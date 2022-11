Proč Putin může preferovat válku před jednáním

4. 11. 2022

čas čtení 20 minut

Navzdory apokryfním citátům Churchill ve skutečnosti netvrdil, že diplomacie je vždy lepší než pokračovat v boji, jakmile válka začala. Nakonec jedním z jeho prvních činů ve funkci předsedy vlády v roce 1940 bylo odmítnutí návrhů, že je čas prozkoumat jednání o míru jen proto, že v té době se zdálo, že nacistické Německo má ve válce navrch, upřesňuje Lawrence Freedman. Navzdory apokryfním citátům Churchill ve skutečnosti netvrdil, že diplomacie je vždy lepší než pokračovat v boji, jakmile válka začala. Nakonec jedním z jeho prvních činů ve funkci předsedy vlády v roce 1940 bylo odmítnutí návrhů, že je čas prozkoumat jednání o míru jen proto, že v té době se zdálo, že nacistické Německo má ve válce navrch,

Churchillův životopisec Boris Johnson použil apokryfní frázi loni v lednu v rozhovoru s Vladimirem Putinem o potřebě rozhovorů jako alternativy k boji. Ale zatímco plácání může být výhodnější než válčení, plácání a válčení zároveň je mnohem problematičtější. Dohoda o zastavení války určí, kdo vyhrál a kdo prohrál. Žádná ze stran nebude chtít souhlasit, pokud existuje možnost, že by se její pozice mohla zlepšit dalším bojem. Pokud jde o současnou válku, je tu i další problém. Od jara se pozorovatelé domnívali, že by pro Putina dávalo smysl nabídnout příměří, které by mu dalo šanci něco ukázat za invazi na Ukrajinu, i když ze stejného důvodu by Zelenskij musel takové návrhy odmítnout. Aniž by byly na stole nějaké návrhy od Putina, Zelenskij je stále pravidelně vyzýván, aby bral vyhlídky na jednání vážně, aby získal úlevu od této krvavé války a odstranil riziko eskalace. Mnohem méně pozornosti je věnováno ruské straně této rovnice. Proč Putin nepožaduje rozhovory? Je to proto, že stále sní o vítězství? Možná, ale znepokojivějším důvodem je, že se neodvažuje ukončit válku způsobem, který po něm vyžaduje, aby uznal selhání.

Proč žádná vyjednávání?

V jednom zásadním smyslu se v této válce od konce února změnilo jen málo. Ukrajina je odhodlána odolat ruské invazi a je si jistá, že to dokáže, a zároveň se bojí strašných následků, pokud by selhala. Aby válka skončila, Rusko musí přijmout, že si nemůže podrobit Ukrajinu a musí se vzdát svého pokusu o to. Jakmile bylo po prvních několika týdnech jasné, že původní ruská strategie selhává, začalo se na Západě hodně diskutovat o tom, že je potřeba najít Vladimiru Putinovi "nenápadné zachování tváře", které by mu to usnadnilo. přijmout toto selhání. Byly identifikovány některé oblasti, kde by mohly být možné ukrajinské ústupky, často ohledně toho, zda by se měl najít nějaký vzorec, který by ji udržel mimo NATO a zároveň zůstala v bezpečí. Proběhla dokonce i nějaká jednání, včetně jednání na úrovni ministrů zahraničí, ale kompromis nebyl nalezen. V dubnu měl Kyjiv menší zájem o pomoc Rusku najít cestu ven. Ruské chování na okupovaných územích a vytrvalá snaha co nejvíce ztrpčovat život obyčejným Ukrajincům útoky na jejich domovy a zásoby energie znemožňovaly úvahy o tom, že by je odměnili udělením jakéhokoli dobytého území.

Zelenského postoj nejlépe vystihuje nedávný rozhovor:

"Na tuhle diplomacii nemáte čas, protože lžou. Není to diplomacie. Lžou, víte, chtějí najít "diplomatické pokyny" k zastavení války. Je to lež. Včera řekli: "My jsme připraveni, Ukrajina není připravena." A dnes na nás zaútočili čtyřiapadesáti raketami. Co? Jsou šílení."

"Takže jsou nemocní – nechápu – na hlavu. O čem tedy mluví? Jak můžeme mluvit, když na nás zaútočili padesáti čtyřmi raketami? Tento den – polovina dne. A co teď říkají? Myslím, že žijí na jiné planetě. Nejde o kompromis nebo nekompromis, samozřejmě pouze o vítězství."

