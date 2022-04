Vojenský expert: "Válka na Ukrajině vstupuje do rozhodující fáze"

22. 4. 2022

čas čtení 7 minut

Rusko zahájilo ofenzivu na Donbasu a soustředilo zde značné síly. O dalším průběhu války hovoří Deutsche Welle s Wolfgangem Richterem z nadace Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

Marina Branovska, Deutsche Welle: Pane Richtere, jaké jsou cíle ruské ofenzívy na Donbasu?

Wolfgang Richter: První fáze války nedopadla pro Rusko dobře. Co bylo skutečně plánováno, tedy změna vlády, možná rychlým postupem do vládní čtvrti Kyjeva, nebylo dosaženo. Místo toho došlo k velkým ztrátám. Musíme předpokládat, že až čtvrtina všech pozemních sil, které byly nasazeny, je nyní nefunkční. Asi proto, že nikdo nečekal, že odpor bude tak zarputilý a že Ukrajinci budou bojovat tak vyrovnaně.

Z toho plynou ponaučení. Nyní se například zřizuje jednotné vrchní velení pro operace na východě, které Rusko označuje jako fázi dvě. A to znamená, že zálohy a jednotky, které jsou stále k dispozici, se soustřeďují na cíl, který může být skutečně dosažitelný, a to vítězství v územních hranicích dvou oblastí, Luhanska a Doněcka - a možná i za nimi.

Za tímto účelem tam Rusko nyní soustřeďuje většinu svých sil rozmístěných na Ukrajině. A také nyní vybrali terén vhodný pro obrněné operace: Terén jižně od Charkova, mezi Izjumem a Luhanskem, je otevřený, plochý terén s několika málo překážkami. To se hodí k rychlým obrněným ofenzivám mnohem lépe než uvíznutí v městských bitvách, jako tomu bylo na začátku.

To může znamenat, že ruské ozbrojené síly při prvním náporu jistě získají územní zisky. Ukrajina má však také protiopatření. Tam také dostala své síly. Doposud byli Ukrajinci takticky velmi obratní, s protiútoky přímo na křídle a dlouhých logistických komunikačních liniích. Rusko v tuto chvíli neudělalo chybu, že má pro logistiku opět velmi dlouhé spojovací linie. Protože teď, řekněme, začínají z oblastí blízko hranic a pak možná lépe dokážou dát logistiku do pořádku.

Má Rusko na tento tlak dostatek vojenské síly?

Již dříve jsem zastával názor, že ruské ozbrojené síly jako celek jsou již strategicky přetížené a nyní mají na Ukrajině rozmístěny asi dvě třetiny všech jednotek pozemních sil, které mají k dispozici. To znamená, že nemohou vytvořit příliš velkou zálohu, protože existuje příliš mnoho důležitých a sporných bodů, které by Rusko mělo pokrýt. Začíná to už na severu, v Murmansku. Toto je důležitá základna pro jadernou flotilu, která udržuje rovnováhu se Spojenými státy. Pak je to o hranicích, které máte s NATO, zejména s pobaltskými státy. Pak dolů k Černému moři.

Na Kavkaze ale stále existují oblasti, kde již řadu let probíhají konflikty. Střední Asie je také důležitým problémem, protože se tam musí vypořádat s islamistickým terorismem, který prochází Střední Asií. Na Dálném východě nesmíme zapomínat, že Japonsko dokonce využilo okamžiku a chce znovu získat jižní Kurilské ostrovy. A to jsme ještě nemluvili o velmi dlouhé rusko-čínské hranici. To vše musíte mít na paměti.

Ukrajina i Rusko se domnívají, že výsledek ofenzivy na Donbasu by mohl ovlivnit výsledek celé války. Souhlasíte?

Ano, myslím, že nyní vstupujeme do zásadní fáze. Z ruského pohledu si myslím, že je to zásadní fáze, protože pokud to nepovede k vojenskému úspěchu, tak sotva zbydou nějaké zálohy, které byste mohli použít. Nemá cenu mobilizovat nějaké žoldáky, Wagnerovy jednotky, Syřany nebo Čečence. Mohou se zapojit do podvratné války, ale ne do vševojskového boje. To vyžaduje vojenský výcvik a dobré vedení.

