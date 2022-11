Musk protiprávně vyhodil polovinu zaměstnanců Twitteru

5. 11. 2022

Už byla proti němu v USA podána žaloba

Musk bez předchozího upozornění snížil počet zaměstnanců až o polovinu a náhle odřízl zaměstnance od přístupu k jejich počítačům a pracovním systémům.





Mnozí zaměstnanci strávili den loučením na Twitteru, zatímco Musk odhalil, že firmy začaly stahovat své reklamy, což podle něj vedlo k "masivnímu poklesu příjmů".



Yoel Roth, vedoucí oddělení bezpečnosti a integrity Twitteru, potvrdil zprávy, že bylo z práce vyhozeno 50 % z celkového počtu 7 500 zaměstnanců společnosti.



Pouhé čtyři dny před americkými volbami v polovině volebního období, v nichž kandidují stovky politiků, se objevila tvrzení, že byl zlikvidován celý kurátorský tým Twitteru, což by mohlo ohrozit schopnost společnosti čelit dezinformacím, přičemž jeden z moderátorů varoval před rizikem, že by se obsah mohl stát "toxičtějším". Zprávy naznačují, že hluboké škrty zaznamenal také tým pro styk s veřejností, který je zodpovědný za řízení komunikace s novináři a dalšími organizacemi. Mezi další skupiny, které byly podle členů těchto oddělení rozpuštěny, patří tým společnosti pro lidská práva a také týmy pro strojové učení a etiku algoritmů.



Někteří zaměstnanci v pátek ráno zjistili, že mají zablokované notebooky a byl jim zrušen přístup k firemnímu Gmailu a Slacku. Chris Younie, který pracuje pro Twitter v oddělení partnerství v oblasti zábavy ve Velké Británii, napsal na Twitter: "Tohle nevypadá moc nadějně. Nemůžu se přihlásit k e-mailům. Mac nejde zapnout. Ale jsem vděčný, že se to stalo ve tři ráno. Opravdu oceňuji promyšlenost toho načasování... "



Jeden ze zaměstnanců sdělil, že platforma nemohla v pátek "fungovat jako obvykle", protože mnoho zaměstnanců bylo zablokováno na svých pracovních účtech.



Škrty přicházejí v době, kdy se nový miliardářský majitel společnosti snaží dosáhnout zisku týden poté, co platformu koupil za 44 miliard dolarů, což je mnohem vyšší cena, než na jakou byla oceněna.



Mezitím organizátoři včetně NAACP tlačí na inzerenty, aby přestali zveřejňovat na Twitteru reklamu, a to s odkazem na obavy z nenávistných projevů na platformě.



Několik společností tak již učinilo. Musk obvinil "aktivistické skupiny vyvíjející nátlak na inzerenty", že se "snaží zničit svobodu slova v Americe". Zdá se však, že tento trend zahájili sami inzerenti.



Musk také tvrdil, že nedošlo k žádným změnám v moderování obsahu, přestože interní zdroje uvádějí, že kurátorský tým byl zlikvidován. Tento tým hrál klíčovou roli ve zpravodajství o událostech "občanské integrity", jako jsou volby, mimořádné zprávy a sport, a zajišťuje, aby uživatelé měli prověřené informace. Interně byl vnímán jako klíčový filtr proti zavádějícím příspěvkům.



Zaměstnanec dodal, že upozornění partnerských zpravodajských organizací na možné dezinformace na Twitteru nyní zůstávají bez odezvy. "Platforma se pravděpodobně stane toxičtější s menším množstvím spolehlivých informací. Bude čelit dezinformacím nebo dezinformačním narativům," uvedl zaměstnanec, který hovořil pod podmínkou anonymity.



Politika Twitteru týkající se zavádějícího obsahu zahrnuje označování sporných příspěvků nebo označování kontextuálních informací vedle takových příspěvků.



Propuštění už v USA vyvolalo právní kroky. Ve Velké Británii přirovnali odboroví předáci Muskovy kroky ke kontroverznímu propuštění 800 zaměstnanců trajektové společnosti P&O v letošním roce a vyzvali vládu, aby jednala.



Mike Clancy, generální tajemník organizace Prospect, která zastupuje pracovníky v oblasti technologií, řekl: "Twitter se ke svým lidem chová otřesně. Vláda musí dát novým majitelům Twitteru jasně najevo, že nebudeme akceptovat digitální P&O a že ve Spojeném království není nikdo nad zákonem, včetně velkých technologických baronů."



Musk již propustil nejvyšší vedení společnosti. . Odvolal také představenstvo společnosti a dosadil do něj sám sebe jako jediného člena.



Musk sám sebe označil za "absolutistu svobody projevu" a jeho převzetí oslavovalo mnoho pravicově smýšlejících lidí, kteří se domnívali, že je bývalé vedení Twitteru cenzuruje. Ihned po jeho převzetí zaplavili Twitter trollové nenávistnými projevy.





Náhlá povaha propouštění se také dostala do rozporu s kalifornským pracovním právem a již nyní se zdá, že se Musk dostane před soud.

Zákon o oznamování změn a rekvalifikací pracovníků (Worker Adjustment and Retraining Notification, Warn) vyžaduje, aby zaměstnavatelé s nejméně 100 zaměstnanci zveřejňovali propouštění, které se týká 500 a více zaměstnanců, bez ohledu na to, zda je společnost veřejně obchodovaná nebo soukromá.Barry White, mluvčí kalifornského odboru pro rozvoj zaměstnanosti, ve čtvrtek uvedl, že úřad žádné takové oznámení od společnosti Twitter neobdržel.Ve čtvrtek byla u federálního soudu v San Francisku podána hromadná žaloba jménem jednoho propuštěného zaměstnance a tří dalších, kterým byly zablokovány pracovní účty. Tvrdí se v ní, že Twitter hodlá propustit další zaměstnance a porušil zákon tím, že neposkytl požadované oznámení.Významná soudní právnička Lisa Bloomová uvedla, že byla v kontaktu s mnoha zaměstnanci Twitteru, kteří nyní čelí propouštění. "Elon Musk v minulosti porušoval kalifornské pracovní zákony, neboť společnost Tesla byla postižena šokujícím počtem žalob za sexuální a rasové obtěžování. Jeho zaměstnanci jsou lidské bytosti, které mají nárok na uctivé zacházení. Tentokrát ho tvrdá hromadná žaloba konečně poučí, že ani nejbohatší muž světa není nad zákonem," uvedla.Musk ve svém tweetu tvrdil, že každému propuštěnému zaměstnanci nabídl tříměsíční odstupné. Deník New York Times však uvedl, že zaměstnanci dostali jen málo podrobností o odstupném.