Málokdo zpochybňuje právo Ukrajiny zaujmout tento postoj, ale pravidelně se objevují otázky o jeho moudrosti. Pro některé je problém, že prý její válečné cíle jsou nereálné. Ukrajina údajně postrádá sílu vzít si nazpět celé své území, a tak by měla uzavřít dohodu, aby se vyhnula dalšímu umírání a ničení. Pro ostatní je problém, že je to příliš realistické. Předpokládejme, že Ukrajina pokračuje v osvobozování území a dokonce se začne chystat na osvobození Krymu od ruské nadvlády. Mohlo by to Putina vést k použití jaderných zbraní, aby zabránil totálnímu ponížení? Je lepší vyjednávat hned, aby se Putin nemusel uchylovat k tak hrozné hrozbě. Pro ty, kteří zastávají tento názor, ukrajinské námitky nejsou prvořadé. Pokud bude Zelenského vláda pokračovat ve snaze vytlačit ruské síly z celého svého území, navzdory obtížím a rizikům, pak by měla být pozvána k "rozhovoru" s Washingtonem, aby prodiskutovali, jak musí vzít v úvahu širší mezinárodní zájem na zabránění eskalaci a připomenout si, jak moc je závislá na západní podpoře, aby udržela zásobování svých sil a ekonomiku nad vodou.

V dřívějším příspěvku jsem prozkoumal obtíže spojené se snahou přinést mír prostřednictvím vyjednávání. Jedinou dohodu, která by splňovala standardy mezinárodního práva, Moskva běžně odmítá, protože nepřipouští, že je agresorem a je povinna se stáhnout z okupovaného území. Cyničtější "velký obchod", odrážející stávající rovnováhu sil, dává něco oběma stranám, i když ani jedna není zcela spokojena, a je nepravděpodobné, že se najde, zatímco obě mají důvod doufat, že mohou zlepšit své pozice. I kdyby bylo možné navrhnout obrysy dohody a existovala by dostatečná dobrá vůle, která je v současné době extrémně nedostatková, aby ji prosadila, převést ji do smluvního jazyka by byl klikatý proces. Problémy, o kterých je třeba rozhodnout, jsou složité a nelze je vyřešit ve spěchu. Zelenskij slíbil, že jakoukoli dohodu podpoří referendum. Moskva bude chtít zmírnění sankcí, ale bude to podmíněno tím, že Rusko dodrží svou část jakékoli dohody, která byla uzavřena. Proto jsem ve svém příspěvku tvrdil, že slibnějším přístupem by bylo jít na dohodu o příměří/stažení, vyjednanou na vojensko-vojenském základě, která by vyžadovala, aby se Rusko stáhlo k mezinárodně uznávaným hranicím. Ale i to je slibné pouze ve srovnání s jinými ještě méně důvěryhodnými možnostmi a stále by to záviselo na tom, zda Ukrajina učiní větší vojenský pokrok.

Na všech těchto debatách o tom, jak se dohodnout, je zarážející, jak málo Rusko přispívá. Moskva nikdy neříká, že nemá zájem o vyjednávání, ale pak trpělivě vysvětluje, proč problémem, který je brzdí, je odmítnutí Kyjiva přistoupit na její požadavky. Putin neprojevil žádnou naléhavost, pokud jde o dovedení války k rychlému konci. I kdyby byla na stůl předložena seriózní nabídka, nemůžeme předpokládat, že by ji pečlivě zvážil. Musíme zvážit další možnost: Že Putin nemá zájem na brzkém ukončení války, pokud by to vyžadovalo, aby uznal, že se mu nepodařilo dosáhnout svých klíčových cílů.

