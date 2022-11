Ruská agrese na Ukrajině: Rusko odvolává dalšího generálplukovníka

6. 11. 2022

- Další ruský generálplukovník byl nahrazen v rámci posledních odvolávání vysokých ruských vojenských velitelů od ruské invaze na Ukrajinu, sděluje britské ministerstvo obrany.



Ve své nejnovější zpravodajské zprávě uvedlo, že generálmajor Alexandr Linkov byl ve čtvrtek jmenován zastupujícím velitelem ruského centrálního vojenského okruhu a nahradil generálplukovníka Alexandra Lapina.



Ministerstvo uvedlo:



"Lapin byl široce kritizován za špatný výkon na bojišti na Ukrajině jak čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem, tak šéfem skupiny Wagner Jevgenijem Prigožinem. Tato odvolání představují vzorec obviňování vyšších ruských vojenských velitelů z neúspěchů při dosahování ruských cílů na bojišti. Částečně se pravděpodobně jedná o snahu izolovat a odvrátit vinu od ruského vyššího vedení."





- Navzdory energetické krizi v Kyjevě město nadále prokazuje svého nezdolného ducha, uvádí Mark MacKinnon, starší mezinárodní korespondent deníku The Globe and Mail.

No electricity in central Kyiv this morning, but my favourite coffee shop is still managing to offer black coffee and avocado toast. Glorious. — Mark MacKinnon (@markmackinnon) November 6, 2022

- Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny poděkovalo 17 zemím EU, které zemi poskytly 500 generátorů elektrické energie na pomoc při řešení problémů s dodávkami elektřiny.

We are grateful to 17 🇪🇺countries that sent 500 power generators to #Ukraine via the EU Civil Protection Mechanism to help with the energy problems caused by #Russian attacks and sustain access to electricity and heating.



🇸🇮🇸🇰🇮🇪🇦🇹🇸🇪🇪🇸🇩🇪🇮🇹🇩🇰🇫🇮🇪🇪🇧🇪🇧🇬🇱🇺🇨🇾🇵🇱🇫🇷#StandWithUkraine pic.twitter.com/8yfpXoHGRR — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 5, 2022



- Kyjev se připravuje na evakuaci všech civilistů v případě úplného výpadku proudu, informuje New York Times



Kyjevské úřady začaly plánovat evakuaci 3 milionů obyvatel města v případě, že ukrajinské hlavní město postihne úplný výpadek elektřiny, píše deník New York Times.



Rozsáhlé bombardování kritické energetické infrastruktury ruskými silami po celé zemi pokračuje, 40 % ukrajinské energetické infrastruktury je poškozeno nebo zničeno.



Pracovníci městských úřadů zřizují 1 000 topných krytů, které mohou sloužit jako bunkry, zatímco inženýři se snaží opravit vybombardované elektrárny bez potřebného vybavení, píše NYT.



Ukrajinská národní energetická společnost v sobotu uvedla, že bude pokračovat v zavádění průběžných výpadků v sedmi regionech, aby se pokusila zabránit úplnému výpadku sítě.



Uvedl to Roman Tkačuk, bezpečnostní ředitel kyjevské samosprávy:



Pokud nebude elektřina, nebude ani voda a kanalizace. Proto vláda a městská správa přijímá veškerá možná opatření, aby ochránila naši energetickou soustavu.



"Chápeme, že pokud bude Rusko pokračovat v podobných útocích, můžeme přijít o celou naši elektrickou soustavu," řekl v rozhovoru Roman Tkačuk, bezpečnostní ředitel kyjevské městské správy, když mluvil o městě.



Úředníci v hlavním městě se nechali slyšet, že je pravděpodobné, že budou mít nejméně 12 hodin na to, aby se dozvěděli, že rozvodná síť je na pokraji výpadku. Pokud se dostane do tohoto bodu, řekl pan Tkachuk, "začneme informovat lidi a požádáme je, aby odešli".



