Íránský jaderný program: Pět minut do dvanácté

29. 12. 2023

čas čtení 5 minut

Je pět minut před půlnocí a Bidenova administrativa nadále váhá, jak rozhodně reagovat na urychlující se íránskou snahu získat jaderné zbraně. Téměř rok a půl jsme upozorňovali, že se tento okamžik rychle blíží, píší Mark Toth a Jonathan Sweet. Je pět minut před půlnocí a Bidenova administrativa nadále váhá, jak rozhodně reagovat na urychlující se íránskou snahu získat jaderné zbraně. Téměř rok a půl jsme upozorňovali, že se tento okamžik rychle blíží,

Nyní je to tady. Washington se ocitá v prodloužení a prohrává. Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí je v pozici, kdy může dosáhnout jaderného průlomu již na Nový rok.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v úterý potvrdila naše nejhorší podezření ohledně tempa íránského jaderného zbrojního programu. "Írán," uzavírá zpráva, "v posledních týdnech zvýšil tempo, jakým produkuje uran téměř zbraňové kvality, čímž zvrátil předchozí zpomalení, které začalo v polovině tohoto roku."

Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) se íránské obohacování uranu 235 na úroveň blízkou zbrojní kvalitě zvýšilo do konce listopadu na odhadovaných 9 kilogramů měsíčně. K udržení jaderné řetězové reakce na jednu jadernou bombu je zapotřebí jen pětinásobek množství uranu, obohaceného na 90 procent.

V současné době se má za to, že Írán obohatil nejméně 128,3 kilogramů uranu 235 na 60 procent a 567,1 kilogramů na 20 procent. Spočítejte si to na základě odhadů Iran Watch o současné kapacitě centrifug a Írán je nyní schopen obohatit dostatečnou hmotu na 90 procent pro tři jaderné bomby za méně než jeden týden. Čtvrtá bomba by mohla být v Teheránu za jeden až dva týdny a pátá zhruba za měsíc.

Schopnost Íránu vyrobit bomby prozatím zůstává sporná. Ale vzhledem k Chameneího sílícímu vojenskému partnerství s Ruskem na Ukrajině a jeho pokračujícímu spojenectví se Severní Koreou má dnes Írán dostatečný přístup k technické a výrobní pomoci potřebné k montáži jaderných hlavic na mezikontinentální balistické rakety pro pozemní, vzdušné nebo dokonce potenciálně námořní odpalování pomocí íránských ponorek. (Je známo, že Teherán pracuje na balistických raketách a střelách s plochou dráhou letu.)

Jak se dalo očekávat, Írán ve středu odmítl usvědčující zprávu MAAE o urychlení obohacování uranu. Mohammad Eslami prohlásil: "Neudělali jsme nic nového a děláme stejné aktivity podle pravidel." Téměř stejně předvídatelně reagoval na zprávu MAAE představitel Bílého domu pro národní bezpečnost, že USA jsou "velmi znepokojeny".

Bohužel, obavy tuto existenční hrozbu nevyřeší. Ani unavená výzva generálního tajemníka Organizace spojených národů Antónia Guterrese k návratu k jaderné dohodě s Íránem, kterou vypracovala Obamova administrativa. Bez ohledu na to, jaké přínosy tato dohoda mohla mít, jsou nyní zásadně pochybné.

Nyní se nacházíme ve velmi odlišném světě, než když byla tato dohoda poprvé uzavřena. Moskva a Peking se aktivně angažují v ekvivalentu ideologické 3. světové války proti USA, která se stále více mění v kinetickou. Írán opakovaně prokázal ochotu podkopat americkou diplomacii a národní bezpečnostní zájmy na celém Blízkém východě.

Islámské revoluční gardy stály za financováním a plánováním teroristických útoků Hamásu v Izraeli ze 7. října. Uvržení Gazy do války podkopalo americké úsilí o normalizaci vztahů mezi Saúdskou Arábií a Izraelem a Íránem sponzorované milice, včetně Hizballáhu a Húsiů, aktivně útočí na americké vojenské a námořní síly v Iráku, Sýrii, Rudém moři a Adenském zálivu.

V době, kdy se jeho země blíží jadernému průlomu, je Chameneí stále smělejší. 23. prosince Pentagon oznámil, že chemický tanker Chem Pluto, který plul ze Saúdské Arábie do Indie, byl zasažen v Indickém oceánu "bezpilotním letounem vypuštěným z Íránu". Íránské hrozby vůči Západu a Evropě také začínají přicházet rychle a zběsile. Na Štědrý den Teherán pohrozil uzavřením Gibraltarského průlivu a Středozemního moře.

Írán bude ještě odvážnější, pokud mu bude umožněno dosáhnout jaderného statusu. Nyní žijeme ve vydluženém čase a rychle se blížíme k bodu, kdy kinetická odezva bude jedinou zbývající možností.

Generál americké armády ve výslužbě Jack Keane měl na začátku prosince pravdu, když hovořil o íránských útocích na americké síly. Je nejvyšší čas, aby Bidenova administrativa eskalovala proti Íránu, aby ho "vypnula".

Totéž je nyní třeba říci o Chameneího snaze získat jaderné zbraně. USA musí eskalovat, aby zajistily, že se Írán nestane jadernou mocností – jak prezident Joe Biden opakovaně slíbil, že se to nestane pod jeho dohledem – nebo riskovat, že dotlačí Izrael do situace, kdy Jeruzalém dospěje k závěru, že musí sám vojensky zasáhnout proti Teheránu.

Biden a jeho národně-bezpečnostní tým jsou ve sporu ohledně Íránu. Pokud Bidenova administrativa váhá s tím, zda se nyní obrátit na Írán, představte si, jak váhá s tím, zda se má zabývat Íránem jako novou jadernou mocností.

Na hodinách soudného dne zbývá pět minut a odpočítává se do půlnoci Armagedonu. Pokud Bílý dům nezačne jednat hned, status Íránu jakožto jaderné mocnosti bude hotovou věcí.

Zdroj v angličtině: ZDE