Problém ilustruje článek Emmy Ashfordové pro Foreign Affairs. Vysvětluje, proč existuje důvod k vyjednávání, zda se Ukrajině daří příliš dobře nebo ne dost dobře, a zkoumá problémy, které by bylo třeba řešit. Předpokládá, pravděpodobně správně, že Spojené státy by musely hrát vedoucí roli v jakýchkoli rozhovorech, v neposlední řadě kvůli otázce sankcí. Zdůrazňuje, že Západ by neměl "tlačit Ukrajinu k ústupkům", a uznává, že v diplomatické sféře se pravděpodobně stane jen málo, dokud se situace ve vojenské sféře nevyjasní. Její argument je spíše ten, že v určitém okamžiku dojde k jednání a Bidenova administrativa se musí na tuto možnost připravit. To však jasně zahrnuje určité silné pokyny:

"Washington by měl podpořit Kyjiv, aby zaujal umírněnější postoj k otázkám, jako je Krym, které pravděpodobně budou figurovat v budoucím urovnání; zmírnit triumfální řeči; a zdůraznit ekonomické výhody, které Ukrajina může získat prostřednictvím mezinárodní pomoci na obnovu a evropské hospodářské integrace v rámci dohody.

Z toho se vyklube preferované řešení Ashfordové, které bylo široce probíráno na začátku války, kdy mohlo mít nějakou přitažlivost, zahrnující Ukrajinu souhlasící s tím, že si nevezme nazpět Krym a možná nechá na pokoji enklávy na Donbasu.

Může Putin udělat kompromis?

Skutečné potíže s její analýzou nastanou, když se dostane k Rusku. Dozvídáme se hodně o argumentech, které by Washington mohl vznést vůči Kyjivu o potřebě kompromisu, ale ne moc o tom, jak by mohl být případ předložen Moskvě:

"Tvůrci politik se musí zaměřit na Putina a malou skupinu elit kolem něj a zvážit, jaké urovnání by mohli být ochotni přijmout. Vzhledem k tomu, že Putin zmobilizoval několik set tisíc dalších frontových vojáků, je stále jasnější, že se bude snažit vyhnout úplné, zničující ztrátě za každou cenu. Ale stejně jako mnoho jiných autoritářů před ním může prodat špatný výsledek jako výhru. To znamená, že může být možné najít nějakou dohodu, která by zachránila tvář, v níž by bylo možné uznat faktické skutečnosti, jako je ruská právní kontrola Krymu, a kterou by Kreml mohl ruské veřejnosti vykreslit jako skutečné ústupky Západu."

Přesto Putin popsal druh urovnání, který by byl ochoten přijmout, a není to takové, se kterým by Kyjiv nebo jeho západní podporovatelé mohli souhlasit. Otázka Krymu není, pokud se ho týká, ani součástí diskuse. Putin nepochybuje o "právní kontrole" Krymu od roku 2014. Nyní se k problému přidal s tím, že odmítl připustit, že mohou existovat jakékoli pochybnosti o právním postavení čtyř provincií, které anektoval, i když žádná nespadá pod úplnou ruskou kontrolu. Jeho podmínkou pro rozhovory je, že Zelenskij přijme, že jsou navždy součástí Ruska. Pokud se snažil zvládnout očekávání a připravit ruský lid na případný kompromis, oznámení anexí bylo nejhorším možným krokem.

Z tohoto důvodu nemohl tvrdit, že něco, co toho zdaleka nedosahuje, bylo "vítězství". Může být mistrem manipulace ruským veřejným míněním, ale i pro něj existují hranice. Když v září začaly přicházet špatné zprávy, nejprve o úspěšných ukrajinských ofenzivách a poté o zpackané mobilizaci, ani mezi Putinovými roztleskávačkami v ruských státních médiích nebyl žádný pokus předstírat, že je vše v pořádku. Vzdát se toho, co bylo prohlášeno za kus Ruska, nemůže být přijato.

I za předpokladu, že by byl Zelenskij připraven připustit ztrátu Krymu a části Donbasu, Putin to už nemůže prezentovat jako "vítězství". A pokud tomu tak je, bude se to jevit jako ztráta, která pro Putina obsahuje mnohá nebezpečí.

Existuje důležitý rozdíl mezi tím, že nevyhrajete a jasně prohrajete. Vzhledem k současnému válečnému stavu není v současnosti jeho hlavní prioritou ani tak dosáhnout vítězství, i když tato touha nezmizela, ale vyhnout se úplné prohře. Pro Putina je to osobní. Toto je jeho válka a on se netajil tím, čeho chtěl dosáhnout. Jakmile nebude možné popřít selhání, ukáže se, že jeho úsudek je chybný a jeho pozice se stane zranitelnou. Hrubě řečeno, aby Putin zůstal u moci, Rusko potřebuje zůstat ve válce.

