Jihoafrická republika zahájila u Nejvyššího soudu OSN řízení proti Izraeli za jeho genocidu Palestinců

29. 12. 2023

Jihoafrická republika uvedla, že se v souvislosti s činy spáchanými Izraelem v Gaze obrátila na Mezinárodní soudní dvůr OSN (ICJ) podle Ženevské úmluvy.



V prohlášení Jihoafrická republika konstatuje, že je ""vážně znepokojena osudem civilistů", kteří se ocitli v izraelských útocích na pásmo Gazy "v důsledku nerozlišujícího použití síly a násilného odsunu obyvatel".



Uvedla, že na palestinském území jsou "neustále hlášeny případy páchání mezinárodních zločinů, jako jsou zločiny proti lidskosti a válečné zločiny", a také "zprávy o činech, které splňují znaky genocidy".



Dne 29. prosince 2023 byla v této souvislosti podána k soudu žaloba, v níž se žádá, aby soud urychleně prohlásil, že Izrael porušuje své závazky ve smyslu úmluvy o genocidě, měl by okamžitě ukončit všechny činy a opatření porušující tyto závazky a přijmout řadu souvisejících opatření.



Jihoafrická republika uvedla, že "odsuzuje veškeré násilí a útoky proti všem civilistům, včetně Izraelců", a dodala, že neustále vyzývá k okamžitému a trvalému příměří a k obnovení rozhovorů, "které ukončí násilí vyplývající z pokračující válečné okupace Palestiny".



- Izrael se ohradil proti Jihoafrické republice poté, co zahájil řízení o genocidě u nejvyššího soudu OSN.



Izrael případ odmítá jako "nepodložený" a obviňuje Jihoafrickou republiku z "kolaborace" s Hamásem; Jihoafrická republika tvrdí, že je "vážně znepokojena osudem civilistů".

- Vyřešení jakéhokoli případu u Mezinárodního soudního dvora OSN (ICJ) bude pravděpodobně trvat roky, ale Jihoafrická republika vyzvala soud, aby se v nejbližších dnech sešel a vydal "předběžná opatření" vyzývající k příměří v Gaze.





V březnu 2022 nařídil Mezinárodní soudní dvůr Rusku zastavit ofenzívu na Ukrajině, což měl být příkaz právně závazný, ale Moskva jej přesto ignorovala. Jakékoli takové rozhodnutí však pravděpodobně výrazně ovlivní mezinárodní veřejné mínění.





Článek IX Úmluvy o genocidě umožňuje kterémukoli státu, který je smluvní stranou úmluvy, předložit Mezinárodnímu soudnímu dvoru žalobu proti jinému státu, i když nemá přímou souvislost s daným konfliktem. V loňském roce soud rozhodl, že Gambie může podat žalobu na genocidu proti Myanmaru. Soud rovněž rozhodl v případu mezi Chorvatskem a Srbskem, že zbavení obyvatelstva potravin, přístřeší, lékařské péče a dalších prostředků k obživě představuje genocidní jednání.



Susan Akramová, ředitelka mezinárodní kliniky pro lidská práva na Bostonské univerzitě, řekla: "Předpokládá se, že genocidní úmysl je nejobtížněji prokazatelný prvek, ale Izraelci, kteří vedou tuto válku, učinili množství prohlášení, která snadno prokazují požadovaný úmysl "zcela nebo částečně zničit" palestinské obyvatelstvo v Gaze.



Jako příklad Akramová uvedl vyjádření izraelského ministra obrany Yoava Gallanta, který Palestince v Gaze označil za "lidská zvířata", a následné prohlášení generálmajora izraelské armády Ghassana Aliana, že "S lidskými zvířaty je třeba zacházet jako s takovými. Nebude tam [v Gaze] elektřina ani voda, bude tam jen zkáza. Chtěli jste peklo, dostanete peklo."



- Administrativa Joea Bidena opět obešla kontrolu Kongresu ohledně prodeje zbraní Izraeli, přestože od 7. října bylo izraelskými údery zabito více než 21 000 Palestinců.



V pátek americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že ministr zahraničí Antony Blinken informoval Kongres, že učinil druhé mimořádné rozhodnutí, které se vztahuje na prodej zařízení za 147,5 milionu dolarů potřebného k zajištění funkčnosti 155mm střel, které Izrael již zakoupil.



