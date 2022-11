O ruských pseudointelektuálech

4. 11. 2022

Ruská válka proti Ukrajině je zaštítěna pseudointelektuálními akademiky hlásícími se k prokremelským myšlenkám a radikálnímu odmítání dnešního liberálního světa, píše Andreas Umland. Ruská válka proti Ukrajině je zaštítěna pseudointelektuálními akademiky hlásícími se k prokremelským myšlenkám a radikálnímu odmítání dnešního liberálního světa,

Obzvláště temným aspektem ruské vyhlazovací války proti Ukrajině a politického válčení proti Západu je široká podpora nejen mezi obyčejnými Rusy, ale i mezi elitami země. Normativní odklon části ruské vzdělané třídy od Evropy má řadu důvodů. Zatímco pro mnoho profesionálních akademiků mohou být nápadné utilitární úvahy nebo prostý strach z vlády – jak tomu pravděpodobně bylo v případě některých z více než 700 ruských rektorů univerzit, kteří hromadně schválili "zvláštní operaci" Moskvy na Ukrajině v prohlášení z března 2022 – mnozí také ze srdce podporují agresi své země. Ani tito jedinci se nebojí dát najevo svůj postoj opakovaně a jednoznačně, jak ilustruje rozhovor New York Times s kdysi uznávaným děkanem Fakulty světové ekonomiky a mezinárodních vztahů na Moskevské ekonomické škole (HSE) Sergejem Karaganovem. Má výmluvný název "Proč Rusko věří, že nemůže prohrát válku na Ukrajině".

Hledání smyslu

Zdroje stále pronikavějšího ruského eskapismu jsou rozmanité. Studovali je někteří představitelé mezinárodních východoevropských studií a ruských běžných společenských věd, ale jen zřídka se staly zdrojem obav mimo akademickou věž ze slonoviny. Různé patologie postsovětské politické kultury a kolektivní psychologie, stejně jako imperialistické myšlenky propagované v moderní ruské literatuře a vědě, nebyly brány dostatečně vážně. Protagonisté ruského kvazi-akademického laterálního myšlení byli někdy západními vědci odmítáni jako pouzí podivínští kolegové nebo soupeřící autoři, místo aby je považovali za předměty pro seriózní výzkum. V některých případech se ruští i západní sociální vědci vysmívali spekulativním textům a přednáškám svých esotericky zaměřených vrstevníků.

Navzdory jakékoli metodologické slabosti, empirické hubenosti a mezinárodní irelevanci postsovětských společenských věd a historického pseudovýzkumu se jejich vnitřní rezonance v ruské veřejnosti nezmenšila. Naopak kontrafaktuální, beletristické a často konspiracemi zatížené aspekty alternativní ruské světové historiografie spíše zvýšily, než snížily její popularitu. Myšlenky a teorie těchto autorů jsou vnímány jako výstižné příspěvky k národnímu hledání duše, které se v Rusku odehrává od rozpadu Sovětského svazu. A protože se jejich texty zdají lépe kompenzovat ontologickou prázdnotu po pádu komunistické státní ideologie, našla si hrubá, zjednodušující a spekulativní vysvětlení společenského vývoje jistými samozvanými proroky vděčné čtenáře.

V důsledku toho se objevily nové paravědecké disciplíny, některé s vlastními podškolami. Týká se to tzv. civilizačních studií a kulturologie nebo přístupů, které bychom mohli nazvat bioetnologií či fyziogeopolitikou (více níže). Jednotným úkolem takových alternativních doktrín je metafyzicky – spíše než empiricky – založené odhalení "hluboké" minulosti, struktury a zákonů společností. Tyto teorie častěji představují komplexní reinterpretaci nebo dokonce zásadní přepis lidské historie.