Jeho starostí není jen to, že jakákoliv myslitelná dohoda se bude jevit jako ztráta, ale že po dohodě, která skutečně ukončí boje, bude následovat zúčtování. Dokud válka pokračuje, je Putin do určité míry chráněn nutkáním podporovat vlast, když je v ohrožení, a také příležitostmi, které válka poskytuje cenzuře a přísné kontrole veškerého disentu. Bez války budou následky jeho pošetilosti odhaleny. Dědictvím nebude rozšířené území, ale místo toho upadající ekonomika, pokračující mezinárodní izolace, snížená reputace a množství rozčarovaných následovníků, zhrzených rodin a traumatizovaných veteránů, kteří nemají na co s hrdostí vzpomínat.

Ve válce byla bodem obratu mobilizace. Bez ní by nedostatek personálu znamenal, že by se ruské síly snažily vůbec udržet v chodu. První tranše mobilizovaných jednotek byly vrženy do přední linie, aby udržely pozice ohrožené ukrajinskými zálohami. Putinovým cílem zůstává držet tyto linie po několik příštích měsíců, aby se po skončení zimy zbytek těchto jednotek mohl změnit na středně profesionální síly schopné alespoň dovolit pokračování v bitvě, jen pokud bude možné odvrátit další vojenské ponížení.

Pokud bude moci Ukrajině upřít vítězství, může doufat, jak doufal od začátku, že se sousední země začne hroutit pod tíhou sociálních a ekonomických tlaků způsobených jeho údery proti kritické infrastruktuře. Ale i kdyby to přimělo Kyjiv, spolu s jeho unavenými mezinárodními podporovateli, k tomu, aby se vydal do Moskvy, aby prozkoumal vyjednaný mír, stále bude chtít mír pouze za svých podmínek. Jinak to nemá cenu. Neboť pokud jde v jakémkoli ohledu o "spravedlivý a trvalý mír", který uznává ukrajinskou suverenitu a územní celistvost, pak otázku "k čemu to všechno bylo" bude v Rusku stále nemožné ignorovat. Jakékoli návrhy na kompromisní mír tedy nebudou posuzovány podle jejich zásluh, ale podle známek kyjivského zoufalství. Pokud by se Zelenskij jevil jako dost zoufalý, pak by rozhovory mohly stát za to, ale pouze proto, abychom zjistili, zda lze získat další ústupky. Jak ilustruje výše uvedený citát, Zelenskij je jistě podrážděný, ale není zoufalý.

Je důležité mít na paměti důležitý rozdíl mezi ukrajinskou a ruskou situací. Válka a zářijová mobilizace narušily ruskou společnost, ale život může jít dál. Nedochází k narušení dodávek energie a potravin. Domy nebyly rozbity. Není třeba pravidelně spěchat do protileteckých krytů. Sankce poškodily ekonomiku a její zhoršování bude neustále pokračovat, zvláště když ceny energií klesají a Rusko se již nemůže podílet na kdysi klíčových trzích. Všechny formy výroby, včetně obrany, byly těžce zasaženy a jen málo mezinárodních společností hodlá v Rusku dlouhodobě investovat. Náklady na tuto válku jsou obrovské a odsouvají Rusko na ještě nižší pozici v mezinárodním ekonomickém systému. Ekonomika se nicméně neblíží k hraně útesu.

Co by se mohlo změnit?

Neexistuje žádná nabídka, kterou by Ukrajina předložila a která by Moskvu přitahovala, protože stažení z okupovaného území by bylo základní podmínkou. Jakákoli dohoda by vyžadovala, aby Moskva výslovně ustoupila ze své současné maximalistické pozice a naznačila určitou připravenost ke kompromisu v územních otázkách. Co by k tomu mohlo vést? Jedna zřejmá cesta by byla nějaká změna na vrcholu v Moskvě. Může se to stát, ale jen málo pozorovatelů Kremlu to očekává nebo může vysvětlit, jak by k tomu došlo, nebo dokonce nabídnout důvěru, že s jakoukoli náhradou by bylo snazší vypořádat se. Hlavní opozice vůči Putinovu vedení války pochází od nespokojených zastánců tvrdé linie. Můj vlastní názor po nějakou dobu byl takový, že jednou z možných cest, které se nedají označit za pravděpodobnou, by bylo, kdyby ruská armáda došla k závěru, že její pozice je neudržitelná - což je také důvod, proč mám podezření, že dohoda mezi armádami o stažení je jednou z těch lepších možností.

