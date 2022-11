Severní Korea tajně vyzbrojuje Rusko. Írán chystá dodávku raket

4. 11. 2022

V posledním příkladu zdlouhavého úsilí, které vyvíjejí ruští spojenci, aby zemi vyzbrojili pro válku na Ukrajině, Severní Korea tajně přepravila do Moskvy "významné množství" dělostřeleckých granátů, uvedl ve středu Bílý dům.

Mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby řekl, že dodavatel se "snaží, aby to vypadalo, jako by byly posílány do zemí na Blízkém východě nebo do severní Afriky".

Kirby odmítl poskytnout konkrétní odhad množství munice zaslané k posílení ruského úsilí.

Bílý dům to "stále sleduje, aby zjistil, zda jsou zásilky skutečně přijaty," řekl Kirby a dodal, že USA mají "představu" o zdroji munice. Odmítl poskytnout podrobnosti s tím, že administrativa se snaží určit nejlepší způsob, jak reagovat na akce Severní Koreje.

Navzdory obavám, že Pchjongjang dodává munici, Kirby tvrdí, že tím "nezmění průběh války", s odkazem na obrovské množství vojenské pomoci poskytované USA a jejich spojenci.

"Nevěříme, že jde o takové množství, že by změnilo směr této války nebo hmatatelně změnilo dynamiku buď na východě nebo na jihu", kde je Rusko v defenzivě ve dvou velkých ukrajinských protiofenzívách, řekl Kirby.

Odhalení Bílého domu přichází dva měsíce poté, co The New York Times poprvé uvedly, že Rusko nakupuje miliony dělostřeleckých granátů a raket od Severní Koreje. Noviny s odkazem na odtajněné americké zpravodajské služby uvedly, že jde o "znamení toho, že globální sankce vážně omezily dodavatelské řetězce a přinutily Moskvu, aby se kvůli vojenským zásobám obrátila na vyděděnce".

Snaha Ruska získat další dělostřeleckou munici "je známkou toho, že problémy s dodávkami Moskvy jsou pravděpodobně hlubší než jen špičkové komponenty pro špičkové tanky nebo přesné střely," uvedly Timesy. "Pokud Rusko shání další dělostřelecké granáty ze Severní Koreje, potýká se s nedostatkem nebo by jej mohlo v budoucnu zaznamenat, a jeho průmyslová základna se snaží splnit vojenské požadavky války."

Toto odhalení přišlo "několik dní poté, co Rusko obdrželo první zásilky íránských bezpilotních letounů", o nichž někteří američtí představitelé uvedli, že Rusko má problémy s provozem. Američtí vládní představitelé uvedli, že rozhodnutí Ruska obrátit se na Írán a nyní na Severní Koreu je známkou toho, že sankce a vývoz kontroly zavedené Spojenými státy a Evropou poškodily schopnost Moskvy získat zásoby pro svou armádu.

Severní Korea se svým masivním arzenálem přibližně 20 000 aktivních děl znamená to, co obranná a vojenská analýza Josepha Dempseyho popsala jako "jediný největší zdroj kompatibilní starší dělostřelecké munice mimo Rusko, včetně domácích výrobních zařízení pro další dodávky". Jak Írán, tak Severní Korea jsou široce odloučeny od zbytku světa, sankcionovány většinou Západu. To znamená, že obchodem s Ruskem mají jen velmi málo co ztratit a mohou hodně získat - a že jejich dodavatelské řetězce pro zbraně jsou převážně organické nebo přinejmenším fungují mimo hlavní obchodní kanály.

Uvedená izolace je to, co brigádní generál letectva Pat Ryder, hlavní mluvčí Pentagonu, zmínil v úterý na tiskové konferenci.

Rusko, řekl, nadále "pociťuje nedostatek dodávek, pokud jde o munici, zejména naváděnou munici. To také naznačuje, odkud munici shánějí - země jako Severní Korea a Írán - což hodně vypovídá o tom, v jaké společnosti se nacházejí a kde jsou právě teď ve světě z hlediska izolace."

Je však zřejmé, že neustálé a dnes již notoricky známé útoky na ruské sklady munice na Ukrajině a dokonce i mimo ni měly dopad na ruské dodávky dělostřelecké munice. To je umocněno více jak osmi měsíci války, ve které Rusko použilo obrovské množství dělostřelecké munice ke srovnávání celých měst se zemí. Kromě toho je jasné, že Kreml má potíže s mobilizací vlastního průmyslu k výrobě i technicky nenáročných předmětů, jako jsou dělostřelecké granáty, které jsou potřebné k pokračování v konfliktu.

Středeční oznámení Bílého domu přichází, zatímco ukrajinská rozvědka sděluje, že Rusko brzy obdrží další bezpilotní letouny a také první dodávky balistických raket krátkého doletu z Íránu.

Po těchto zásilkách bude "za několik týdnů" následovat dodávka balistických raket krátkého doletu (SRBM) z Íránu do Ruska přímými lety do Ruska přes Kaspické moře, řekl v úterý The War Zone zdroj z ukrajinské rozvědky.

Generálmajor Kyrylo Budanov, šéf GUR, řekl The War Zone minulý týden o tom, že rakety Fátih-110 a Zulfikar přijdou do Ruska někdy tento měsíc.

Vzhledem k obavám z íránských raket a dronů mířících do Ruska GUR ve středu požádala o pomoc při identifikaci zásobovacích tras.

"Uveďte prosím jakékoli informace, které pomohou určit logistické trasy dodávek íránských zbraní a identifikovat konkrétní osoby odpovědné za tyto dodávky," uvedl GUR na své stránce ve službě Telegram.

Hledá informace o osobách odpovědných za organizaci dodávek, údaje, kde žijí a pracují, umístění logistických uzlů včetně geolokací skladů a železničních stanic a přístavů, kam budou zbraně dodávány. GUR chce také znát "přesné trasy, kterými se armádní zboží přesouvá z Íránu do Ruské federace – poznávací značky a fotografie silniční a námořní dopravy, která tyto náklady přepravuje."

GUR uvedla, že "všechny osoby zapojené do dodávek íránských zbraní pro použití ve válce proti Ukrajině porušují mezinárodní právo a stávají se spoluviníky na zločinech spáchaných Ruskou federací na území Ukrajiny".

