Rusko: Proč zablokovali prezidentskou kandidaturu Borise Naděždina

9. 2. 2024

čas čtení 4 minuty

BBC World at One, čtvrtek 8. února, 13 hodin: Jediný kandidát v ruských prezidentských volbách, který je proti válce, Boris Naděždin, byl zablokován. Volební úřady rozhodly, že neshromáždil dostatek platných podpisů, aby se mohl příští měsíc zúčastnit hlasování. Naděždin na sociálních sítích uvedl, že rozhodnutí napadne u ruského Nejvyššího soudu.

Boris Naděždin: Podle všech průzkumů zde bylo deset milionů lidí, kteří mě budou volit. Jsem druhý po Putinovi, jsou tu desítky milionů lidí, kteří nás chtějí volit, a vy mi říkáte, že jde o 11 nesprávných pasů? No, já naprosto chápu, že je to problém samotného zákona, a my to samozřejmě napadneme.

Moderátorka: Sir Roderick Line je bývalý velvyslanec Spojeného království v Ruské federaci. V letech 2000 až 2004. Co si myslíte, že se zde děje? Bylo nevyhnutelné, že Boris Naděždin vzhledem ke svým úspěchům v poslední době bude vyřazen z hlasování? Jediný kandidát v ruských prezidentských volbách, který je proti válce, Boris Naděždin, byl zablokován. Volební úřady rozhodly, že neshromáždil dostatek platných podpisů, aby se mohl příští měsíc zúčastnit hlasování. Naděždin na sociálních sítích uvedl, že rozhodnutí napadne u ruského Nejvyššího soudu.Sir Roderick Line je bývalý velvyslanec Spojeného království v Ruské federaci. V letech 2000 až 2004. Co si myslíte, že se zde děje? Bylo nevyhnutelné, že Boris Naděždin vzhledem ke svým úspěchům v poslední době bude vyřazen z hlasování?





Roderick Line: Ano, bylo to nevyhnutelné. Stal se příliš populárním. V ruských volbách je takový paradox, že výsledek je znám předem, ale Kreml je před volbami vždycky velmi nervózní. Trpí akutním předvolebním napětím, protože v minulosti volby vedly k demonstracím a vyvolávaly otázky ohledně popularity režimu. Kreml je pod velkým tlakem, aby dokázal, že Putin je stále stejně populární jako před šesti lety, kdy získal 77 % hlasů, a především aby byla vysoká volební účast. A nechce, aby mu někdo narušil plán, a Naděždin hrozil, že ho naruší. V současné době je také Kreml velmi nervózní z míry podpory války, protože Rusko nyní ztratilo přes 300 000 vojáků. Putin bude muset později v průběhu roku naverbovat další vojáky. A začínáte mít docela dost reptání od manželek a matek vojáků.





Modeerátorka: Ale prezidenta Putina by stejně neporazil.





Roderick Line: Ne, to rozhodně ne. Ale oni chtějí mít symbolického liberála, který dostane jedno nebo dvě procenta, aby to vypadalo jako skutečné volby. V minulém kole měli osm kandidátů. Byl tam komunista, který dostal asi 10 % hlasů. Byl tam člověk z krajní pravice, který dostal asi 6 %, a totéž se stane i tentokrát. Obě jsou to strany, které jsou fakticky řízeny Kremlem, a pak tam měli hromadu neznámých lidí, kteří dělali, že to vypadá jako volby, a všichni dostali jedno nebo dvě procenta. A kdyby měl dostat jen jedno nebo dvě procenta, tak by se neobtěžovali blokovat ani Naděždina.





V minulém kole zakázali Navalného. Tentokrát zakazují Naděždina, protože kdyby dostal 10 nebo 12 %, nebo dokonce víc, tak by to vypadalo, že Putin ve skutečnosti není tak populární, jak tvrdí. Volby budou do jisté míry zmanipulované v místech jako Čečensko, tam dostanete 92 %. hlasů při 95% účasti a výsledky budou částečně zfalšované. Ale jak mi jednou řekl jeden Rus, ruský úředník, zfalšovat se dá jen asi do 10 %, takže to částečně udává míru skutečné Putinovy popularity. Vidíte, a na tom mu skutečně záleží.









Roderick Line: Myslím, že do této kategorie nespadá, ale bylo by nepříjemné, kdyby dostal příliš mnoho hlasů. Není v čele žádného organizovaného hnutí, které by podle mě nějak ohrožovalo Putinovu kontrolu nad zemí. Není to nijak zvlášť známá nebo charismatická postava. Takže si nemyslím, že by měl důvod se bát. Doposud hrál hru podle pravidel a napadá to rozhodnutí u Nejvyššího soudu.

Moderátorka: Jen krátce, je nějaká šance, že se Nejvyšší soud postaví na jeho stranu?





1

688

Bál byste se vy Rodericku, v jeho situaci? Měl by se bát?To by mě naprosto překvapilo.