Z ukrajinského pohledu je to přesně naopak. Nyní je důležité udržet odpor, aby Ukrajina mohla nadále existovat jako suverénní stát. A aby měla tu nejlepší možnou výchozí pozici pro jednání. V tuto chvíli je na obou stranách, zejména však na straně ruské, vůle vážně nevyjednávat. Ale pokud si to vojenská situace vynutí, pak musíte být ochotni přistoupit na kompromis. Jinými slovy, na bojišti se rozhoduje, zda je člověk připraven na rozumná a opravdu seriózní jednání.

Jaké jsou cíle ukrajinské armády při této ofenzivě?

Ukrajinská armáda se musí snažit vyhnout se pasti. Protože zde také vidíme pohyby přicházející z jihu, směrem na Záporoží, a ze severu přes Charkov. Pokud by se tyto dva výpady spojily kolem Dněpru, byla by většina ukrajinské armády nyní umístěná v Donbasu obklíčena. Tomu musí za každou cenu zabránit. Musí si krýt boky.

Zadruhé musíte zabránit tomu, aby ruská vojenská ofenziva měla příliš silný, příliš hluboký útok nebo počáteční úspěch, aby se později Ukrajina nemusela vzdát příliš mnoha oblastí, které by možná nebylo možné získat vyjednáváním. To znamená, že i pro ně je v sázce hodně, totiž otázka: V jaké podobě bude moci Ukrajina v budoucnu nadále existovat jako suverénní stát s územní celistvostí?

A to se nyní rozhodne v této velké bitvě, vybojované na frontě o šířce 450-500 kilometrů, v rovném terénu vhodném pro tankové operace. Pak se možná dočkáme snímků, které budou více připomínat druhou světovou válku, než to co jsme dosud v Evropě viděli.

Ukrajina nyní dostává těžké zbraně ze Západu. Je jich dost?

Ukrajinci mohou okamžitě nakládat pouze se zbraněmi, které znají a pro které mají i příslušný logistický řetězec: Náhradní díly, opravny, ale i příslušnou munici, která k tomu patří. Diskuse v Německu o několika desítkách tanků byla trochu přehnaná, protože většina lidí zapomíná, že musí být také vycvičeny osádky, že tyto tanky musí být nejprve uvedeny do dobrého stavu, což pravděpodobně trvá týdny, a že pak bude nutné mít logistiku. Toto je velmi dlouhý proces, který na tuto bitvu přichází příliš pozdě.

Myslím, že výměna by byla lepší. To znamená, že ty země NATO ve východní Evropě, které stále mají tyto staré zbraně, je dají k dispozici, jak se již několikrát stalo. A že mezery, které tam vznikají, budou vyplněny německými zbraněmi.

Znamená to, že tyto těžké zbraně, které Ukrajina podle všeho nyní dostává, nebudou stačit?

Neříkám, že nestačí. Nepodceňujte Ukrajince. Ještě před začátkem ruského útoku měli Ukrajinci druhou nejsilnější armádu v Evropě, když teď pominu Turecko: Přes 250 000 příslušníků a přes 1 000 bojových tanků atd. Je to velmi silná armáda. Teď to vypadá, že se Rusko soustředí na Donbas, protože na celou Ukrajinu prostě nestačí. A zůstane to tak i v budoucnu.

Otázka je, na co bude stačit? Na samotný Donbas, na dvě oblasti, o kterých teď mluvíme? Nebo na větší území, které se pak potáhne až k Dněpru? To závisí na výsledku těchto střetů. Shrnutí: Taktika hovoří pro Ukrajince. Masa vojáků, která se nyní shromáždila, hovoří spíše ve prospěch Ruska. Ale není to vždy jen otázka čísel. Je otázkou, jak dobře zvládnete vševojskový boj a jakou mají vojáci motivaci.

Celý text v němčině: ZDE

0