- Palestinské ministerstvo zahraničí "vítá", že Jihoafrická republika zahájila u Mezinárodního soudního dvora řízení o genocidě proti Izraeli





V pátečním prohlášení palestinské ministerstvo zahraničí uvedlo:



"Uvedená politika, činy a opomenutí Izraele mají genocidní charakter [,] jsou páchány s nezbytným konkrétním záměrem zničit palestinský lid v rámci jeho koloniální okupace a režimu apartheidu v rozporu s jeho závazky vyplývajícími z Úmluvy o genocidě. Je zapotřebí naléhavě zasáhnout a jednat, aby byl palestinský lid chráněn před dalšími škodami a aby se jim zabránilo.



Soud musí okamžitě přijmout opatření na ochranu palestinského lidu a vyzvat Izrael, okupační mocnost, aby zastavil svůj útok proti palestinskému lidu, a zajistit tak objektivní právní řešení."











- Šéf humanitární organizace OSN "důrazně odsuzuje" izraelský útok na konvoj s humanitární pomocí





Nejvyšší představitel OSN pro humanitární pomoc důrazně odsoudil, že izraelské jednotky ve čtvrtek zahájily palbu na konvoj s humanitární pomocí v pásmu Gazy.



Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) v Gaze uvedl, že izraelští vojáci stříleli na konvoj s humanitární pomocí, který se vracel ze severu Gazy po trase označené izraelskou armádou za bezpečnou.



Martin Griffiths, koordinátor OSN pro nouzovou pomoc, uvedl, že na konvoj bylo stříleno, přestože byl "jasně označen" a "jeho pohyb byl koordinován se stranami".



"Útoky na humanitární pracovníky jsou nezákonné," uvedl na sociálních sítích a dodal, že "konflikt musí skončit".



- Philippe Lazzarini, generální komisař UNRWA, uvedl, že agentura koordinuje všechny své pohyby s izraelskými úřady, a dodal:



Střelba a další útoky na humanitární pracovníky + konvoje brání záchranným operacím v Gaze.







- Katar sdělil Izraeli, že Hamás je "v zásadě připraven" obnovit rozhovory o propuštění rukojmích

Během hovoru Scholz zdůraznil potřebu chránit civilní obyvatelstvo a zabránit regionálnímu konfliktu, uvádí se v prohlášení německé spolkové vlády.



- Šéf WHO je "velmi znepokojen" hrozbou infekčních nemocí v Gaze



Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) uvedl, že je "velmi znepokojen" rostoucí hrozbou infekčních nemocí, kterým čelí obyvatelé Gazy.



Tedros Adhanom Ghebreyesus ve svém příspěvku na sociálních sítích varoval, že lidé, kteří byli vysídleni ze svých domovů, onemocněli, když se ukrývali v přeplněných zdravotnických zařízeních.



Uvedl, že od poloviny října trpí téměř 180 00 lidí infekcemi horních cest dýchacích a bylo zaznamenáno přibližně 136 400 případů průjmů. Polovina případů průjmu je mezi dětmi mladšími pěti let, dodal.



Uvedl, že WHO a její partneři "neúnavně" podporují zdravotnické orgány v Gaze dodávkami léků, testovacích sad a snaží se zlepšit přístup k nezávadné vodě, potravinám, hygienickým a sanitárním službám.



Vzhledem k tomu, že na jihu #Gazy jsou lidé nadále masivně vysídlováni, některé rodiny se musely několikrát stěhovat a mnohé se ukrývají v přeplněných zdravotnických zařízeních, jsme s kolegy z @WHO nadále velmi znepokojeni rostoucí hrozbou infekčních onemocnění.... pic.twitter.com/yszTuAN8Eu

- Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 29. prosince 2023





- Reakce Izraele na žalobu u Mezinárodního soudního dvora v plném znění



Zde je úplná reakce izraelského ministerstva zahraničí na zprávu, že Jihoafrická republika zahájila u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) řízení, v němž obviňuje Izrael z genocidních činů v Gaze.



Izrael "se znechucením" odmítá "krvavou pomluvu", kterou šíří Jihoafrická republika ve své žádosti k nejvyššímu soudu OSN, uvedl na sociálních sítích mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Lior Haiat. Pokračoval: "Tvrzení Jihoafrické republiky postrádá faktický i právní základ a představuje opovrženíhodné a pohrdavé zneužití soudního dvora. Jihoafrická republika spolupracuje s teroristickou organizací, která vyzývá ke zničení Státu Izrael.



Teroristická organizace Hamás - která páchá válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a 7. října se snažila spáchat genocidu - je zodpovědná za utrpení Palestinců v pásmu Gazy tím, že je využívá jako lidské štíty a krade jim humanitární pomoc.



