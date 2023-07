Venezuelský režim podporuje ultrakonzervativní náboženská hnutí

28. 7. 2023

Církve a politické skupiny se se souhlasem vlády staví proti právům žen a LGBTQ+ komunitě, upozorňuje Florantonia Singer.

Konzervativní hnutí ve Venezuele získávají na síle, poháněná dezinformacemi a konspiračními teoriemi. Po velkém pochodu homosexuálů v Caracasu, kterého se v červenci zúčastnilo více než 30 000 lidí, získaly protiprotesty evangelikálních církví a dalších skupin vládní podporu pro obranu toho, co nazývají původním Božím plánem pro rodinu.

Koncem července cestovali demonstranti autobusy do Caracasu z celé Venezuely v doprovodu ozvučných kamionů a tanečních skupin. Postavili masivní pódium na centrálním náměstí před budovou Národního shromáždění. "Tvoříme historii," řekla žena na náklaďáku, který motivoval protestující, většinou členy evangelických církví. Zákonodárci ze Sjednocené socialistické strany a starosta Caracasu Nahum Fernández promluvili k davu a okamžitě souhlasili s jedním z jeho požadavků. V budoucnu budou náboženské skupiny konzultovány ohledně jakékoli legislativní iniciativy týkající se rodiny, a to navzdory sekulární povaze venezuelského státu, jak ji ukládá ústava.

Johana Ruiz, pětatřicetiletá učitelka a členka evangelické církve, vidí Bibli jako srovnatelnou s národní ústavou. "Existuje biblický princip – Bůh stvořil muže a ženu, aby tvořili základ rodiny. Tuto vizi chceme předat budoucím generacím. Nemůžeme si dovolit opustit původní návrh, protože tak to má být," řekla a kráčela po Mexico Avenue směrem k budově Národního shromáždění. Pastor Joel Prieto byl také v davu s několika členy svého sboru. "Doufáme, že se toto poselství dostane k vyšším místům, aby ctili to, co Bůh ustanovil od samého počátku," řekl Prieto.

Debata se protnula s komplexní sexuální výchovou, kterou nyní některé skupiny chtějí ze škol odstranit. Prieto řekl: "Odklon od původního designu pro muže a ženy přinese zmatek a zvrácenost, která nakonec povede k chaosu." Proto říká, že školy by měly vyučovat "správné předměty". Demonstranti také nesouhlasí s návrhem zákona, který zakazuje všechny formy diskriminace. Návrh zákona byl schválen v březnu po prvním kole debaty.

V tomto polarizovaném prostředí se ve skupinách na WhatsAppu a na sociálních médiích často ozývají dvě zprávy. První odmítá "genderovou ideologii", která údajně odporuje biologickým faktům, často používaným k argumentaci proti požadavkům žen a LGBTQ+ komunit na rovná práva. Druhé poselství odsuzuje Agendu OSN 2030, globální akční plán se 17 cíli udržitelného rozvoje. Kritici tvrdí, že tento plán obhajuje myšlenky, které jsou považovány za nemorální, zejména pokud jde o sexuální výchovu.

Linda de Márquez, pastorka a politoložka, pochodovala s praporem prorodinné organizace, která se zaměřuje na získání podpory zákonodárců v každém venezuelském státě a usiluje o vytvoření společné sítě. Setkala se s úředníky ministerstva školství a zástupci komise Národního shromáždění pro rodinu. Márquez zveřejnila videa odsuzující oficiální školní učebnice zobrazující několik typů párů. "Řekněte mi, jestli to reprezentuje to, jaká je venezuelská rodina," prohlašuje. Již více než pět let se její organizace zasazuje proti iniciativám, jako je manželství osob stejného pohlaví a dekriminalizace potratů. Tyto požadavky vláda dosud ignorovala.

Krok zpět

Vládnoucí chávistický režim nedávno začal budovat mosty s evangelikálními církvemi jako součást politické strategie pro nadcházející volby v roce 2024. Nicolás Maduro Guerra, prezidentův syn, rozvinul užší vztahy s evangelikály tím, že poskytuje církevní potřeby, finanční bonusy a dokonce i rozhlasové stanice, aby vysílal jejich kázání. Existují však také opoziční vůdci, včetně předkandidátů pro primárky 22. října, jako je konzervativní katolík Roberto Enríquez, kteří vyjádřili podobné názory a obhajovali "národní frontu proti genderové ideologii".

Nárůst těchto skupin je hluboce znepokojující pro ty, kteří se věnují ochraně sexuálních a reprodukčních práv ve Venezuele. Odstranění sexuální výchovy ze škol považují za nebezpečný krok v zemi s třetí nejvyšší mírou těhotenství dospívajících v Latinské Americe: 97,7 na 1 000 mladistvých.

"Tato situace se ve Venezuele odehrává v politickém a volebním rámci a je to něco, co by mělo být jednoznačně odsouzeno. Trvalé důsledky těchto rozdělujících pokusů, zejména pokud se týkají vykořisťování dětí, jsou opravdu znepokojující," řekla Suzany González, výkonná ředitelka Centra pro studium sexuálních a reprodukčních práv. "Ale zdá se, že naše politická třída se více zaměřuje na získávání hlasů než na prosazování práv lidí." González poukazuje na to, že země, které vyučují sexuální výchovu po celá desetiletí, výrazně zlepšily své ukazatele sexuálního a reprodukčního zdraví.

Mercedes Muñoz, výzkumná pracovnice a zakladatelka Venezuelské asociace alternativní sexuální výchovy, varuje, že dospívající se nenaučí, že "je jejich právem požadovat dostupné antikoncepční metody a ženy by neměly umírat při porodu jako ve středověku." Muñoz říká, že pornografie se stává zdrojem informací pro mladé lidi o tématech, která nejsou pokryta ve škole nebo doma.

Dr. Lila Vega, velmi zkušená lékařka, se také domnívá, že učitelé by se měli zabývat sexuální výchovou ve školách. "Odpor bude vždycky. Jinak bychom neměli plochozemce, že?," řekla. Nedostatky ve vzdělání ve Venezuele však představují další výzvu. Mnoho studentů navštěvovalo školu v uplynulém roce pouze dva nebo tři dny v týdnu kvůli potížím s udržováním provozu škol. "Potřebujeme inkluzivní školy a lepší vzdělávání a informace, aby mladí lidé nenásledovali jen světonázory svých rodičů a prarodičů," říká Vega.