To může vést k novému datování historických událostí a koncipování alternativních chronologií dějin Evropy a Asie. Moskevský matematik a amatérský historik Anatolij Fomenko (1945-) se nestal zvláště notoricky známým na mezinárodní akademické scéně, i když je čten a uctíván v Rusku. Fomenko už přes čtvrt století propaguje myšlenku, že antika jako taková neexistovala a většina historických událostí se odehrála jinak, než se učilo na školách a univerzitách. (Podle něj byl například Ježíš ukřižován v Konstantinopoli ve 12. století.)

Mezitím jsou výsledky výzkumů seriózních a mezinárodně uznávaných politologů, sociologů a historiků – kteří samozřejmě také stále existují i v Rusku – vytěsněny. Utápí se ve zjevně pluralitní kakofonii mediálního a intelektuálního diskurzu plného spekulativních komentářů. Vládou podporovaná nadměrná nabídka manichejských vysvětlení světa – zejména pokud jde o konflikt mezi Ruskem a Západem – vytváří novou poptávku po kulturně pesimistických, dokonce protofašistických ideologiích.

Rychlá radikalizace a sociální šíření ruského antiwesternismu v posledních letech je jen částečně produktem cílené manipulace s veřejnou diskusí a rozhodováním od kremelských spindoktorů. Některé zdroje dnešních aberací ruské inteligence sahají až do Jelcinových let, sovětského období a dokonce i do carských časů. Jsou rozmanité. Tento fenomén mohou ilustrovat dva z mnoha významných příkladů: Učení pseudoetnologa Lva Gumiljova (1912-1992) a metafyzika Alexandra Dugina (1962-).

Role Gumiljova a Dugina

Lev Gumiljov a Alexandr Dugin jsou dvě často publikované ruské osobnosti, obě habilitované ruskými univerzitami jako "doktoři věd". Gumiljov a Dugin oba kladně použili termín "eurasianismus", navrhli protizápadní teoretické stavby a dosáhli značné proslulosti mimo akademickou věž ze slonoviny. Zde však podobnosti v politickém obsahu, sociálních rolích a strukturálních zvláštnostech jejich textů i vzhledů končí.

Gumiljov byl synem dvou slavných ruských básníků, Nikolaje Gumiljova a Anny Achmatovové. Zemřel krátce po rozpadu SSSR. Jeho spisy se během sovětského období mohly objevovat jen sporadicky, ale následně byly publikovány ve velkých nákladech a posmrtně měly hluboký dopad na postsovětskou společnost. Duginova novinářská činnost v Rusku naopak začala rokem Gumiljovovy smrti. Od té doby multimediální aktivita vousatého metafyzika neustále roste.

Gumiljov byl protisovětský disident, který byl částečně integrován do pozdního sovětského vědeckého establishmentu. Dnes si ho velmi váží především starší členové pedagogického a akademického prostředí, kteří vyrostli v Sovětském svazu. Některá jeho díla se používají jako učebnice na školách a univerzitách a mnozí Rusové ho ctí jako geniálního ruského myslitele 20. století. V létě 2004 poznamenal Vladimir Putin během projevu v Astaně: "Gumiljovovy myšlenky dobývají masy".

Dugin naproti tomu pochází z nekonformní mládežnické scény pozdního Sovětského svazu a z antisystémové opozice vůči prozápadní ruské politice v 90. letech. Je hluboce začleněn do mezinárodních krajně pravicových sítí a svými četnými texty a videoperformancemi oslovuje mladší i méně akademické publikum. Dugin má prý také náruživé čtenáře v ruských vojenských akademiích a bezpečnostních službách. Na rozdíl od Gumiljova, který je mezinárodně málo známý, je Dugin mimo Rusko nechvalně známý jako ruský extremista. I když se o něm často říká, že je Putinovým ideologem, zdá se, že k setkání metafyzika a prezidenta nikdy nedošlo. Putinův proklamovaný eurasianismus má jiné zdroje než Duginův takzvaný neoeurasianismus.

