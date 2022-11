Ruská agrese na Ukrajině: Rusko nevycvičí mobilizované brance, protože důstojníci a instruktoři jsou buď v první linii, nebo jsou už zabiti, sděluje Velká Británie

5. 11. 2022

čas čtení 10 minut



- Rusko má potíže s výcvikem 300 000 branců, protože zkušení důstojníci a školitelé již zemřeli, konstatuje Velká Británie



300 000 vojáků, které Putin povolal v rámci mobilizace, poskytuje "jen malou dodatečnou útočnou bojeschopnost", protože ruská armáda má problémy s jejich výcvikem, uvedla britská zpravodajská služba.



Britské ministerstvo obrany ve své každodenní zprávě uvedlo, že vojáci jsou nasazováni s "malým nebo žádným výcvikem".



Částečně je to způsobeno nedostatkem munice a zařízení a částečně tím, že mnoho zkušených důstojníků a instruktorů bojuje na Ukrajině a mnozí z nich již pravděpodobně zemřeli, dodalo MO.



Ministerstvo uvedlo, že:



Ruské ozbrojené síly jsou již nyní přetížené při zajišťování výcviku pro přibližně 300 000 vojáků potřebných pro "částečnou mobilizaci", která byla oznámena 21. září 2022.



Tyto problémy budou ještě umocněny dodatečným pravidelným podzimním ročním odvodním cyklem, vyhlášeným 30. září 2022 a začínajícím 1. listopadu 2022, který by měl obvykle přinést dalších 120 000 osob.



Nově mobilizovaní branci pravděpodobně projdou jen minimálním nebo žádným výcvikem. Zkušení důstojníci a školitelé byli nasazeni do bojů na Ukrajině a někteří z nich v konfliktu zahynuli.



Ruské síly provádějí výcvik v Bělorusku kvůli nedostatku výcvikového personálu, munice a zařízení v Rusku. Nasazení sil s malým nebo žádným výcvikem poskytuje jen malou dodatečnou ofenzivní bojovou schopnost.

- Tma v Kyjevě: Žijeme tu jako křečci. Když se setmí, jdeme prostě spát. "We live like hamsters. When it gets dark, we go to bed.”



How Kyiv copes with blackouts https://t.co/ZdYHhqo230 pic.twitter.com/cqfp8lnnLq — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 4, 2022



300 000 vojáků, které Putin povolal v rámci mobilizace, poskytuje "jen malou dodatečnou útočnou bojeschopnost", protože ruská armáda má problémy s jejich výcvikem, uvedla britská zpravodajská služba.Britské ministerstvo obrany ve své každodenní zprávě uvedlo, že vojáci jsou nasazováni s "malým nebo žádným výcvikem".Částečně je to způsobeno nedostatkem munice a zařízení a částečně tím, že mnoho zkušených důstojníků a instruktorů bojuje na Ukrajině a mnozí z nich již pravděpodobně zemřeli, dodalo MO.Ministerstvo uvedlo, že:Ruské ozbrojené síly jsou již nyní přetížené při zajišťování výcviku pro přibližně 300 000 vojáků potřebných pro "částečnou mobilizaci", která byla oznámena 21. září 2022.Tyto problémy budou ještě umocněny dodatečným pravidelným podzimním ročním odvodním cyklem, vyhlášeným 30. září 2022 a začínajícím 1. listopadu 2022, který by měl obvykle přinést dalších 120 000 osob.Nově mobilizovaní branci pravděpodobně projdou jen minimálním nebo žádným výcvikem. Zkušení důstojníci a školitelé byli nasazeni do bojů na Ukrajině a někteří z nich v konfliktu zahynuli.



- Ukrajinské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že jeho síly za posledních 24 hodin zabily dalších 600 ruských vojáků.



Údaje byly zveřejněny v rámci každodenní předběžné aktualizace celkových údajů z bojiště Není je možné ověřit a liší se od těch, které poskytlo Rusko.





Nejnovější aktualizace zahrnuje dalších 12 bezpilotních letounů, které Ukrajina sestřelila, čímž se celkový počet zvýšil na 1 462. Ukrajinská armáda zabila přibližně 75 440 ruských vojáků







Vedoucí představitelé podniků se také obávají, že pokud válka skončí a Rusové se vrátí domů, mohou Gruzii čekat problémy.