Izrael se zavázal dodržovat mezinárodní právo, jedná v souladu s ním a své vojenské úsilí zaměřuje výhradně proti teroristické organizaci Hamás a dalším teroristickým organizacím, které s Hamásem spolupracují.



Izrael dal jasně najevo, že obyvatelé pásma Gazy nejsou nepřátelé, a vynakládá veškeré úsilí, aby omezil škody způsobené civilistům a usnadnil vstup humanitární pomoci do pásma Gazy.



Vyzýváme Mezinárodní soudní dvůr a mezinárodní společenství, aby zcela odmítly nepodložená tvrzení Jihoafrické republiky.









- Izraelská armáda tvrdí, že zničila úkryt patřící vůdci Hamásu Jahjovi Sinwarovi.



Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že na severu Gazy lokalizovaly a zničily úkryt patřící vůdci Hamásu Yahya Sinwarovi.



Při vyšetřování vojáci IDF našli byt, který se nachází na okraji města Gazy, a také rozsáhlý systém tunelů pod ním, uvedl mluvčí.



Mluvčí IDF uvedl, že byt byl součástí sítě tunelů vybudovaných Hamásem, kde se pohybovali a operovali vysoce postavení členové militantní skupiny, informoval deník Jerusalem Post.



Tunel byl později zničen bojovými ženisty, uvedl mluvčí.









- Zasedání Rady bezpečnosti OSN na pozadí zpráv o eskalaci napětí na Západním břehu Jordánu



V New Yorkuí zasedá Rada bezpečnosti OSN k situaci na Blízkém východě, a to uprostřed zpráv o eskalaci napětí na okupovaném Západním břehu Jordánu.



Minulý týden rada přijala rezoluci vyzývající k rozšíření dodávek pomoci do pásma Gazy. Rezoluce byla schválena 13 hlasy pro a USA a Rusko se zdržely hlasování.



Khaled Khiari, asistent generálního tajemníka OSN pro Blízký východ, sdělil členům rady, že ve většině oblastí Gazy pokračují "intenzivní" izraelské pozemní operace a boje mezi izraelskými silami a bojovníky Hamásu.



"Civilisté z obou stran, zejména v současné době v pásmu Gazy, nadále nesou hlavní tíhu tohoto konfliktu," řekl.



Khiari varoval před rizikem regionálního rozšíření konfliktu, které by mohlo mít potenciálně ničivé následky. Podle něj "pokračují každodenní přestřelky" přes modrou linii mezi Libanonem a Izraelem a dodal:



Kromě rostoucího počtu obětí mezi bojovníky dochází na obou stranách modré linie stále častěji k úderům na civilní oblasti, které si vyžádaly civilní oběti.





- Agentura OSN pro palestinské uprchlíky uvedla, že od začátku války bylo v Gaze zabito nejméně 308 lidí, kteří se ukrývali v přístřešcích OSN.



Ve svém příspěvku na sociálních sítích uvedla, že nejméně 1 095 lidí bylo zraněno při ukrývání v přístřešcích UNRWA. "V Gaze není nikde bezpečno," dodala.



- Mezinárodní humanitární skupina Mercy Corps varovala před hladomorem a nemocemi, kterým čelí Palestinci v Gaze uprostřed neutuchajících bojů a při nedostatečné humanitární pomoci.



Půl milionu lidí na palestinském území čelí "katastrofálnímu hladu a hladovění", uvedla Kate Phillipsová-Barrassoová, viceprezidentka skupiny.



V prohlášení, o němž informovala agentura AP, uvedla, že množství životně důležitého zboží, které je vpuštěno do Gazy, je kapkou v moři a zatím se nezvýšilo na úroveň nezbytnou k uspokojení základních a kritických potřeb lidí, a to ani poté, co Izrael otevřel hraniční přechod Kerem Šalom.





- Dánsko uvedlo, že příští měsíc vyšle fregatu, aby se připojila k operaci námořních ochranných sil v Rudém moři pod vedením USA.



Nové obranné koaliční úsilí nazvané Operace Strážce prosperity se bude snažit odvrátit rostoucí útoky jemenských povstaleckých Hútíů na obchodní lodní dopravu.



Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen v pátečním prohlášení uvedl:



Jsme znepokojeni vážnou situací, která se odehrává v Rudém moři, kde pokračují nevyprovokované útoky na civilní lodní dopravu.



