Viktor Orbán navštíví Donalda Trumpa na Floridě

8. 3. 2024

čas čtení 7 minut



Maďarský premiér přijede tento týden do USA bez pozvání Bílého domu, pokračuje v tom, co kritici označují za jeho "fantazijní" zahraniční politiku



Maďarský premiér Viktor Orbán se vydal na návštěvu Donalda Trumpa v době, kdy se USA a Evropa připravují na klíčové volby, které se uskuteční koncem tohoto roku.



Dlouholetý maďarský premiér, který opakovaně čelí kritice americké vlády kvůli ústupu od demokracie a přátelským vztahům s Kremlem, přijede tento týden do USA bez pozvání z Bílého domu.



Očekává se, že se nesetká s nikým z Bidenovy administrativy, což je pro vůdce země NATO téměř neslýchaný krok.





Místo toho má ve čtvrtek vystoupit v panelu s šéfem konzervativního thinktanku Heritage Foundation a v pátek se má na Floridě setkat s Trumpem.

Maďarský premiér Viktor Orbán se vydal na návštěvu Donalda Trumpa v době, kdy se USA a Evropa připravují na klíčové volby, které se uskuteční koncem tohoto roku.Dlouholetý maďarský premiér, který opakovaně čelí kritice americké vlády kvůli ústupu od demokracie a přátelským vztahům s Kremlem, přijede tento týden do USA bez pozvání z Bílého domu.



Návštěva, která přichází na nejnižším bodě v poválečných vztazích Maďarska s Washingtonem, je v zahraničněpolitických kruzích pozorně sledována, částečně kvůli obavám, že by Orbán mohl využít svého přístupu k republikánskému prezidentskému kandidátovi k prosazování kremelských požadavků ohledně Ukrajiny.



"Liberální mezinárodní řád je pod velmi vážným útokem," řekl Péter Buda, bývalý pracovník maďarské kontrarozvědky. "Orbán jako určitý druh zahraničněpolitického hazardéra vsadil vše na zhroucení tohoto řádu a sází na to, že pokud se předem zaváže na stranu sílících mocností na východě, bude si moci zajistit výhodnější pozici.



"Komunikace Orbána i Putina se zaměřuje na 'mírová' jednání, která by byla nepochybně výhodná pro Rusy," uvedl Buda a dodal: "Nelze se mýlit, když se budeme domnívat, že Orbán v konečném důsledku lobbuje v USA ve prospěch Ruska."



Maďarský vůdce veřejně vyjádřil naději na změnu zahraniční politiky Washingtonu a Bruselu.





"Na konci roku bude světová politická scéna vypadat úplně jinak, než jak vypadala na začátku tohoto roku, a s Boží pomocí se manévrovací prostor Maďarska nezmenší, ale rozšíří se v míře, jakou jsme už dlouho nezažili," řekl Orbán v projevu na začátku tohoto roku.

Dodal: "Myslím, že všichni, víte, na pravé straně z amerického pohledu, bychom doufali v normalizaci těchto vztahů, pokud bude Trump zvolen."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

570

"Nemůžeme se vměšovat do voleb v jiných zemích, ale velmi bychom si přáli, aby se prezident Donald Trump vrátil do Bílého domu a udělal tady ve východní polovině Evropy mír," zdůraznil.Plánované setkání s Trumpem vyvolalo v Budapešti i Washingtonu pozdvižení."Kdyby byl Trump skutečně takový jestřáb, jak o sobě tvrdí, že je, griloval by Orbána za jeho přítulnost k Pekingu," řekla Katalin Cseh, poslankyně Evropského parlamentu zastupující maďarskou opoziční stranu Momentum. "Zdá se však, že Trump má větší zájem na tom, aby se sám přitulil k autoritářům," řekla a dodala, že "by si dokonce mohli vyměňovat noty o tom, jak podkopat NATO, aby to vyhovovalo Putinovým zájmům".Ben Cardin, dlouholetý demokratický zákonodárce, který působí jako předseda výboru pro zahraniční vztahy amerického Senátu, v e-mailovém prohlášení uvedl, že "narůstající autoritářství Viktora Orbána, včetně nedávno přijatého 'zákona na ochranu suverenity', je hlavním faktorem, který zatěžuje maďarsko-americké vztahy".Orbánův tým se proti kritice ohradil. "I když současná liberální administrativa v USA možná aktivně neusiluje o posílení vazeb s Maďarskem, mezi americkými konzervativci nepochybně roste zájem o Maďarsko," uvedl politický ředitel premiéra Balázs Orbán."Premiér Orbán navštěvuje Spojené státy, aby tyto vztahy posílil," dodal. "Myslím, že to není nic neobvyklého. Vedoucí představitelé často cestují z různých důvodů a jednají s protějšky, které se shodují s jejich strategickými prioritami a národními zájmy."Cesta je považována za součást Orbánovy dlouhodobé snahy stát se ústřední postavou mezinárodního konzervativního hnutí."Pro něj je to prostě velký, důležitý moment v jeho zahraničněpolitické důležitosti a také by mohl doufat, že ho to v očích ostatních učiní serióznějším," řekl Péter Krekó, ředitel budapešťského výzkumného institutu Political Capital, a poznamenal, že zemím velikosti Maďarska se obvykle nedostává velké pozornosti ze strany amerických lídrů.Maďarská vláda - která udržuje vztahy s Moskvou a Pekingem, stále zaměstnává bývalé komunistické bezpečnostní činitele a je známá svým sklonem pokřivovat obchodní soutěž doma - se tradičním americkým konzervativcům příliš nezamlouvá. Zesnulý republikán John McCain označil v roce 2014 Orbána za "neofašistického diktátora".Nicméně Orbánův tým vynaložil značné množství času a peněz na pěstování vztahů s jiným proudem amerických konzervativců. Maďarská vláda si v posledních letech najímá americké poradenské firmy s konzervativními vazbami, aby jí pomohly zlepšit image.Maďarské velvyslanectví ve Washingtonu se také přímo zapojilo do osvětové činnosti: v minulém roce například dvakrát hostilo bývalého republikánského prezidentského kandidáta Viveka Ramaswamyho.V loňském roce premiér sám hostil na recepci ve své kanceláři Američany, kteří přijeli na konferenci Konzervativní politické akce (CPAC) do Maďarska.Mezitím síť maďarských státem financovaných thinktanků a nadací financuje pracovní místa a stipendia pro americké konzervativní vědce a akademiky s dobrými kontakty.Balázs Orbán tento přístup obhajuje. "V souladu s naší strategií propojení se snažíme pěstovat vztahy ve všech směrech a usilujeme o to, aby se Maďarsko stalo intelektuálním centrem v srdci Evropy," řekl.Postoj maďarského vůdce nezůstal mezi americkými představiteli bez povšimnutí. Americký velvyslanec v Budapešti David Pressman uvedl, že maďarská vláda provádí "fantazijní" zahraniční politiku.Orbánovi američtí příznivci se proti přístupu administrativy k Maďarsku ohradili a obhajovali jeho rozhodnutí navštívit Trumpa. Gladden Pappin, konzervativní akademik, který působí jako prezident státního Maďarského institutu mezinárodních vztahů a má se k Orbánovi na cestu připojit, v telefonickém rozhovoru uvedl, že "tento druh návštěvy určitým způsobem naznačuje, že vztahy byly zbytečně zpolitizovány, zejména z americké strany".Bývalý docent na univerzitě v Dallasu, který se v posledních letech přestěhoval do Maďarska, Pappin tvrdí, že "došlo k takovému vyzbrojení diplomacie proti Maďarsku kvůli jeho konzervativnímu charakteru".