Mizerná geopolitická situace lokální i globální 2024

Silvestr a Nový rok oslavujeme tradičně ohňostroji a petardami, abychom projevili radost nad rokem uplynulým a nadcházejícím. Jako by toho všelijakého střílení u nás i ve světě nebylo dost. Musíme také přispět svojí troškou do čertova mlýna, který nás i svět pomalu a jistě rozemílá na prach.

Jsme prach a v prach se obrátíme. Je zcela zřejmé, že se ze všech sil snažíme, aby to bylo co nejrychleji a co nejdříve. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!“ (Genesis 3:14-19)