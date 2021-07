Co si dnes přečtete v Britských listech

19. 7. 2021

čas čtení 3 minuty



Ing. Oldřich Maděra se obrací na činitele České energetické přenosové soustavy se závažnými otázkami týkajícími se havárie elektrického vedení u Břeclavi a přívodného vedení elektrárnuy Temelín. Jde o škody ve výši více než sto milionů korun, které zaplatí čeští občané, mělo by nás to zajímat.



Klimatická krize způsobuje katastrofální požáry, sucha a záplavy. Češi jsou však v klidu a nemají pocit, že by se měly podnikat jakékoliv nápravné kroky. Postoj českých médií je indolentní, strategie české vlády ubohá a lidi, kteří na nutnost životní prostředí chránit a nedělat idiotské kroky, málokdo poslouchá. K tomu píše dnes Daniel Veselý a Jan Čulík hovoří s pracovníkem organizace Děti Země Miroslavem Patrikem.



Česko ovšem nemůže jednat racionálně, protože je v područí oligarchů, kteří ve svém zájmu, nikoliv v zájmu společnosti, prosazují vliv Ruska a Číny a mají značně pochybné podnikatelské metody. Na to upozorňuje Albín Sybera.



Populisté v České republice bojují nejen proti opatřením na ochranu kolabujícího životního prostředí, ale podřezávají si pod sebou větev a ohrožují ekonomickou i sociální bezpečnost svých spoluobčanů iracionální nenávistí vůči Evropské unii. O tom píše Bohumil Kartous. Národovectví nás nezachrání, až budeme jako Česká republika po vypadnutí z EU jako kůl v plotě, osamělá kořist pro zvednutí ze země Ruskem a Čínou.





Mnozí v ČR chybně hovoří o nynější "době postcovidové". Je to velký omyl. To nejhorší nás možná ještě čeká, protože většina světa není očkována a třeba i v Británii se nyní varianta delta šíří mezi neočkovanými mladými lidmi masovým způsobem. Vědci předpokládají, že Británie bude za pár týdnů možná zaznamenávat 200 000 nákaz denně. Je to absolutně úrodná půda pro vznik nových mutací, které se vyhnou vakcínám, a budeme zase s pandemií úplně na začátku. Ve varovném článku se covidovou situaci zabývá Petr Haraším . Potenciálním zdrojem nezvládnutelných variant koronaviru je dnes mimo Evropu skoro celý svět. Nákaza se šíří i v neproočkovaných republikánských státech USA. Katastrofou je Myanmar, kde vojenská junta vraždí a terorizuje lékaře a zdravotní sestry, upírá nakaženým přístup ke kyslíku a brání jim v přístupu do nemocnic. Výsledkem jsou stovky denních mrtvých a hrozba v neočkované zemi vzniku nových smrticích variant.