- Indická společnost Infosys poskytující IT služby, z níž manželka britského premiéra inkasuje 11,5 milionu liber ročních dividend, stále působí v Moskvě osm měsíců poté, co společnost oznámila, že se stahuje. Společnost si ponechává kancelář s personálem a platí v ruském hlavním městě subdodavatelům za provádění IT služeb pro globálního klienta, ačkoli její mluvčí uvedl, že se snaží tuto dohodu ukončit.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

798

Obsahuje rozhovor s ukrajinskou ženou, která pracuje jako tlumočnice mezi oběma skupinami vojáků, a velitelem jednotky.Ankara obvinila obě severské země, že poskytují útočiště zakázaným kurdským ozbrojencům, které považuje za "teroristy", a navzdory červnové dohodě se zdržela ratifikace jejich členství v NATO.Erdogan a Stoltenberg se v pátek v Istanbulu sešli na soukromé schůzce, která byla uzavřena pro média.Nový švédský premiér Ulf Kristersson má v úterý navštívit Ankaru a setkat se s Erdoganem v rámci cesty, o níž Stockholm doufá, že povede k souhlasu Turecka.dů.Agentura Reuters uvedla, že první velká vlna 43 000 lidí přišla poté, co Rusko 24. února napadlo Ukrajinu a prezident Vladimir Putin se podle gruzínské vlády snažil potlačit domácí opozici proti válce. Druhá vlna přišla poté, co Putin koncem září vyhlásil celostátní mobilizační akci.Hospodářský rozmach Gruzie zmátl mnoho odborníků, kteří viděli neblahé důsledky války pro tuto bývalou sovětskou republiku, jejíž ekonomická prosperita je úzce spjata s větším sousedem prostřednictvím vývozu a cestovního ruchu.Dimitar Bogov, hlavní ekonom Evropské banky pro obnovu a rozvoj pro východní Evropu a Kavkaz, řekl:Přes všechna očekávání, která jsme měli ... že tato válka na Ukrajině bude mít významné negativní důsledky pro gruzínskou ekonomiku, zatím nevidíme naplnění těchto rizik. Naopak, vidíme, že gruzínská ekonomika v letošním roce poměrně dobře poroste - dvouciferným tempem.Z hvězdného růstu však neprofitují všichni, protože příchod desítek tisíc Rusů - mnoha schopných technologických profesionálů - zvyšuje ceny a vytlačuje některé Gruzínce z některých částí ekonomiky, jako je trh s nájemním bydlením a vzdělávání.Agentura Reuters uvedla, že ruské síly opakovaně zahájily útoky na Bachmut a nedalekou Avdijivku v Doněcké oblasti na východě země, ale jsou zatlačovány zpět. Kyjev uvádí těžké ztráty."Minulý týden tam probíhaly velmi intenzivní boje ... je jich [Rusů] hodně, lidí i techniky," řekl voják, který uvedl pouze své jméno Moriak, což je ukrajinský výraz pro námořníka.Novináři agentury Reuters viděli ukořistěný ruský tank T-80 a samohybný minomet 2S23 Nona SVK, které nyní ovládají ukrajinské posádky, střílející na cíle u Bachmutu.Ukrajinská armáda tvrdí, že oba byly ukořistěny v březnu a trvalo několik měsíců, než byly znovu vybaveny. Osmikolový tank Nona - kterému velí Moriak - má 120mm minomet, který je schopen vystřelit maximálně 10 střel za minutu.Bachmut je důležitým cílem ruských ozbrojených sil při pomalém postupu Doněckou oblastí od doby, kdy Rusko v červnu a červenci dobylo průmyslová města Lysyčansk a Sievierodoněck., protože se jí nepodařilo zvítězit na bojišti.Rusko opakovaně útoří raketami a výbušnými drony na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, zatímco kyjevské síly postupují proti jednotkám Moskvy na východě a jihu země.Agentura France-Presse rovněž uvedla, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve čtvrtek prohlásil, že v důsledku ruské kampaně proti ukrajinské energetické síti zůstalo bez proudu asi 4,5 milionu lidí.Americký ministr zahraničí Antony Blinken to řekl v pátek po zasedání ministrů zahraničí zemí G7 v Německu:"Zdá se, že se prezident Putin rozhodl, že pokud se mu nepodaří zmocnit se Ukrajiny silou, pokusí se ji zmrazit, aby se podřídila."Sullivan na tiskové konferenci v Kyjevě řekl, že Ukrajina "v tomto kritickém okamžiku akutně potřebuje protivzdušnou obranu".Pentagon oznámil, že v rámci balíku bezpečnostní pomoci Ukrajině ve výši 400 milionů dolarů bude financovat obnovu tanků T-72 a raket země-vzduch Hawk, čímž celková bezpečnostní pomoc od únorové invaze přesáhne 18,2 miliardy dolarů.Komentáře ruského prezidenta přišly uprostřed sílících spekulací, že se Moskva pokusí udržet samotné město Cherson - největší městskou oblast pod ruskou okupací - za každou cenu.Čínský prezident zdůraznil potřebu větší spolupráce mezi Čínou a Německem v "době změn a zmatků", zatímco německý kancléř při svém prvním setkání se Si uvedl, že Moskvě hrozí "překročení hranice", pokud použije atomové zbraně.. Díky tomuto balíku dosáhla americká vojenská pomoc Kyjevu od únorové ruské invaze více než 18,2 miliardy dolarů.Společnost Netflix to oznámila na Twitteru s tím, že ukrajinský prezident vystoupí v nadcházející epizodě pořadu My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman.a shodli se na tom, že je třeba nadále vysílat Rusku silný signál, že zastrašování nebude fungovat, uvádí se v prohlášení Sunakovy kanceláře.