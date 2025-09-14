Lékaři v jižní Gaze bijí na poplach kvůli vlně nově vysídlených Palestinc
Dr. Mohammed Saqr, ředitel ošetřovatelského personálu v Násirově lékařském komplexu poblíž Khan Younis na jihu Gazy, uvedl, že nemají dostatek personálu, aby zvládli ani stávající poptávku, a že zásoby léků a paliva docházejí.
„Pracujeme již více než 23 měsíců v nouzové situaci, takže jsme všichni vyčerpaní,“ uvedl Saqr v hlasové zprávě zaslané v pátek z komplexu. „Někteří z nás jsou stále v izraelských věznicích, jiní byli zabiti uvnitř nemocnice i venku a další museli opustit pásmo Gazy, aby unikli smrti, takže náš počet není stejný jako před válkou.“
Po izraelském útoku na Katar minulý týden se zdá, že šance na nové příměří jsou malé. Útok byl zaměřen na vedení Hamásu, které se sešlo v Kataru, aby zvážilo nové podmínky dohody navržených Donaldem Trumpem.
Zdravotnické úřady v Gaze minulý týden oznámily, že nebudou evakuovat dvě hlavní funkční nemocnice v Gaze, al-Shifa a al-Ahli, a že lékaři nenechají pacienty bez péče.
Světová zdravotnická organizace OSN slíbila, že její pracovníci zůstanou v Gaze, navzdory výzvám izraelské armády, aby odhadovaný 1 milion lidí, kteří tam žijí a ukrývají se, evakuovali před novou ofenzívou.
Lékaři v nemocnici al-Ahli, která je již několik týdnů pod evakuačním příkazem, však popsali „situaci, kterou si lidská mysl nedokáže představit ani pochopit“, a uvedli, že budou možná nuceni izraelský evakuační příkaz uposlechnout.
„Vidíte, jak se 20patrové věže zhroutí za méně než dvě sekundy [po zásahu izraelským leteckým úderem], vidíte tisíce rodin, které s dětmi utíkají v ulicích o život, vidíte, jak jsou děti zabíjeny, vidíte, jak jsou mrzačeny končetiny,“ řekl Dr. Khamis Elessi, konzultant specializující se na bolest v této nemocnici.
V nemocnici al-Ahli je nyní třikrát více pacientů než lůžek, přičemž v uplynulém měsíci přijala v některých dnech až 400 případů. Zařízení má pouze tři lůžka na jednotce intenzivní péče a mnoho zraněných s vážnými zraněními, včetně zlomených končetin, bylo posláno domů, aby tam čekali na operaci.
„Doufám, doufám, že přežijeme,“ řekl Khamis.
V nemocnici al-Shifa, kdysi největším zdravotnickém zařízení v Gaze, které nyní sotva funguje, lékaři také řekli, že zůstanou. „Pojedu s rodinou na jih, abych se ujistil, že jsou v bezpečí, a pak se vrátím do Gazy, abych pokračoval v práci v nemocnici al-Shifa, dá-li Bůh,“ řekl jeden z nich.
Lékaři v Násiru popsali každodenní rutinu, kdy se potýkají se smrtí a těžkými zraněními způsobenými výbuchy bomb a kulkami.
„Léčíme mnoho zranění způsobených výbuchy, střepinami a kulkami... Kdyby se to stalo v USA, byl by to každý den obrovský incident s velkým počtem obětí. Pro mě je to naprosto zdrcující, ale říkají mi, že ve srovnání s minulým měsícem jsou to dobré dny,“ řekl Dr. Tipu Khan z Ventury v Kalifornii, který do nemocnice přijel před 10 dny jako dobrovolník s organizací MedGlobal.
Mnoho obětí jsou mladí muži a děti, často teenageři, kteří byli zraněni v blízkosti distribučních center pomoci, která provozuje americko-izraelská Gaza Humanitarian Foundation a kterou chrání izraelské jednotky, řekl Khan.
„Každé ráno jako na hodinky přijímáme sedm, osm, deset mladých adolescentů s poraněními způsobenými výbuchem nebo střelbou. Někteří přicházejí s kulkou v mozku nebo hrudníku. Jedná se o devastující zranění a tři nebo čtyři z nich buď aktivně umírají, nebo nejsou zachránitelní,“ řekl Khan.
Khan řekl, že v Násiru docházejí některé základní zásoby, jako je vybavení pro měření krevního tlaku a anestetika.
Nemocnice, kde minulý měsíc izraelský útok zabil 20 lidí, včetně novinářů a zdravotníků, vypíná v některých dnech elektřinu v některých odděleních a chodbách, aby šetřila omezené zásoby paliva pro generátory, uvedli tamní představitelé.
Saqr řekl, že se obává, že rozsáhlé zařízení, které poskytuje více než polovinu všech nemocničních lůžek v Gaze, bude nuceno uzavřít, pokud se izraelské vojenské operace dále rozšíří.
„Evakuace Násirova komplexu znamená, že tisíce pacientů nevyhnutelně zemřou, protože nemají kam jít. Ostatní nemocnice a polní kliniky na jihu Gazy nejsou vybaveny tak, aby mohly přijmout 1 000 pacientů. Pokud nám bude nařízena evakuace, mnoho pacientů nevyhnutelně zemře,“ řekl.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace, minulý týden uvedl, že to, co Izrael označil za „humanitární zónu“ na jihu pásma Gazy, „nemá ani velikost, ani rozsah služeb, aby mohlo podporovat ty, kteří tam již jsou, natož nově příchozí“.
Tvrzení izraelských představitelů, že pracují na zvýšení poskytování zdravotních služeb na jihu Gazy, se setkala se skepticismem odborníků a humanitárních pracovníků.
Izraelská agrese si vyžádala více než 64 000 obětí, převážně civilistů, a více než 160 000 zraněných.
