Vakcína firmy Pfizer má silnou imunitní reakci na nové kmeny koronaviru

12. 2. 2021





Studie zjistila, že u pacientů vzniká silná reakce buněk typu T už po prvním očkování a druhé očkování imunitu prohlubuje



U lidí, kteří byli očkováni dvěma dávkami vakcíny od firmy Pfizer, byla zjištěna silná reakce buněk typu T proti britské i jihoafrické variantě koronaviru. Naznačuje to, že tato vakcína dokáže lidi ochránit před vážným onemocněním covidem i v nadcházejících měsících.

Vědci zjistili, že i když reakce protilátek na nové varianty koronaviru byly oslabeny, zřejmě jsou stále ještě dostatečně silné na to, aby ochránily většinu lidí před nakažením, jakmile dostanou druhou vakcínu.Studie virologů z Oxfordské univerzity zjistila, že po první dávce vakcíny byly protilátky v organismu pacientů přiměřenou mírou účinné proti původnímu kmenu koronaviru, méně účinné proti britské variantě a neúčinné proti jihoafrické variantě.Jenže zároveň vědci zjistili, že proti všem variantám koronaviru velmi silně reagovaly buňky typu T. "Je možné, že vás to nutně neochrání před infekcí, ale je velmi pravděpodobné, že první dávka vakcíny velmi ulehčuje vašemu imunitnímu systému, aby efektivně reagoval po druhé dávce, řekl profesor William James z Oxfordu. "Myslíme si, že proto druhá dávka vyvolává tak dobrou, silnou reakci protilátek, protože už jsou tam přítomny buňky typu T a jsou připraveny reagovat."Zjištění, že lidé, kteří se uzdravili z covidu a ti, kteří byli očkováni alespoň jednou dávkou mají buňky typu T schopné reagovat na nové varianty, je povzbuzující, protože z toho zřejmě vyplývá, že buňky typu T jsou schopny rozpoznat různé regiony bílkoviny bodáku pro protilátky. Je možné, že z toho vyplývá, že proto budou protilátky efektivnější vůči budoucím variantám, "Neznamená to nutně, že novou variantou neonemocníte, ale naznačuje to, že existuje něco, z čeho dokáže organismus vycházet a imunitní systém na to může reagovat," řekl James.Druhá dávka vakcíny firmy Pfizer také posílila reakce protilátek. "Ve více než 90 procentech případů byly protilátky po druhé dávce vakcíny natolik silné, že dokázaly virus neutralizovat, což by lidi mělo ochránit před infekcí. Jsme si téměř stoprocentně jisti, že to lidi ochrání i před jihoafrickým kmenem i britským kmenem, stejně jako před původním kmenem viru.Virus se dále vyvíjí, ale pokud bude nadále očkováno velké množství lidí, budeme v létě v daleko lepší situaci než nyní," dodal James.Podrobnosti v angličtině ZDE