Aby v Kremlu došlo k nějakému přehodnocení, je třeba, aby se toho na bojišti stalo více. Po působivé ukrajinské ofenzivě v září, byl říjen mnohem pomalejší měsíc. Bylo pro to několik důvodů: Udržování zásob munice; vlhké počasí vytváří bažinaté podmínky a pomalý pohyb vozidel; ruské obranné linie se plní novými odvedenci. Ukrajina zná cenu spěchání do útoků na otevřeném prostranství, a tak, abychom použili americkou frázi, raději připravuje bojiště využitím svých výhod v přesném dělostřelectvu k práci na ruských zásobovacích trasách, skladech munice, velitelských stanovištích a soustředěních vojsk tam, kde mohou být nalezena. V Luhansku došlo k několika významným pokrokům. Hovořilo se o tom, že se ruské síly připravují na ráznou obranu Chersonu, ale nadšení pro tuto variantu možná opadá. Existují důkazy o tom, že Rusové evakuovali město s takovou kořistí, kolik mohou unést. Jediná ruská ofenzíva proti Bachmutu v Doněcku údajně vedla k naprostému masakru (včetně mnoha bývalých vězňů naverbovaných skupinou Wagner spolu s dalšími "vojáky na jedno použití"). Vojenská iniciativa je tedy stále na ukrajinské straně.

Dalo by se doufat, že hromadění špatných zpráv z fronty by mohlo oslabit Putinovo odhodlání a vést ho k tomu, aby diskutoval o mírových dohodách realističtěji. Další základ pro naději lze nalézt v obilné dohodě. Po smělém ukrajinském útoku na ruské námořnictvo poblíž přístavu Sevastopol rozzuřený Putin oznámil, že pozastavuje ruskou účast na vývozu ukrajinského obilí po moři do zemí, které by bez něj mohly trpět nedostatkem potravin. Turecko, které obchod zprostředkovalo v první řadě, trvalo na tom, že dodávky budou pokračovat, a v tom okamžiku Putin ustoupil. Pozastavení skončilo. Tato epizoda má zjevná pozitiva: Obchod pokračuje; Putin ukázal, že ví, jak ustoupit, zvláště když alternativou je začít potápět potravinářské lodě; turecký prezident Erdoğan prokázal, že je vždy k dispozici jako prostředník (byl také aktivní při výměně vězňů). V Rusku však také došlo k prudkému odporu (stejně jako při minulých výměnách zajatců) kvůli zdání slabosti a ústupků.

To ukazuje Putinův problém. Pokud se, jak mám podezření, obává, že bude muset nařídit svým jednotkám, aby se stáhly z celé Ukrajiny, kvůli hněvu a obviňování, které by následovalo, se bude snažit převzít iniciativu, i když jeho síly budou nadále tlačeny zpět ke skutečným hranicím Ruska. Pokud armáda alespoň ustoupí, může stále vinit generály a má připravené výmluvy pro současnou sílu Ukrajiny – rozsah podpory, kterou Ukrajině poskytují USA a jejich spojenci. Ruský lid dokáže ocenit, že pokud skutečně bojují proti celému NATO, může být obtížné zvítězit.

Pokus nechat událostem na bojišti volný průběh s sebou nese pro Putina vlastní nebezpečí. Nad Kremlem bude viset přízrak porážky. Rozhodovací proces selže a mezi elitou poroste frustrace. Potenciální nástupci začnou soupeřit o pozici. Armáda se dostane do pasti mezi svou potřebou šetřit síly a přitom neopouštět strategické pozice, mezi systémem požadujícím úspěch, ale neschopným poskytnout potřebné zdroje.

Tváří v tvář tvrdým rozhodnutím by Moskva mohla náhle objevit vážný zájem o jednání. Do té doby však nezbývá nic jiného, ​​než aby Kyjiv s podporou Západu vydržel ve svém úsilí osvobodit území, dokud nebude dosaženo bodu, kdy již nelze popírat ruskou porážku – nebo, abych použil jinou churchillovskou frázi, "dál buzerovat".

Zdroj v angličtině: ZDE

