Hamás reaguje na izraelský plán třífázovým návrhem na ukončení války v Gaze

7. 2. 2024

Izrael téměř jistě odmítne návrh výměny rukojmích za vězně, rekonstrukce Gazy a stažení izraelských vojsk



Hamás reagoval na izraelský plán příměří ve válce v Gaze podporovaný Spojenými státy svým vlastním dalekosáhlým návrhem na trvalé ukončení bojů.

Jedná se o postoj, který Izrael téměř jistě odmítne, ale který zprostředkovatelé hodnotí pozitivně, neboť se zdá, že skupina je ochotna zapojit se do dalších jednání.

Hamás předložil svůj třístupňový plán v úterý pozdě večer prostřednictvím katarských a egyptských zprostředkovatelů. Podle plánu by palestinští ozbrojenci vyměnili izraelské rukojmí, které zajali 7. října, za 1 500 palestinských vězňů, byla by zajištěna rekonstrukca Gazy, úplné stažení izraelských sil i výměna mrtvol a ostatků.







Návrh počítá se třemi fázemi příměří po 45 dnech. Reaguje tak na plán předložený Izraelem před dvěma týdny, který počítá s šestitýdenním zastavením bojů a postupným propuštěním přibližně 130 Izraelců, kteří jsou stále drženi jako rukojmí v Gaze, výměnou za palestinské vězně.





Podle plánu Hamásu by v první 45denní fázi byly propuštěny všechny izraelská rukojmí, ženy, muži mladší 19 let a starší a nemocní lidé výměnou za palestinské ženy a děti z izraelských věznic. Zbývající mužští rukojmí by byli propuštěni během druhé fáze a mrtvoly by byla vyměněny ve třetí fázi. Na konci třetí fáze by Hamás očekával, že strany dosáhnou dohody o ukončení války.





Příměří by také zvýšilo přísun potravin a další pomoci pro 2,3 milionu zoufalých civilistů v Gaze, kteří se potýkají s vážným nedostatkem potravin, vody a léků.





Izrael se k podrobnostem návrhu Hamásu zatím veřejně nevyjádřil, ale několik nejmenovaných představitelů místním médiím sdělilo, že požadavek na ukončení války je "neúspěšný". Jeden z vysokých izraelských představitelů řekl pro zpravodajský kanál Channel 12 News: "Smyslem odpovědi Hamásu je, že Hamás dohodu odmítá."





K protinávrhu Hamásu se vyjádřil také americký prezident Joe Biden, který uvedl, že "od Hamásu přišla odpověď, ale zdá se, že je poněkud přehnaná...".









Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovaně prohlásil, že válka neskončí, dokud nedojde k úplnému vítězství nad Hamásem. Neoficiální izraelský postoj je však pravděpodobně pragmatičtější.





Komentátor Yoav Limor v izraelském deníku Israel Hayom tvrdí: "Odpověď Hamásu je úvodní pozicí - pravda, velmi vysokou úvodní pozicí - ale ne takovou, která zcela vylučuje možnost dosažení dohody.





"Izrael samozřejmě nepřistoupí na rozsáhlé podmínky, které Hamás předložil... Přesto je Izrael připraven jednat o podrobnostech, jako je doba trvání příměří, množství pomoci povolené do Gazy a samozřejmě počet a totožnost vězňů, kteří mají být propuštěni výměnou za rukojmí. Pravděpodobně k tomu nyní dojde."





Hlavním sporným bodem dosavadních rozhovorů je otázka, kolik a kteří Palestinci budou propuštěni. Během týdenního listopadového příměří bylo propuštěno 110 Izraelců výměnou za 240 Palestinců, což byly většinou ženy a děti zadržované za drobné přestupky nebo ve správní vazbě. Předpokládá se však, že na novém seznamu budou i zatvrzelí militanti, kteří si odpykávají doživotní tresty.





Obě strany se snaží obvinit tu druhou z toho, že se nepodařilo dosáhnout druhé dohody o příměří. Hamás si stanovil podmínky, které Izrael s velkou pravděpodobností nepřijme, zatímco Netanjahu čelí potenciálnímu pádu své krajně pravicové koaliční vlády, pokud Izrael přistoupí na jakýkoli druh příměří.





Americký ministr zahraničí Antony Blinken přijel v noci do Izraele v rámci své poslední diplomatické cesty po regionu, jejímž cílem je omezit eskalaci násilí na Blízkém východě vyvolanou válkou v Gaze.





Podle ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy ovládaném Hamásem bylo při izraelské kampani zabito nejméně 27 585 Palestinců a další tisíce jsou podle obav pohřbeny pod sutinami. Podle OSN bylo asi 85 % z 2,3 milionu obyvatel vyhnáno ze svých domovů a více než polovina infrastruktury obléhaného palestinského území byla zničena.