Přestože by se životopisy Gumiljova a Dugina jen stěží mohly více lišit, jsou si oba podobné ve společenském dopadu svých spisů. Každý svým způsobem pomohl utvářet ruskou intelektuální krajinu a infiltroval ruské společenské a humanitní vědy alternativními historickými narativy. Svými spisy přispěli k nové systémové konfrontaci Ruska se Západem – jakkoli nevědomky ze strany Gumiljova, nebo velmi vědomě z Duginovy ​​strany.

Gumiljovova teorie etnogeneze

Gumiljovovy spisy jsou ústředním bodem radikálního dualismu ruských postsovětských civilizačních studií. Gumiljov ve svém velkolepém opusu Etnogeneze a biosféra Země rozvíjí komplexní teorii světových dějin, která je částečně založena na biologii. Jistě, Gumiljov není primitivní rasista, který hierarchizuje skupiny lidí podle fenotypu. Společensko-politický život kulturních komunit však propojuje s mimospolečenskými determinantami z biosféry, či dokonce stratosféry, které na ně údajně působí.

Etnické skupiny (národnosti a národy) a superetnické konglomeráty (pannárodní skupiny a civilizace) jsou podle jeho názoru primárně přirozenými a až sekundárně sociokulturními společenstvími. Jsou v cyklickém procesu vzestupu a sestupu, v němž ústřední roli hrají "vášnivé" hrdinské postavy na jedné straně a parazitické zahraniční skupiny na straně druhé. Zatímco obětaví "pasionáti" vedou etnickou skupinu k jejímu rozkvětu, míšení hostitelského etnika s představiteli cizích etnik (např. Židů) má za následek tzv. "chiméry" odsouzené k zániku. Víceméně velkou dynamiku ve vývoji etnických skupin a superetnik mají mít na svědomí záhadné mikromutace způsobené určitým kosmickým a/nebo slunečním zářením, které Gumiljov blíže nespecifikuje.

Takové myšlenky jsou jedním z důvodů, proč se Gumilyovovi mimo Rusko dostalo jen malého uznání. I když tyto teorie zní západním čtenářům nesrozumitelně, pomohly Gumiljovovi dosáhnout slávy v Rusku. Jeho převážně pozitivní přijetí ovlivnilo formování částečně bioetnologických postsovětských ruských civilizačních studií. Některé z jeho uzavřených historických modelů se nadále vyučují na univerzitách.

Duginův eklektický antiliberalismus

Zatímco Gumiljovovy myšlenky fungují především prostřednictvím pronikání do akademického a pedagogického prostoru, Dugin je výraznou postavou v tisku i zvláště oblasti elektronických a sociálních médií. Několik let byl Dugin vedoucím katedry sociologie a mezinárodních vztahů na prestižní moskevské státní univerzitě (MGU). Duginovo dočasné jmenování na skandály opředené sociologické fakultě MGU však bylo spíše výjimkou z pravidla Duginova – na rozdíl od Gumiljova – relativního vyloučení z ruského akademického establishmentu.

Kompletní prezentace Duginova myšlenkového světa je obtížnější než u Gumiljova. Účelem velké části Gumiljovových tisíců stran práce je historická ilustrace jeho semibiologické teorie etnogeneze. Naproti tomu Duginova tvorba má postmodernistické rysy a vyznačuje se teoretickou svévolí a programovou otevřeností.

Je pravdou, že napříč Duginovými texty se objevuje společný základní motiv – radikální odmítnutí dnešního liberálního světa. Duginova analýza úpadku stejně jako jeho formulace zásadního konfliktu a jeho návrh na překonání Západem ovlivněné poválečné modernity však nesledují jasnou linii. Na rozdíl od Gumiljova monokauzálního světonázoru je Duginův diskurz plurální, eklektický a často protichůdný.

