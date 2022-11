Proč Biden posílá na Ukrajinu americké zbraňové experty

4. 11. 2022

Pentagon tento týden oznámil, že vysílá na Ukrajinu experty na zbraně, aby prověřili zbraně dodané Američany proti Rusku, informuje Colin Meyn.

Skupina bude mezi prvními příslušníky americké armády v zemi, kromě těch, kteří zajišťují bezpečnost na americké ambasádě v Kyjivě.

Prezident Biden slíbil, že američtí vojáci nebudou vysláni do boje, ale oznámení z tohoto týdne přichází uprostřed rostoucího znepokojení – zejména mezi republikány – ohledně toho, jak efektivně Ukrajina využívá americkou vojenskou podporu.

Vysoký představitel ministerstva obrany v pondělí novinářům řekl, že neviděl "věrohodný důkaz o zneužívání zbraní dodaných Spojenými státy".

"Nicméně jsme si velmi dobře vědomi možného rizika nezákonného zneužívání a proaktivně podnikáme všechny dostupné kroky, abychom tomu zabránili."

Pentagon nesdělil, kolik expertů na zbraně je na Ukrajině, nebo kde budou působit.

Tiskový tajemník Pentagonu brigádní generál Pat Ryder v úterý řekl, že "personál ambasády" bude "daleko od jakéhokoli typu akcí v první linii".

Ryder řekl, že inspekce byly "chvíli ve vývoji", i když neřekl, kdy experti na zbraně dorazili na Ukrajinu.

Lídr ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy (Kalifornie) spustil minulý měsíc bouři, když řekl, že republikánská většina nevystaví Ukrajině "bianco šek".

McCarthy a další vůdci Republikánské strany se snažili objasnit, že strana se nebude snažit omezit podporu ukrajinského boje proti Rusku, ale místo toho chce zvýšit dohled nad americkou pomocí.

"Myslím, že uvidíte, jestli získáme většinu, větší dohled a odpovědnost, pokud jde o financování a to kam peníze jdou, a myslím, že si to američtí daňoví poplatníci zaslouží," řekl poslanec Michael McCaul (R-Texas), nejvyšší republikán ve sněmovním zahraničním výboru, minulý měsíc televizi Bloomberg.

Členové McCarthyho vlastní strany ho přesto obvinili, že ustoupil od podpory Ukrajiny, protože někteří se správně ptají na potřebu utrácet miliardy na válku.

"Možná ve své mysli skutečně věřil, že vše, co říkal, je: ‚Hele, chceme v tom mít nějaký dohled‘," řekl CNN poslanec Adam Kinzinger (R-Ill.). "Ale to, co udělal, je, že poskytuje pomoc a útěchu nepříteli, ať už úmyslně, nebo neúmyslně."

USA od ledna 2021 vyčlenily téměř 20 miliard dolarů na bezpečnostní pomoc Ukrajině, včetně raketových systémů a systémů protivzdušné obrany, které pomohly čelit nadřazené ruské vojenské síle.

Bidenova administrativa se zavázala pokračovat ve své podpoře, dokud nebude válka vyhrána; nicméně NBC News tento týden uvedlo, že Biden během rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v létě ztratil nervy.

Inspekce zbraní jsou součástí širšího plánu vydaného ministerstvem zahraničí minulý týden s cílem čelit zneužívání pokročilých zbraní na Ukrajině. To poznamenalo, že ruské síly, které ukořistily zbraně, byly hlavním zdrojem dosavadních ztrát ve válce.

"Války mohou poskytnout příležitost, aby se zbraně dostaly do soukromých rukou prostřednictvím krádeže nebo nezákonného prodeje, což někdy vytváří černé trhy se zbraněmi, které přetrvají desítky let," uvádí se v přehledu plánu.

Aby USA tomuto riziku čelily, budou spolupracovat s ukrajinskou armádou a dalšími představiteli na lepším účtování a ochraně zbraní, identifikaci a vyšetřování osob podezřelých z obchodování se zbraněmi a zintenzivnění monitorování na ukrajinských hranicích.

Úředník ministerstva obrany uvedl, že odborníci na zbraně nyní na Ukrajině již provedli několik inspekcí v rámci amerického přidělence obrany na Ukrajině a Úřadu pro obrannou spolupráci USA.

Američtí námořní pěšáci byli umístěni na ambasádě USA v Kyjivě od jejího znovuotevření v květnu poté, co byla uzavřena na začátku války v únoru.

Jeffrey Pryce, bývalý zvláštní poradce ministerstva obrany nyní na Škole pokročilých mezinárodních studií Univerzity Johnse Hopkinse, uvedl, že odborníci na zbraně byli součástí "normalizace" americké pomoci po letošním nárůstu podpory.

"Myslím, že systém svým způsobem jen dohání některé standardní postupy pro odpovědnost," řekl.

"To, že se v Kongresu našli lidé, kteří po odpovědnosti volají, nezbavuje zodpovědnosti," dodal.

Pryce řekl, že neviděl žádné důkazy o tom, že Ukrajina zneužívá nebo prodává americké zbraně.

"Ukrajinci bojují o život. Bojují za svou zemi,“ řekl. "A neviděl jsem žádné důkazy o významném zneužívání pomoci, kterou jsme poskytovali."

Zdroj v angličtině: ZDE

