Americký stát Maine diskvalifikoval Trumpa pro prezidentské volby s odvoláním na klauzuli o vzpouře

29. 12. 2023

Došlo k tomu několik dní poté, co nejvyšší soud v Coloradu vyřadil Trumpa z volebních lístků pro primárky ze stejného důvodu.





Stát Maine zablokoval Donalda Trumpa na svém volebním lístku pro prezidentské primárky a stal se tak druhým státem, který bývalému prezidentovi znemožnil kandidovat na základě ústavního ustanovení z doby po americké občanské válce, které brání vzbouřencům zastávat úřad.

Dne 19. prosince vyřadil nejvyšší soud státu Colorado Trumpa z primárních voleb v tomto státě s odvoláním na stejnou ústavní klauzuli a připravil právní roztržku u nejvyššího soudu USA.



Státní tajemnice státu Maine Shenna Bellowsová případ přezkoumala poté, co skupina občanů zpochybnila Trumpovu způsobilost, a dospěla k závěru, že Trump by měl být 6. ledna 2021 diskvalifikován za podněcování vzpoury.



"K tomuto závěru nedocházím lehkovážně," uvedla v rozhodnutí demokratka Bellowsová. "Jsem si vědoma toho, že žádný státní tajemník nikdy nezbavil prezidentského kandidáta přístupu k volbám na základě třetího oddílu čtrnáctého dodatku. Jsem si však také vědoma toho, že žádný prezidentský kandidát se nikdy předtím nezapojil do vzpoury."



Trump je současným republikánským favoritem a jeho kampaň tvrdí, že se proti rozhodnutí odvolá. "Nenechte se mýlit, tyto snahy o stranické vměšování do voleb jsou nepřátelským útokem na americkou demokracii," uvedl v prohlášení Steven Cheung, mluvčí Trumpovy kampaně, který rovněž obvinil Bellowsovou z toho, že je "zarytý levičák".



Na rozdíl od jiných států musela Bellowsová, který v Maine dohlíží na volby, učinit prvotní rozhodnutí o diskvalifikaci ještě předtím, než se jím zabýval soud. Bellowsová pozastavila účinnost svého rozhodnutí, dokud nejvyšší soud státu nerozhodne o případném odvolání.



Pokud rozhodnutí nabude účinnosti, bude se vztahovat pouze na březnové primárky ve státě, ale jeho závěr by pravděpodobně ovlivnil i Trumpův status pro všeobecné volby v listopadu 2024. Maine i Colorado jsou státy s demokratickou orientací, což znamená, že v obou pravděpodobně zvítězí Joe Biden.



Rozhodnutí v Maine i Coloradu se opírá o článek 3 14. dodatku, který zakazuje vykonávat funkci těm, kteří se "zapojili do vzpoury". Toto ustanovení, které vzniklo po občanské válce, mělo zabránit tomu, aby se Konfederace znovu chopila moci.



Právní vědci tvrdí, že by se toto ustanovení mělo vztahovat na Trumpa kvůli jeho roli při pokusu zvrátit prezidentské volby v roce 2020 a bránit pokojnému předání moci. Doložka byla použita jen zřídka a dosud nebyla testována na prezidentský úřad.



Žaloby v Minnesotě a New Hampshire, které argumentovaly tím, že Trump by měl být vyloučen z hlasování na základě 14. dodatku, byly zamítnuty. V Michiganu se žalobci odvolali k Nejvyššímu soudu státu poté, co soudy nižší instance odmítly Trumpa diskvalifikovat.



Nejvyšší soud USA může nakonec tuto otázku vyřešit na celostátní úrovni. Republikánská strana v Coloradu se již odvolala k nejvyššímu soudu v zemi a očekává se, že Trump podá vlastní odvolání kvůli diskvalifikaci v obou státech.





Nejvyšší soud má v současné době konzervativní většinu 6-3, která zahrnuje tři soudce nominované Trumpem.