Navzdory, nebo možná právě kvůli Duginově eliptické rétorice našel publicista své následovníky v celosvětových antiliberálních a zejména neofašistických kruzích. Během návštěv Spojených států byl Dugin přijat jak zesnulým Zbigniewem Brzezinskim, tak Francisem Fukuyamou ke krátkým rozhovorům, které Dugin poté zveřejnil a od té doby se o nich opakovaně zmiňuje. V roce 2014 prestižní americký časopis Foreign Policy dokonce zařadil Dugina mezi 100 světových "předních globálních myslitelů" do kategorie "agitátoři". Takové přeceňování jeho vlivu ilustruje udivující pozornost, kterou Duginovy ​​spekulativní příběhy získaly.

Raná fáze Duginova vývoje během 90. let byla poznamenána nonkonformním zájmem o klasické západoevropské a severoamerické geopolitické teorie předválečného a meziválečného období, jako jsou spisy Halforda Mackindera a Karla Haushofera. Současně Dugin objevoval německou konzervativní revoluci, v neposlední řadě "korunního právníka" Třetí říše Carla Schmitta. Toto zaujetí vedlo k Duginovu dočasnému nadšení pro určitý druh fyzio-geopolitiky. Podle tohoto přístupu fyzická poloha národů na kontinentech a jejich vzdálenost od oceánů, stejně jako výsledný telluro- nebo thalassokratický (pevninský nebo námořní) charakter jejich kultur, vysvětlují světové dějiny. Kolektivistické a autoritářské pozemní mocnosti, dnes vedené Ruskem, jsou – podle tehdejších Duginových spisů – ve staletém boji o existenci s individualistickými a liberálními námořními mocnostmi, dnes vedenými Spojenými státy.

Při sdělování svých myšlenek v rámci Ruska používá Dugin termín "neoeurasianismus" spíše jako maskovací nástroj než jako správné označení svých základních zdrojů. Pod deštníkem "neoeurasianismu" propašoval Dugin do ruského intelektuálního diskurzu antiliberální neruské myšlenky, jako je integrální tradicionalismus, nacionální bolševismus, politický okultismus a etnopluralismus. Používá jméno renomovaného meziválečného ruského intelektuálního emigrantského hnutí, "eurasianistů", aby zakryl často protofašistické evropské a americké zdroje svých radikálně protizápadních teorií. Na rozdíl od Gumiljova se Duginovým spisům nepodařilo získat širší ohlas v ruském akademickém establishmentu: Dugin není obecně vnímán jako seriózní vědec, dokonce ani mezi euroskeptickými ruskými sociálními vědci.

Konspirologie versus demokracie

Dugin spolu s dalšími konspiračními teoretiky nicméně přispěl k otravě ruského veřejného prostoru manichejskými myšlenkami. Široká přítomnost Dugina a podobných aktérů v ruských médiích, debatách a knihkupectvích přispěla k relativizaci historických a společenskovědních vysvětlení ruských a širších mezinárodních vztahů. Takovou infiltraci spekulativního myšlení do veřejné diskuse lze samozřejmě pozorovat i v jiných společnostech po celém světě, i v mnoha západních zemích. Odpoutání od empirických výzkumů akademických a mediálních debat však jde mnohem dále. Zejména v posledních měsících to vedlo k exodu či izolaci ruských sociálních vědců a historiků, jejichž výzkum je založen na racionalistických a empirických premisách.

Obnovené pokřivení vztahu mezi společenskými vědami a ruskou společností po zániku SSSR začalo již dávno před zásahy Putinových "politických technologů" do veřejného diskurzu, které začaly v létě 1999. Popularita Fomenka, Gumiljova, Dugina a zástupu podobných pseudohistoriků byl tedy nejen příznakem nástupu nového postsovětského antiliberalismu. Tisíce spisů a dalších mediálních produktů ruských protizápadních paraintelektuálů byly – podobné roli konzervativní revoluce v úpadku Výmarské republiky – také determinantem odklonu Ruska od Evropy v novém tisíciletí.

Aby se ruská společnost zotavila, nebude stačit zažít pouze změnu politického režimu. Bude to také vyžadovat znovuzrození společenských a historických věd v zemi a také humanistického intelektuálního diskurzu.

Zdroj v angličtině: ZDE

