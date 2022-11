V sobotu budou v Londýně tisíce lidí na demonstraci požadovat všeobecné volby

Protest organizace People's Assembly bude rovněž vyzývat k opatřením proti krizi životních nákladů



- "Sobečtí lháři likvidují náš národ." Transparent ve Westminsteru



What a battle fund! Thanks to all of you!

We make that difference, you make that difference & these corrupt & fascist Tories are going to feel it!

We're not going away! We are stepping it up! @fundrazr Support and Retweet https://t.co/l5zbsKcmbb