Ruské federace (asi 220 osob) a více než 50 mrtvol zabitých útočníků.



Kromě toho praporní taktická skupina 136. samostatné motostřelecké brigády 58. kombinované armády Jižního vojenského okruhu, operující v oblasti Kurachova, utrpěla značné ztráty (až 250 mužů) a ztratila až 10 raketometů a dělostřelectva.



Operační zpráva rovněž tvrdí, že personál 150. motostřelecké divize 8. gardové kombinované armády Jižního vojenského okruhu nedostal od Ruska zaplaceno.



Ukrajinské ozbrojené síly rovněž uvádějí, že došlo k dalšímu špatnému zacházení s civilisty, a tvrdí:



Na dočasně okupovaných územích ruské nepřátelské jednotky nadále blokují pohyb místních obyvatel, rabují a [vytvářejí] humanitární krizi - ničí kritickou infrastrukturu a blokují dodávky humanitárního zboží z Ukrajiny. Dochází k případům poprav civilistů a dobrovolníků.





- Ukrajinský parlament zveřejnil na Twitteru aktualizované údaje o dětských obětech války. Uvádějí, že celkový počet dětí postižených ruskou invazí je 594. Mezi dětmi v zemi bylo 208 mrtvých a 386 zraněných.





- Na Ukrajině v pátek nebudou otevřeny žádné humanitární koridory, oznámila na Telegramu vicepremiérka Iryna Vereščuková.



Vzhledem k nebezpečí na trasách dnes, 22. dubna, nebudou otevřeny žádné humanitární koridory. Obracím se na všechny, kteří čekají na evakuaci: buďte trpěliví, vydržte, prosím!





- Fyzické škody na ukrajinské infrastruktuře dosáhly 60 miliard dolarů a s pokračující válkou budou dále narůstat, uvedl prezident Světové banky David Malpass.



Malpass na konferenci Světové banky o potřebách finanční pomoci Ukrajině řekl, že první odhad "úzkých" nákladů na škody nezahrnuje rostoucí ekonomické náklady, které válka Ukrajině způsobuje.



"Válka samozřejmě stále pokračuje, takže tyto náklady rostou," řekl Malpass.



- Během čtvrtečního vystoupení před vedoucími představiteli Světové banky a MMF prostřednictvím videospojení Zelenskij uvedl, že Ukrajina potřebuje každý měsíc 7 miliard dolarů, aby udržela svou ekonomiku nad vodou.





- Velká Británie cvičí ukrajinské vojáky v používání britských obrněných vozidel



Boris Johnson prozradil, že desítky ukrajinských vojáků se ve Velké Británii učí používat 120 britských obrněných vozidel, než se s nimi vrátí do války proti Rusku.



Britské síly rovněž školí ukrajinské kolegy v Polsku jak používat protiletadlové střely, uvedl premiér.





- Blokáda Azovstalu uvolní ruské síly pro nasazení na východě, tvrdí britské ministerstvo obrany



Putinovo rozhodnutí zablokovat mariupolskou ocelárnu Azovstal pravděpodobně naznačuje snahu zadržet ukrajinský odpor ve městě a uvolnit ruské síly pro nasazení na východě Ukrajiny, naznačuje britská rozvědka.



Zpráva uvádí:



Putinovo rozhodnutí zablokovat ocelárnu Azovstal pravděpodobně naznačuje snahu zadržet ukrajinský odpor v Mariupolu a uvolnit ruské síly pro nasazení na jiných místech východní Ukrajiny.



Plný pozemní útok Ruska na továrnu by si pravděpodobně vyžádal značné ruské ztráty, což by dále snížilo jejich celkovou bojovou efektivitu.



Na východě Donbasu pokračuje těžké ostřelování a boje, neboť Rusko se v rámci svých plánů pro tento region snaží dále postupovat směrem k osadám, včetně Krasného Lymanu, Buhajkvy, Barvinkove, Lymanu a Popasny.



Navzdory obnovenému zaměření Ruska stále trpí ztrátami, které utrpěly v dřívější fázi konfliktu. Aby se pokusili obnovit své vyčerpané síly, uchýlili se k tranzitu nefunkční techniky zpět do Ruska k opravě."



- Rusko plánuje "zfalšovat" referendum o nezávislosti v Chersonu, tvrdí Zelenskij



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij obvinil Rusko, že plánuje "zfalšovat" referendum o nezávislosti v částečně okupovaných jižních oblastech Cherson a Záporoží.



Zelenskyj ve videoposelství odvysílaném ve čtvrtek pozdě večer vyzval obyvatele oblastí pod ruskou okupací, aby ruským silám neposkytovali žádné osobní údaje, například čísla svých pasů.



"Vyzývám obyvatele jižních oblastí Ukrajiny - Chersonské a Záporožské oblasti - aby byli velmi opatrní v tom, jaké informace okupantům poskytnete. A pokud vás požádají, abyste vyplnili nějaké dotazníky, nechali někde údaje z vašeho pasu, měli byste vědět - není to proto, aby vám pomohli ...



Je to zaměřeno na zfalšování takzvaného referenda o vaší zemi, pokud přijde z Moskvy příkaz takové divadlo uspořádat. A taková je skutečnost. Buďte opatrní."



- Zelenskij také vydal varování "chersonským lidovým republikám" s tím, že jejich plány "neprojdou".



"Pokud někdo chce novou anexi, může to vést pouze k novým silným sankčním úderům na Rusko. Zbídačíte svou zemi tak, jak Rusko nebylo od občanské války v roce 1917. Proto je lepší usilovat o mír hned."





1