Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina podniká letecké útoky na ruské oblasti Belgorod a Brjansk

30. 12. 2023

- Moskva uvádí, že protiletadlové jednotky zničily 13 ukrajinských raket, gubernátor hlásí jednoho mrtvého, představitel Brjanska tvrdí, že bylo sestřeleno šest bezpilotních letounů



- Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov telefonicky hovořil s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem o ruském leteckém útoku na Ukrajinu a o situaci na frontě.



Austin řekl: "Zdůraznil jsem, že podpora USA a naší koalice čítající přibližně 50 spojenců a partnerů Ukrajině v jejím boji proti ruské agresi zůstane zachována."





- Ukrajina zaútočila na ruskou Belgorodskou a Brjanskou oblast



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho protiletadlové jednotky v pátek zničily 13 ukrajinských raket nad jižní Belgorodskou oblastí a regionální gubernátor uvedl, že při incidentech byl jeden člověk zabit a čtyři zraněni.



Gubernátor Brjanské oblasti, rovněž na jihu Ruska, uvedl, že bylo sestřeleno šest ukrajinských bezpilotních letounů.



Vjačeslav Gladkov, gubernátor Belgorodské oblasti na ukrajinských hranicích, uvedl, že při zásahu domu byl zabit jeden člověk.



Čtyři lidé byli ošetřeni kvůli zraněním. Deset soukromých domů utrpělo škody a ve městě Belgorod byly narušeny dodávky vody, uvedl Gladkov.



Ukrajinské ozbrojené síly zveřejnily na Telegramu video, které popsaly jako oblohu nad Belgorodem a na němž je vidět nejméně jedna hořící budova.



V Brjanské oblasti gubernátor Alexandr Bogomaz uvedl, že při útoku Ukrajiny bylo sestřeleno šest bezpilotních letadel. Podle jeho slov nedošlo k žádným obětem.



- V pátek ráno Rusko zahájilo obrovskou vlnu raketových úderů na ukrajinská města včetně hlavního města, což ukrajinský ministr obrany označil za největší letecký útok v téměř dvouleté válce. Nejméně 30 civilistů bylo zabito a 160 zraněno.



Ukrajinské letectvo uvedlo, že sestřelilo 87 řízených střel a 27 bezpilotních letounů z celkového počtu 158 vzdušných "cílů" vypálených Ruskem. Kyjevský ministr obrany Rustem Umerov uvedl, že se jednalo o "nejmasivnější letecký útok této války", která začala v únoru 2022, a zapojilo se do něj 18 strategických bombardérů. Náčelník armády generál Valerij Zalužnyj uvedl, že cílem byla infrastruktura a průmyslová a vojenská zařízení.





Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko při útoku vypustilo asi 110 raket. "Rusko použilo téměř všechny typy zbraní ze svého arzenálu," uvedl ukrajinský prezident na sociálních sítích. "Ruský teror musí prohrát a prohraje."





- Británie po ruských úderech pošle na Ukrajinu asi 200 raket protivzdušné obrany, uvedl v pátek britský ministr obrany. Grant Shapps na Twitteru napsal, že Británie "rychle postupuje, aby posílila protivzdušnou obranu Ukrajiny v důsledku Putinových vražedných leteckých úderů". Premiér Rishi Sunak na sociálních sítích uvedl: "Tyto rozsáhlé útoky na ukrajinská města ukazují, že Putin se nezastaví před ničím, aby dosáhl svého cíle vymýtit svobodu a demokracii."





- Americký prezident Joe Biden požadoval, aby Kongres "posílil" a překonal rozpory ohledně zaslání pomoci Ukrajině, a uvedl, že masivní ruský letecký útok ukázal, že Kreml doufá, že prozápadní zemi "vyhladí". Biden ve svém prohlášení uvedl: "Pokud Kongres v novém roce nepřijme naléhavá opatření, nebudeme moci pokračovat v zasílání zbraní a životně důležitých systémů protivzdušné obrany, které Ukrajina potřebuje k ochraně svého lidu. Kongres musí zakročit a jednat bez dalších odkladů."





- Rusko utrpělo na Ukrajině obrovské lidské a materiální ztráty a jeho armáda vyjde z konfliktu oslabená, uvedl v rozhovoru zveřejněném v pátek vysoký německý vojenský představitel. Christian Freuding, který dohlíží na podporu Kyjeva ze strany německé armády.



"Byl námi monitorován na radarech a opustil vzdušný prostor," uvedl šéf polské obrany generál Wiesław Kukuła. Objekt pronikl do vzdálenosti asi 40 km, uvedlo Polsko a dodalo, že radary NATO rovněž potvrdily, že objekt opustil polský vzdušný prostor. Ruský charge d'affaires, předvolaný na polské ministerstvo zahraničí, uvedl, že Varšava neposkytla žádné důkazy o vstupu rakety do svého vzdušného prostoru."Je tragické, že rok 2023 končí tak, jak začal, ničivým násilím proti ukrajinskému lidu," uvedl asistent generálního tajemníka OSN Khaled Khiari poté, co radu o útocích informoval.uvedl v pátek pozdě večer regionální gubernátor. Při útoku byl zabit jeden člověk a čtyři další zraněni, uvedl Vjačeslav Gladkov a dodal, že byl poškozen městský vodovodní systém. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že systémy protivzdušné obrany zničily nad regionem, který hraničí s Ukrajinou, celkem 13 raket.Jejich výzvy přišly v době, kdy známky únavy z války ohrožují snahy o udržení podpory.