USA oznámily vytvoření námořní koalice na ochranu lodní dopravy v Rudém moři před útoky Hútíů



- Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví bylo v Gaze od vypuknutí války s Izraelem před téměř 12 týdny zabito nejméně 21 507 lidí. Toto číslo zahrnuje 187 obětí na životech za posledních 24 hodin. Kromě toho bylo od 7. října při izraelských náletech a bezpečnostních operacích na okupovaném Západním břehu údajně zabito 300 Palestinců.



- Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo po izraelském náletu, při kterém zahynulo 20 lidí a 55 dalších bylo zraněno, v Rafáhu zpod trosek zachráněno dítě.



- Ředitel agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) obvinil Izrael z ostřelování konvoje s humanitární pomocí v Gaze. V příspěvku na sociálních sítích Thomas White uvedl: : "Izraelští vojáci stříleli na konvoj s humanitární pomocí, který se vracel ze severní Gazy po trase určené izraelskou armádou - náš vedoucí mezinárodního konvoje a jeho tým nebyli zraněni, ale jedno vozidlo utrpělo škodu."



- Izrael při svých posledních raziích na území Izraelem okupovaného Západního břehu zadržel nejméně 14 Palestinců, včetně jednoho dítěte, informovala v pátek palestinská tisková agentura Wafa. Ve čtvrtek OSN zveřejnila zprávu, ve které vyjádřila politování nad "rychlým zhoršováním" stavu lidských práv na Západním břehu Jordánu a vyzvala izraelské úřady, aby ukončily násilí vůči tamnímu palestinskému obyvatelstvu.



- Dva novináři Al-Džazíry byli napadeni izraelskými vojáky na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelem poblíž města Dura v oblasti Hebronu, informovala zpravodajská stanice. Izraelští vojáci podle ní "surově zbili" jednoho z jejích zpravodajů a fotografa a zabavili jim při práci veškeré vybavení.



- Izraelská armáda uvedla, že v pátek na okupovaném Západním břehu Jordánu najel Palestinec autem do lidí a podle zdravotníků čtyři zranil. Vojáci řidiče "zneškodnili" na místě poblíž vojenského stanoviště jižně od města Hebron, uvedla armáda.





- Írán oznámil, že oběsil čtyři osoby, které se podle něj podílely na "sabotáži" ve prospěch Izraele. Tři muži a jedna žena byli odsouzeni k trestu smrti na základě obvinění z "moharebeh" neboli "vedení války proti Bohu" a "korupce na Zemi" kvůli "spolupráci se sionistickým režimem" a byli popraveni v íránské severozápadní provincii Západní Ázerbájdžán.



- Podle OSN proudily v posledních dnech do již tak přeplněného města na nejjižnějším konci Gazy desítky tisíc Palestinců, kteří utíkali před izraelským bombardováním centra pásma, kde podle nemocničních představitelů v pátek zahynuly desítky lidí, píše agentura Associated Press.



- Izraelská letecká a pozemní ofenzíva proti Hamásu vyhnala z domovů 85 % z 2,3 milionu obyvatel pásma Gazy. Lidé přicházeli do Rafáhu v nákladních autech, na vozících i pěšky. Ti, kteří nenašli místo v již přeplněných přístřešcích, si postavili stany na okrajích silnic.



"Lidé využívají každé volné místo ke stavbě chatrčí," řekla Juliette Toumaová, ředitelka komunikace UNRWA, agentury OSN pro palestinské uprchlíky. "Někteří spí ve svých autech, jiní pod širým nebem."



- Izraelská kampaň, která již srovnala se zemí velkou část severu, se nyní zaměřuje na městské uprchlické tábory Burej, Nuseirat a Maghazi v centrální části Gazy, kde izraelská letadla a dělostřelectvo srovnaly budovy se zemí.



Boje však neustávají ani na severu a město Chán Júnis na jihu, kde se podle Izraele ukrývají vůdci Hamásu, je rovněž doutnajícím bojištěm. Bojovníci pokračují v odpalování raket, většinou na jih Izraele.



-. Válka již zabila více než 21 500 Palestinců, většinou žen a dětí, a vyvolala humanitární krizi, v jejímž důsledku čtvrtina obyvatel Gazy hladoví.



- Za poslední den bylo v celém pásmu Gazy zabito dalších 187 Palestinců, uvedl v pátek Ašraf al-Kidra, mluvčí ministerstva zdravotnictví na území ovládaném Hamásem. Počet mrtvých podle ministerstva nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky.