Alespoň prozatím je situace zvládnutelná a nic nenasvědčuje tomu, že by z Kyjeva utíkalo velké množství civilistů, řekl. To by se však rychle změnilo, kdyby se zastavily služby, které jsou závislé na napájení města.





- Podle deníku Washington Post Bidenova administrativa v USA soukromě povzbuzuje ukrajinské představitele, aby dali najevo otevřenost k jednání s Ruskem a upustili od veřejného odmítání zapojit se do mírových rozhovorů, pokud nebude prezident Vladimir Putin odstaven od moci.



Tato žádost není snahou donutit Ukrajinu k jednání, ale pokusem udržet si podporu v zemích, které se obávají dopadu Putinovy války na světovou ekonomiku a hrozby jaderné války.



The Post cituje jednoho anonymního amerického představitele, který uvedl: "Únava z Ukrajiny je pro některé naše partnery skutečná."





Národní bezpečnostní rada Bílého domu se ke správnosti zprávy listu Post bezprostředně nevyjádřila. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí uvedl: "Kreml pokračuje v eskalaci této války. Kreml prokázal svou neochotu vážně se zapojit do jednání ještě předtím, než zahájil svou invazi na Ukrajinu."



- Desetitisíce Italů pochodovaly Římem a vyzývaly k míru na Ukrajině a naléhaly na Itálii, aby přestala posílat zbraně na boj proti ruské invazi.



Agentura France-Presse uvedla, že na jednom z velkých transparentů, které v sobotu nesli protestující, stálo: "Ne válce. Ne posílání zbraní", zatímco obrovský dav propukl ve volání "dejte míru šanci".



Itálie, zakládající člen NATO, podporuje Ukrajinu od začátku války, včetně poskytování zbraní. Nová krajně pravicová premiérka Giorgia Meloniová prohlásila, že se to nezmění, a vláda uvedla, že očekává brzké zaslání dalších zbraní.



Někteří, včetně bývalého premiéra Giuseppe Conteho, však uvedli, že Itálie by měla místo toho zintenzivnit jednání.



Mírového shromáždění se zúčastnilo asi 30 000 lidí, uvedla římská policie pro italská média.



- Německý kancléř Olaf Scholz obhajoval kontroverzní cestu do Číny jako "hodnotnou" kvůli dohodě o odporu proti použití jaderných zbraní ve válce na Ukrajině.



V sobotním projevu na zasedání svých sociálních demokratů, den po své dvanáctihodinové návštěvě Pekingu, Scholz uvítal dohodu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, že je třeba zabránit jaderné eskalaci ruské invaze na Ukrajinu, uvedla agentura France-Presse.



Scholz prohlásil:



"Myslím, že ve světle všech debat o tom, zda bylo správné tam jet, nebo ne, skutečnost, že čínská vláda, prezident a já jsme mohli prohlásit, že v této válce nesmí být použity žádné jaderné zbraně, už jen kvůli tomu tato cesta stála za to."



Německý politik po jednání se Si uvedl, že trvá na tom, že "ruská válka na Ukrajině je nebezpečná situace pro celý svět", a vyzval Peking, aby využil svého "vlivu" na Moskvu, aby zabránil eskalaci a zastavil invazi.



- Přežít v obleženém Bachmutu "je stále těžší



Obyvatelé obléhaného východoukrajinského města Bachmut žijí v zoufalých podmínkách, civilisté jsou denně zabíjeni a zraňováni, uvedl zástupce starosty v době, kdy v okolí města zuří boje mezi ruskými a ukrajinskými silami.



"S každým dnem je těžší a těžší v tomto městě přežít," řekl podle agentury Reuters Oleksandr Marčenko z prázdné vládní budovy, zatímco poblíž duněla minometná palba.



Dodal, že od únorové ruské invaze bylo v Bachmutu zabito více než 120 civilistů. Jsou čtvrti, kde neznáme přesný počet zabitých, protože tam probíhají aktivní boje nebo jsou sídla dočasně obsazena [ruskými silami].



