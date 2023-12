Ruské vraždění na Ukrajině

29. 12. 2023

čas čtení 4 minuty







Moderátor, Channel 4 News, pátek 29. prosince 2023: Důsledky největšího ruského leteckého bombardování Ukrajiny od začátku války. Letecké údery byly zaměřeny téměř na všechny kouty Ukrajiny, od Oděsy na jihozápadě až po Lvov na západě, přičemž podle tamních představitelů jedna raketa nakrátko vstoupila do nedalekého vzdušného prostoru členského státu NATO Polska.

Jednalo se o dosud nejintenzivnější den ruských leteckých útoků. Zahynulo nejméně 30 lidí, mezi zasaženými budovami byly obchody, základní školy a dokonce i porodnice.

Nejméně třicet lidí bylo zabito a více než 140 dalších bylo zraněno poté, co Rusko zahájilo masivní vlnu raketových a bezpilotních úderů po celé Ukrajině v baráži, která trvala 18 hodin, ukrajinské letectvo uvedlo, že nikdy nevidělo tolik míst, na která bylo cíleno ve stejnou dobu. A varování v reportáži Dannyho Israela jsou znepokojivé záběry.



Reportér: Scéna? Příšerně povědomá. Ve válkách minulých i současných těla pohřbená bombami. Těsně po rozbřesku v Charkově je tento starší muž neuvěřitelně naživu. Je odhrabáno dost sutin, aby se mohl posadit, než se mu konečně uvolní nohy. Přežil koordinovanou kampaň hrůzy.





Největší letecký útok ruských úderů na Ukrajině od zahájení invaze před dlouhými dvaadvaceti měsíci. Přes noc se sirény rozezněly od Charkova na východě až po Dněpr, Záporoží Oděsu, Lvov a hlavní město Kyjev. Ukrajinské úřady uvedly, že nápor trval nejméně 18 hodin a bylo při něm použito více než 120 raket a také desítky bezpilotních letounů.









Obyvatelé na útěku. Armády hasičů jsou nákupním centrem. Matky a novorozenci v této porodnici v městě Dnipro se dostali do protiatomového krytu dříve, než bylo zasaženo jejich oddělení.









"Možná kolem sedmé hodiny ranní? To nemůžu říct jistě, protože jsem se nedívala na hodinky. Stála jsem na balkoně a slyšel jsem zvuky jako tikání. Jako stopky a pak velmi hlasitý výbuch. Spěchala jsem pryč od okna."





Teď už jsou na šokující scény zvyklí, ale kdo by si zvykl, probudit se do tohohle? V Oděse vytáhli spící děti z postelí a spěchali do podzemí do jakéhosi bezpečí.









Úředník: "Trosky se stále rozebírají a na některých místech tu požár ještě není lokalizován. Obětem je poskytována psychologická pomoc, která je nyní potřebná."





V Záporoží byli povoláni radní. Dva utěšující se pozůstalí truchlí nad mrtvými. Žena na nosítkách byla učitelka, bosá, oblečená jen v pyžamu. Její tělo je opatrně odnášeno. Ve Lvově, považovaném za jedno z nejbezpečnějších měst tak blízko polských hranic, se podobné údery obvykle cítí jako na hony vzdálené.





"Nezůstala mi žádná okna. Skla jsou rozbitá. Je to všude. Pro děti je to obrovský šok. Vyběhli jsme na chodbu, protože v budově není žádný úkryt. Jediný úkryt je ve škole, která byla napadena. Bylo to velmi děsivé."





Školy, nemocnice, nákupní centra, sklady, počet mrtvých. To vše stoupá, jak pátrání pokračuje. Strach je, že ne všichni šli do svých úkrytů, ignorujíce sirény, které slyší až příliš často. Tyto útoky byly překvapivé svým rozsahem a působností.





"Počet raket, které Rusko vypálilo, byl obrovský, ale také to, že počet raket, které ukrajinská protivzdušná obrana dokázala sestřelit, byl také velmi vysoký. Více než 80, a to bylo možné díky systémům protivzdušné obrany, které dodal Západ."





Podpora Ukrajiny zbraněmi ze Západu klesá, ale poslední vzkaz Moskvy byl ohlušující a Kyjev doufá, že ho Západ včera večer slyšel hlasitěji než kdy jindy.









Moderátor: A před chvílí britské ministerstvo obrany uvedlo, že Velká Británie pošle na Ukrajinu asi 200 raket protivzdušné obrany, a označilo ruskou vlnu útoků za vražednou.

0

259

Ráno nastal zmatek na dvoře, když lidé kontrolovali své sousedy, celé bytové domy se dusily kouřem.