Ukrajinské jednotky "pevně drží frontovou linii", uvedl Marčenko a zároveň popsal zhoršující se humanitární situaci, které čelí město, kde počet obyvatel klesl z předválečných asi 80 000 na současných pouhých 12 000.



Bachmut byl pro ruskou armádu důležitým cílem při jejím pomalém postupu východoukrajinskou Doněckou oblastí, jedním z území, o nichž Kreml tvrdí, že je anektoval.



Kyjevská armáda uvedla, že v této oblasti probíhají jedny z nejtěžších bojů s ruskými silami. Marčenko uvedl, že ruské jednotky se "snaží město napadnout z několika směrů".



Bachmut je již téměř dva měsíce bez elektřiny, plynu a tekoucí vody. Nadcházející zima bude nejtěžší pro starší a nemocné lidi, řekl Marčenko.



- Ruské jednotky drancují Cherson před možným stažením z tohoto ukrajinského města. Kradou různé předměty, od uměleckých a kulturních exponátů až po sanitky a traktory.



- Na Ruskem kontrolované Ukrajině došlo k pokusu o atentát na soudce, který odsoudil dva Brity k trestu smrti. Alexandr Nikulin, který prohlásil, že Aiden Aslin a Shaun Pinner by měli být zastřeleni popravčí četou, byl v pátek večer postřelen ve Vuhlehirsku v Doněcké oblasti. Místní soudce nejvyššího soudu je ve vážném stavu v nemocnici.



- Ruské jednotky údajně pátrají po obyvatelích v Chersonské oblasti, kteří se odmítají evakuovat, před stažením sil ze západního břehu Dněpru.



- Ukrajinské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že jeho jednotky zabily za posledních 24 hodin dalších 600 ruských vojáků.



- Íránský ministr zahraničí Hosejn Amir-Abdollahian uvedl, že země skutečně dodala Rusku bezpilotní letouny, ale že se tak stalo ještě před invazí vojsk prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Drony byly použity při útocích na civilní infrastrukturu, zejména na elektrárny a přehrady.



- Prezident Volodymyr Zelenskj odmítl řeči o omezených íránských dodávkách do Ruska a uvedl, že Kyjev jen v pátek sestřelil 11 dronů. Řekl, že: "Pokud bude Írán i nadále lhát o zjevných věcech, znamená to, že svět vyvine ještě větší úsilí, aby vyšetřil teroristickou spolupráci mezi ruským a íránským režimem a to, co Rusko Íránu za tuto spolupráci platí." Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko uvedl, že Írán "by si měl uvědomit, že důsledky spoluúčasti na zločinech ruské agrese proti Ukrajině budou mnohem větší než výhody podpory Ruska".



- Vnější napájení ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny bylo obnoveno dva dny poté, co byla odpojena od elektrické sítě poté, co ruské ostřelování poškodilo vedení vysokého napětí, uvedl jaderný dozor OSN.



- Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že nevěří, že Rusko použije na Ukrajině jadernou zbraň.



- 300 000 vojáků, které Putin povolal v rámci mobilizace, poskytuje "jen malé dodatečné útočné bojové schopnosti", protože ruská armáda má problémy s jejich výcvikem, uvedlo britské ministerstvo obrany.



- V neděli dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny v sedmi ukrajinských provinciích včetně velkých měst, jako je Kyjev. Dalšími postiženými provinciemi jsou Charkov, Černihiv, Čerkasy, Žytomyr, Sumy a Poltava. Na pomoc s energetickými problémy způsobenými ruskými útoky vyslalo 17 zemí EU na Ukrajinu přibližně 500 generátorů elektrické energie.



- Do Gruzie letos emigrovalo nejméně 112 000 Rusů, vyplývá ze statistik hraničních přechodů. Agentura Reuters uvedla, že první velká vlna 43 000 lidí přišla po ruské invazi na Ukrajinu 24. února a druhá vlna přišla poté, co Putin koncem září vyhlásil celonárodní mobilizační akci. ipts dostává "malý nebo žádný výcvik".



Zdroj v angličtině ZDE





